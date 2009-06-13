Computex 2009: Asus Eee Top PC serisinin en iddialı üyesi de fuardaydı

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus, Computex 2009 fuarında Eee Top PC serisinin en yeni üyelerini katılımcıların beğenisine sundu. Eee PC serisi ile netbook segmentinde ciddi bir başarı yakalayan ve Eee Top PC serisiyle benzer bir başarıyı nettop segmentinde tekrarlamak isteyen firma bu hedefi doğrultusunda hem tasarım hem de teknik özellikleriyle öne çıkan hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarlarının üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Asus'un Computex 2009 fuarında tanıttığı Eee Top PC modelleri arasında en dikkat çekici olanlarından biri de ET2203T modeliydi. Zira Nvidia ION tabanlı modelin de yer aldığı Eee Top PC standının teknik özellikleriyle öne çıkan en güçlü modeli ET2203T idi. Intel Mobile teknolojisi ile donatılan ve Core 2 Duo T6500 işlemcisinden güç alan bilgisayara, yine Intel tarafından hazırlanan PM45+ICH9M yonga seti paketi yataklık ediyordu.

Windows 7 uyumluluğuna sahip olan ve 21.5-inç dokunmatik ekrana (16:9, 1920 x 1080 piksel) sahip olan Eee Top PC ET2203T modelinin grafik alt yapısını ise AMD-ATi'nin DirectX 10.1 destekli çözümlerinden Radeon HD 4570 üstlenmiş durumda. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapan GPU'su ile hepsi bir arada formundaki masaüstü bilgisayarın 1080p videoları sorunsuzca oynatabildiği belirtildi.

4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan ayrıca 320GB'lık sabit disk ile donatılan Asus Eee Top PC ET2203T modeli üzerinde optik sürücü olaraksa Blu-ray tercih edilmiş.Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi desteği de sunan bilgisayar yumuşak hatlara sahip tasarımıyla da dikkat çekmeyi başardı. Entegre hoparlörlere sahip olan ve SRS ses desteği de sunan Eee Top PC ET2203T'nin fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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