Computex 2009: AMD, Congo platformunu tanıttı

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AMD ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Yukon platformundan sonra Congo kod adını taşıyan yeni mobil platformunu da tanıttı. Computex 2009 fuarında, HP Pavilion dv2 sistemi üzerinde gösterilen yeni platform, Yukon platformundan farklı olarak tek çekirdekli Neo işlemcisi yerine 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Yukon işlemcisi kullanıyor ve dolayısıyl daha yüksek performans vaat ediyor.

Intel'in CULV (consumer ultra-low voltage) platformuna karşı geliştirilen yeni ultra-taşınabilir platform entegre grafik yetenekleriyle de öne çıkabilir zira platform dahilnde DirectX 10.1 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen Radeon hd 3410 IGP'si bulunuyor. Kongo platformunu temel alan ilk sistemi olması beklenen HP Pavillion dv2'nin 10 Haziran'da tanıtılması bekleniyor.

4GB bellek kapasitesine, 320GB sabit diske, DVD yazıcıya ve 6 hücreli pile sahip lan HP Pavillion dv2, 12-inç ekran ile geliyor. Özellikleri ve ultra-taşınabilir yapısı ile dikkat çeken HP Pavillion dv2'nin 750$ seviyesinden yurt dışında satışa sunulması bekleniyor.