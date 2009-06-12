Computex 2009: OCZ, Colossus serisi 3.5-inç SSD'ler hazırlıyor

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, Computex 2009 fuarında üzerinde çalıştığı yeni SSD modellerini de gösterdi. Şimdiye kadar daha çok 2.5-inç SSD'lere yoğunlaşan OCZ, Colossus kod adını taşıyan 3.5-inç SSD modellerini de pazara sunmayı planlıyor. 500GB ve 1TB gibi yüksek kapasite seçeneklerine sahip olacağı belirtilen seri dahilindeki SSD'lerin SATA-II ara birimini destekleyeceği ayrıca çift Indilinx Barefoot kontrolcüsü ve bir JMicron RAID yongasıyla donatılacakları belirtiliyor.

Veri transfer hızlarının Vertex serisi SSD modellerinden biraz daha düşük olacağı ve 200MB/sn okuma ile 160MB/sn yazma hızlarının destekleneceği belirtilen Colossus kod adlı 3.5-inç SSD'lerin önümüzdeki aylarda pazara sunulması bekleniyor.