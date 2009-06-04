Computex 2009: Sapphire HD 4890 Atomic modelini sergiliyor

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AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Computex 2009 fuarında en yeni ürünlerini kullanıcılarla buluşturuyor. Firmanın stadından gerek bizim gerekse de diğer katılımcıların dikkatini çeken ilk ürün, dünyanın 1GHz'de çalışan ilk ekran kartı olarak lanse edilen Radeon HD 4890 Atomic modeli oldu. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'sunun güç verdiği çift slot tasarıma sahip özel kartın grafik işlem birimi 1GHz'de, sahip olduğu GDDR5 bellekler ise 4200MHz'de görev yapıyor.

Vapor-X teknolojisini temel alan özel soğutucusu ile yüksek çalışma frekansına rağmen serin ve sessiz çalıştığı belirtilen DirectX 10.1 destekli ekran kartı, Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videları merkezi işlem birimine yük bindirmeden oynatabilen Sapphire Radeon HD 4890 Atomic yüksek GPU hızı ile öne çıkarken Sapphire yetkililernden aldığımız bilgiye göre isteyen herkes bu karta sahip olamayacak çünkü limitli sayıda üretilecek.