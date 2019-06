Computex 2008: Nvidia'dan 3D gözlüğü geliyor

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Özellikle 20'li yaşların üzerinde olan okuyucularımız 90'lı yılların sonunda başta ELSA olmak üzere bazı grafik kartı üreticilerinin TNT2 serisini esas alan - Nvidia'nın GeForce serisine geçiş öncesindeki son grafik çözümü - ekran kartlarının kutu içeriğine 3D gözlük eklediğini de hatırlayacaklardır. Aradan geçen yaklaşık 9 yıllık süre zarfında 3D gözlük teknolojisi gündemdeki yerini açıkçası kaybetmiş olsa da Nvidia önümüzdeki yaz aylarında bu teknolojiyi yeniden canlandırmayı düşünüyor. Geçtiğimiz Nisan ayında ilk defa gündeme gelen bu adım ile Nvidia oyunlara hazırlayacağı özel sürücüler üzerinden 3 boyut desteği katarak 3D gözlükler ile daha gerçekçi ve kullanıcıyı saran bir atmosferde oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Henüz çok fazla detay açıklanmış olmasa da her oyunun 3D gözlük teknolojisini desteklemeyebileceği ve Nvidia'nın bunu oyun severlere opsiyon olarak sunabileceği de ifade ediliyor - Its meant to be played programı çerçevesinde Nvidia güncel oyunlara bu desteği kazandırabilir - Takipçisi olduğumuz bu konuda detaylar geldikçe belirtmeye devam edeceğiz.