Computex 2020 iptal edildi, Computex 2021 için tarih verildi

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Son dönemde dünyada pandemi nedeniyle bir çok etkinlik iptal edildi ya da ertelendi. Bunlardan birisi de Computex 2020’di.

Computex 2020 atlanacak

Yapılan duyuruya göre Computex 2020 iptal edildi. Onun yerine Computex 2021 yine geleneksel dönemde, Haziran ayının 1-5. günleri arasında düzenlenecek. Dolayısıyla Computex 2019’dan Computex 2021’e atlanmış olunacak.

Ayrıca Bkz. "Intel Lakefield’i duyurdu: hibrit işlemci tasarımı dönemi başladı"

Hali hazırda geliştirilen donanımların tanıtımı ise bu durumda firmalar tarafından kendi düzenleyecekleri sınırlı etkinliklerle gerçekleşeceğe benziyor. Önümüzdeki dönemde tanıtılması beklenen Nvidia Ampere kartları, Ryzen 4000 ve Intel Rocket Lake işlemcileri bunlara verilebilecek büyük örneklerden.

https://videocardz.com/press-release/computex-2020-has-been-canceled

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