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Computex 2008: Nvidia'dan 3D gözlüğü geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Özellikle 20'li yaşların üzerinde olan okuyucularımız 90'lı yılların sonunda başta ELSA olmak üzere bazı grafik kartı üreticilerinin TNT2 serisini esas alan - Nvidia'nın GeForce serisine geçiş öncesindeki son grafik çözümü - ekran kartlarının kutu içeriğine 3D gözlük eklediğini de hatırlayacaklardır. Aradan geçen yaklaşık 9 yıllık süre zarfında 3D gözlük teknolojisi gündemdeki yerini açıkçası kaybetmiş olsa da Nvidia önümüzdeki yaz aylarında bu teknolojiyi yeniden canlandırmayı düşünüyor. Geçtiğimiz Nisan ayında ilk defa gündeme gelen bu adım ile Nvidia oyunlara hazırlayacağı özel sürücüler üzerinden 3 boyut desteği katarak 3D gözlükler ile daha gerçekçi ve kullanıcıyı saran bir atmosferde oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Henüz çok fazla detay açıklanmış olmasa da her oyunun 3D gözlük teknolojisini desteklemeyebileceği ve Nvidia'nın bunu oyun severlere opsiyon olarak sunabileceği de ifade ediliyor - Its meant to be played programı çerçevesinde Nvidia güncel oyunlara bu desteği kazandırabilir - Takipçisi olduğumuz bu konuda detaylar geldikçe belirtmeye devam edeceğiz.
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theyapici 11 yıl
ne gözlüğü ya bi de ona mı para verecez iyice enayi buldular bunlarda
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CeFurkan 11 yıl
oba cok baba olur
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icarus777 11 yıl
bu gözlükler şimdiki teknoloji ile bence çok işe yarar araba yarışı,uçak veya savaş oyunlarında, görüntüler bu kadar gerçeğe yaklaşırken bi de bunun sayesinde içindeymiş gibi olursak artık oyunlarınbaşından kimse kalkamaz
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SoldieR_TR 11 yıl
Bedenim hayalerimden bir tanesi işte.Birde bunun yanına giyildiğinde haraketlerini alğılayan bir kıyafet yaparlarsa varyaa.Ondan sonra yemede yanında yat walla.
İnşallah 2. hayalımde gerçek olursa artık oyunlardan doya doya istediğimiz şekilde oynarız.
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mamad 11 yıl
Satış politikası!!!
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Castle Bravo 11 yıl
Asus'un da gözlükleri meşhurdu sanırım. Deluxe'lerde standarttı, hatırladığım kadarıyla.


Eski gözlükleri düşününce, fotoğraftaki bayağı iyi gözüküyor:)



Merak ettiğim, 3B gözlük moduna geçildiğinde gene önemli başarım kaybı olacak mı veya başarım kaybı olacak mı?
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max975 11 yıl
ilginç güzel bir şey olur
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Lion_Army 11 yıl
süper olur...
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siyah845 11 yıl

Orjinalden alıntı: max975

ilginç güzel bir şey olur




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Toucan 11 yıl
freddynin bir serisinde benzer gozlukler dagitilmisti :D:D
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sukiyanen 11 yıl
Bır bu eksıktı:D
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jnrgndz_798 11 yıl
bu ne yaw

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