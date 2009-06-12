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Computex 2009: OCZ, Colossus serisi 3.5-inç SSD'ler hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: OCZ, Colossus serisi 3.5-inç SSD'ler hazırlıyor
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, Computex 2009 fuarında üzerinde çalıştığı yeni SSD modellerini de gösterdi. Şimdiye kadar daha çok 2.5-inç SSD'lere yoğunlaşan OCZ, Colossus kod adını taşıyan 3.5-inç SSD modellerini de pazara sunmayı planlıyor. 500GB ve 1TB gibi yüksek kapasite seçeneklerine sahip olacağı belirtilen seri dahilindeki SSD'lerin SATA-II ara birimini destekleyeceği ayrıca çift Indilinx Barefoot kontrolcüsü ve bir JMicron RAID yongasıyla donatılacakları belirtiliyor.

Veri transfer hızlarının Vertex serisi SSD modellerinden biraz daha düşük olacağı ve 200MB/sn okuma ile 160MB/sn yazma hızlarının destekleneceği belirtilen Colossus kod adlı 3.5-inç SSD'lerin önümüzdeki aylarda pazara sunulması bekleniyor.


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FightForBeer 10 yıl
su asalate baq gerısı bos ustunde ocz yazıosa tmm gerısıne baqmaya gereq yoq xD
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gunman233 10 yıl
1 tane alabilsek yeter misal 120, 160 gb, ucuz olsa..
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tezman 10 yıl
deepestlove lazmisin ?
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deepestlove 10 yıl
şunlar 100$ civarına gelmedi gitti.
4 tanesiyle raid0 ve sata3 ile ne güzel olurdu.
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Batuist 10 yıl
çok hızla yayılıyorlar.. umarım fiyatlarıda bu hızla düşer...
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memanet 10 yıl
ssd lerin bu kadar kısa sürede yüksek depolama alanlarına ulaşması çok iyi ben 10 yıl önce 4 gblık hdd kullanırdım daha yeni 2 terabaytlar piyasaya çıktı böyle giderse mekanik diskler yakında çöplük olur rekabette olursa fiyatlar makul seviyelere ulaşır
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iscanthere 10 yıl
bi de fiyatları düşse..
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