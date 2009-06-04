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Computex 2009: Sapphire HD 4890 Atomic modelini sergiliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,1b
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8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: Sapphire HD 4890 Atomic modelini sergiliyor
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AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Computex 2009 fuarında en yeni ürünlerini kullanıcılarla buluşturuyor. Firmanın stadından gerek bizim gerekse de diğer katılımcıların dikkatini çeken ilk ürün, dünyanın 1GHz'de çalışan ilk ekran kartı olarak lanse edilen Radeon HD 4890 Atomic modeli oldu. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'sunun güç verdiği çift slot tasarıma sahip özel kartın grafik işlem birimi 1GHz'de, sahip olduğu GDDR5 bellekler ise 4200MHz'de görev yapıyor.

Vapor-X teknolojisini temel alan özel soğutucusu ile yüksek çalışma frekansına rağmen serin ve sessiz çalıştığı belirtilen DirectX 10.1 destekli ekran kartı, Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videları merkezi işlem birimine yük bindirmeden oynatabilen Sapphire Radeon HD 4890 Atomic yüksek GPU hızı ile öne çıkarken Sapphire yetkililernden aldığımız bilgiye göre isteyen herkes bu karta sahip olamayacak çünkü limitli sayıda üretilecek.


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St Batuhan 10 yıl
Güzel de cidden 5 ay sonra eskiycek bir nevi ve alcon acıkcası 23" monitörüm var ama sana sunu söyliyim 4870 bile yetmeyebiliyor ;)
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Hobo. 10 yıl
Sınırlı sayıda üretilecekse, Türkiye'ye 3-5 tane gelir anca
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_Berk__ 10 yıl
sınırlı sayıda ise tr bi kaç tane gelir:D kart fena değilmiş haber için sağol
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alcon11 10 yıl
Çok değil 1 ay sonra tarihin tozlu sayfalarına gömülecek nasıl olsa.3 ay sonra 5000 serisi bi ekran kartı alanlar.Bu kartı şimdi alanlarla dalga geçecekler. Ohoo sen Sapphire HD 4890 Atomic mi kullanıyon hala diyecekler.bu son 10 senedir böyle ve bu şekilde devam edecek kimse tersini iddia edemez.
Ayrıca 30 inç,lik bir monitörünüz yoksa bu kartlar zaten gereksiz.
özellikle ekran kartı alacaksanız 150 usd nin üzerine hiçbir zaman çıkmayınız ben hep öle yaptım.
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escape0121 10 yıl
kart mükemmel
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lTriviuml 10 yıl
Keyfi bilir. Almak isteyen problemsiz alternatiflere yönelir =)
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M.U.Y. 10 yıl
+1000
Orjinalden alıntı: lTriviuml

Keyfi bilir. Almak isteyen problemsiz alternatiflere yönelir =)
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@nano@ 10 yıl
nasıl limitli ya şimdi tr ye az gelir bunlardan pahalı olur tam da alıyım diye düşünüyordum
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