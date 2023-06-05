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    Computex 2023'ün şaşkına çeviren PC tasarımları: İşte görüntüler

    Computex 2023 kapsamında sergilenen birbirinden ilginç bilgisayar tasarımlarını sizler için bir araya getirdik. İşte bu yılın en yaratıcı PC tasarımları ve daha fazlası...
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    Computex 2023'ün şaşkına çeviren PC tasarımları! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Her yıl olduğu gibi bu yılki Computex 2023 etkinliği, PC donanımlarından akıllı telefonlara ve bağlantı ekipmanlarına kadar çok sayıda yeni ürün ve teknolojiler ile karşımıza çıktı. Dünyanın dört bir yanından bağımsız tasarımcıların katıldığı etkinlikte, birbirinden ilginç kasa modları da sergilendi. Gelin etkinlikte karşımıza çıkan birbirinden ilginç tasarımlara göz atalım. 

    Computex 2023'te sergilenen birbirinden ilginç PC tasarımları

    Computex 2023'ün şaşkına çeviren PC tasarımları! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Etkinlikte sergilenen en ilginç kasalardan biri, LINModified tarafından tasarlanan Cyberpunk Motorcyle ''Cyberpunk Motosiklet''. Bu tasarım, modder tarafından ''The Future on Wheels'' (Tekerleklerde Gelecek) olarak lanse edilse de, herhangi bir tekerleğe sahip değil. Ancak Cyberpunk konsepti ve motosiklet tasarımını bir araya getiriyor. Ayrıca bu tasarıma Enermax'ın Aquafusion ADV AiO soğutucusu eşlik ediyor.

    Alien facehugger

    Computex 2023'ün şaşkına çeviren PC tasarımları! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    G.Skill'in standında yer alan bu Alien facehugger tasarımı ise, ikonik Alien serisinden esintiler taşıyor diyebiliriz. Alien yumurtası ve RGB ışıkların eşlik ettiği kasada, 32GB G.Skill Tident Z5 RGB DDR5-6000 RAM, Intel Core i7-13700K işlemci, Asus TUF Gaming RTX 3070 ve 500GB Samsung 870 EVO SSD yer alıyor. 

    Çok katmanlı Cybertower

    Computex 2023'ün şaşkına çeviren PC tasarımları! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Samca Studios'tan Samuel Callanta'nın imzasını taşıyan yukarıdaki tasarım ise, inanılmaz derecede ayrıntı içeriyor. Multi-level futuristic cybertower olarak lanse edilen bu mod, temel olarak Thermaltake Tower 500'ü kullanıyor. Üstelik Thermaltake'in 2022 CaseMOD Invitational Season 1 etkinliğinde de ikinci sırada yer aldığını belirtelim. 

    Kasanın özelliklerine gelirsek, içerisinde Intel Core i9-12900K, 32GB DDR-3600 RAM, ASROCK Z690 Steel Legend WiFi 6E anakart ve Asus ROG Strix Radeon RX6750 XT bulunmakta.

    The Moon

    Computex 2023'ün şaşkına çeviren PC tasarımları! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Bir sonraki tasarım ise Kidprasert'in imzasını taşıyan ''The Moon''. Thermaltake'in 2022 CaseMOD Invitational Season 1 etkinliğinde birinci sıraya yerleşen bu tasarımda yine Thermaltake Tower 500 kullanılmış. Ayrıca ''hava sahası merkezi'' olarak lanse edilen kasa, içerisindeki parçaları sergilemek için yatay bir hareket mekanizmasına sahip.
    Computex 2023'ün şaşkına çeviren PC tasarımları! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Etkinlikte dikkatli üzerine toplayan son tasarım ise, ElmorLabs imzalı Piramit kasası oldu. Öyle ki bunun gerçekten bir kasa modu olup olmadığından emin değiliz. ElmorLabs'ın bu modunda, Intel Core i9-13900K işlemci, Asus ROG Maximus Z790 Apex anakart ve bir PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 7900 XTX ekran kartı bulunuyor.

    Yukarıda yer verilen tasarımların Computex 2023'te sergilenen tüm özel kasaları içermediğini belirtelim. Ancak öne çıkan diğer özel tasarımlara hemen aşağıdan göz atabilirsiniz. 

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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