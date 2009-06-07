Computex 2009: Mio'dan AMD Yukon tabanlı dizüstü bilgisayar

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AMD'nin ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayar için hazırladığı Yukon platformunu kullanan yeni bir model haberi de Mio'dan geldi ve özellikle GPS sistemleriyle tanınan Mio'nun Litepad N1210 isimli yeni dizüstü bilgisayarında 1266x768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12-inç ekran kullanılıyor. 1.3Kg ola ağırlığı ile adeta netbook'lar ile mücadele eden sistem, 1.6GHz'de çalışan Neo MV-40 işlemcisi ve DirectX 10.1 destekli Radeon HD 3410 grafik çözümüyle pek çok netbook'a kıyasla daha yüksek performans vaat ediyor zira bilindiği üzere netbook sistemlerin önemli bir kısmı DirectX 10 veya 10.1 desteği sunmuyor ve yine önemli bir kısmı yüksek tanımlı videoları özellikle 1080p olanlarını akıcı bir şekilde oynatamıyor.

Kablosuz iletişim için WiFi ve 3.5G desteği sunan ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarda harici cihazlarla bağlantı için HDMI konnektörü de bulunuyor. Mio cephesinden yapılan açıklamaya göre Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelecek olan sitemin Ekim ayı veya sonrasında satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.