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    Donanım Haber ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Computex 2020 iptal edildi, Computex 2021 için tarih verildi

    İçinde bulunduğumuz salgın dönemi nedeniyle ertelenen Computex’ten haber var.
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    Donanım Haber
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Computex 2020 iptal edildi, Computex 2021 için tarih verildi
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    Son dönemde dünyada pandemi nedeniyle bir çok etkinlik iptal edildi ya da ertelendi. Bunlardan birisi de Computex 2020’di.

    Computex 2020 atlanacak

    Yapılan duyuruya göre Computex 2020 iptal edildi. Onun yerine Computex 2021 yine geleneksel dönemde, Haziran ayının 1-5. günleri arasında düzenlenecek. Dolayısıyla Computex 2019’dan Computex 2021’e atlanmış olunacak.

    Ayrıca Bkz. "Intel Lakefield’i duyurdu: hibrit işlemci tasarımı dönemi başladı"

    Hali hazırda geliştirilen donanımların tanıtımı ise bu durumda firmalar tarafından kendi düzenleyecekleri sınırlı etkinliklerle gerçekleşeceğe benziyor. Önümüzdeki dönemde tanıtılması beklenen Nvidia Ampere kartları, Ryzen 4000 ve Intel Rocket Lake işlemcileri bunlara verilebilecek büyük örneklerden.



    https://videocardz.com/press-release/computex-2020-has-been-canceled Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BunuAnanaSorsanaDelikanl 37 dk. yeni yorumcu
    vay anasını, ne günlere kaldık.
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    V4LKyR 59 dk.
    Vay be... 2020'ye bak, nasıl bir yıl oluyor...
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