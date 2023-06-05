Computex 2023'ün şaşkına çeviren PC tasarımları: İşte görüntüler

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Computex 2023'te sergilenen birbirinden ilginç PC tasarımları
Alien facehugger
Çok katmanlı Cybertower
Kasanın özelliklerine gelirsek, içerisinde Intel Core i9-12900K, 32GB DDR-3600 RAM, ASROCK Z690 Steel Legend WiFi 6E anakart ve Asus ROG Strix Radeon RX6750 XT bulunmakta.
The Moon
Yukarıda yer verilen tasarımların Computex 2023'te sergilenen tüm özel kasaları içermediğini belirtelim. Ancak öne çıkan diğer özel tasarımlara hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)