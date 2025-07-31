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    Galaxy S26 Pro ve S26 Edge'nin pil kapasitesi ortaya çıktı: Kapasiteler artıyor

    Samsung, Galaxy S26 serisinde batarya kapasitesinde artışa gidiyor. Galaxy S26 Pro ve S26 Edge'nin daha büyük pillerle geleceği ortaya çıktı. S26 Ultra'nın ise aynı pille gelmesi bekleniyor.

    Galaxy S26 Pro ve S26 Edge daha büyük batarya ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Samsung, gelecek yılın başlarında piyasaya sürüleceği Galaxy S26 serisinde bazı değişikliklere gidecek. Plus modelinin yerini ultra ince gövdeli Edge alırken, temel modelin de Proolarak yeniden isimlendirileceği belirtiliyor. Koreli devin bu iki yeni modelde batarya kapasitesini de arttıracağı iddia ediliyor. 

    Galaxy S26 serisinin pil kapasiteleri ortaya çıktı

    GalaxyClub'ın raporuna göre, Galaxy S25'deki 4.000 mAh'lik batarya Galaxy S26 Pro'da 4.300 mAh'e yükselecek. Galaxy S26 Edge ise selefinden 300 mAh yüksek kapasite sunan 4.200 mAh'lik batarya ile gelecek. Galaxy S26 Ultra ise selefiyle aynı 5.000 mAh bataryaya sahip olacak, ancak şarj hızı 45 W'tan 60 W'a yükselecek.

    Özellikle Galaxy S26 Edge'deki artış dikkat çekici görünüyor. Daha önceki raporlar, S26 Edge'nin selefinden daha ince olacağını belirtiyordu. Dolayısıyla Samsung'un daha ince gövdeye daha büyük bir batarya sığdırabilmesi önemli bir başarı.

    Batarya kapasitelerindeki bu artış kullanıcılar açısından sevindirici olsa da, Samsung, Çinli akıllı telefon üreticilerinin silikon karbon batarya teknolojisi ile elde ettiği 6.000 mAh ve üzeri kapasitelerin hala çok gerisinde yer alıyor.

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