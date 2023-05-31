MSI, devasa soğutma çözümlerini tanıttı: RTX 4090 Ti yolda olabilir!

Yukarıda da görebileceğiniz gibi ilk tasarım, soğutma alanında ısı dağılımını artırmak için bakır ve alüminyum kanatları bir araya getiriyor. MSI'a göre bakır ve alüminyumun farklı termal iletkenliğinden yararlanan bu çözüm, şu anda belirli bir GPU'yu hedeflemiyor. Ancak örnek tasarımın RTX 4090 SUPRIM X olması, bu tür bir soğutucunun daha sonra RTX 4090 Ti için kullanılabileceğini bizlere gösteriyor.
Computex'te gösterilen üçüncü ve son konsept tasarım ise FusionChill soğutucu. Aşağıda görebileceğiniz gibi GPU'ya entegre AIO (Hepsi Bir Arada) sıvı soğutucu içeren bu tasarım, şaşırtıcı bir biçimde Acer PREDATOR RTX 4090 modelini andırıyor. Ancak MSI'ın konsepti, tasarımda kullanılan borular nedeniyle biraz daha kaba duruyor.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)