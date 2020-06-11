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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Lakefield’i duyurdu: hibrit işlemci tasarımı dönemi başladı

    Yarıiletken üreticisi Intel son zamanlarda test sonuçlarını takip ettiğimiz Lakefield’i tanıttı.
    30 dk.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Lakefield’i duyurdu: hibrit işlemci tasarımı dönemi başladı
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    Mavi ekip son dönemde yüksek performansa ihtiyaç duyulan son kullanıcı masaüstü/dizüstü segmentinin yanı sıra sunucu segmentinde AMD karşısında bir hayli zorlanıyor. Firma diğer taraftan düşük güç tüketimi odaklı çözümler geliştirmekten de geri kalmıyor.

    Hibrit işlemci

    Bir süredir sızıntılardan takip ettiğimiz Lakefield işlemci ailesi nihayet detaylandı. ARM’ın big.LITTLE stratejisine benzer yol izlenen yongalar küçük zar alanıyla da öne çıkıyor.  Lakefield’ın satır başlarına göz atacak olursak, Foveros 3D paketleme tekniği, yonga üzeri bellek ve hibrit işlemci mimarisini görüyoruz.

    Foveros paketleme yöntemi sayesinde 2 ayrı işlemci mimarisi ve sistem belleğinin 3 boyutlu dizilmesinin önü açılan Lakefield’da böylece 12x12x1 mm boyutlarına işlemci ve bellek bileşenleri sığdırılabilmiş.

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    Intel Lakefield’i duyurdu: hibrit işlemci tasarımı dönemi başladı
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    Bu ayrıca harici bellek ihitiyacını ortadan kaldırması itibariyle de alan kazanımını destekliyor. Intel’e göre Y serisi modellere kıyasla yonga alanında %57’lik kazanıma ek olarak anakartlar %47 küçülecek ki bu da daha uzun batarya ömrü ve OEM’lere esnek tasarım imkanı sağlayacak.

    Mobil kalınan süre uzayacak

    Ice Lake işlemcilerinde gördüğümüz Sunny Cove çekirdeklerinden 1 ve düşük güç tüketimli Tremont çekirdeklerinden 4 tanesinin 1 işlemciyi oluşturduğu Lakefield işlemcileri böylelikle önceki nesil Y serisi işlemcilere göre boşta %91’e varan tasarruf sağlayarak 2.5 mW’lık tüketime düşebiliyor.

    İşlemcide konumlandırılan zamanlayıcı aracılığıyla dorğu işlemin doğru çekirdekte çalışmasının sağlandığı Lakefield yongaları böylelikle web’de gezinirken %24 daha verimli hale gelmiş. Tek çekirdek tabanlı uygulamalarda ise %12 daha fazla performans sunulmuş.

    Intel Lakefield’i duyurdu: hibrit işlemci tasarımı dönemi başladı
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    Ayrıca Bkz. "Crosstalk açığı Intel işlemcilerde tüm çekirdeklerdeki veriyi ele veriyor"

    Gen11’le güncellenen iGPU tarafı ise 7 watt’lık toplam bütçe dahilinde video dönüştürme işlemlerini %54 hızlandıracak ve 4 adet 4K monitöre görüntü verebilecek. Son olarak bağlanabilirlik başlığında da Wi-Fi 6 ve Intel LTE ile modern bir kablosuz arayüz sağlanmış.

    Ayrıca Bkz. "G92 ve G98'de entegre ses kontrolcüsü olacak"



    https://videocardz.com/press-release/intel-announces-core-i5-l16g7-and-i3-l13g4-lakefield-processors Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    espial (Fatih ) 12 dk.
    Anlamadım ama yinede okudum.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 18 dk.
    Birde yazmayı, unuttuklari birsey var.
    arka kapı full , Açıktır herkes girebulur.😅😅😅
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