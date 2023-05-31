MSI, devasa soğutma çözümlerini tanıttı: RTX 4090 Ti yolda olabilir!

Tam Boyutta Gör Her yıl olduğu gibi Computex 2023 etkinliği, bu yıl da yeni nesil teknojiler ve duyurular ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu noktada ​​​etkinliğin önemli isimlerinden MSI, yaklaşmakta olan üst düzey ekran kartları için 4 yuvalı devasa soğutma çözümlerini sergiledi. Gelin MSI tarafından tanıtılan konsept tasarımlara hep birlikte göz atalım.

MSI yeni GPU soğutma çözümlerini tanıttı

Yukarıda da görebileceğiniz gibi ilk tasarım, soğutma alanında ısı dağılımını artırmak için bakır ve alüminyum kanatları bir araya getiriyor. MSI'a göre bakır ve alüminyumun farklı termal iletkenliğinden yararlanan bu çözüm, şu anda belirli bir GPU'yu hedeflemiyor. Ancak örnek tasarımın RTX 4090 SUPRIM X olması, bu tür bir soğutucunun daha sonra RTX 4090 Ti için kullanılabileceğini bizlere gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Bir diğer konsept tasarım DynaVC teknolojisine gelirsek, bu tasarımın temel olarak katlanabilir ısı borularına sahip bir buhar odası çözümü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak en önemli özelliği buhar odalı ısı borularının lehim sorununu ortadan kaldırması olacak. Böylece MSI, işlem sırasında termal iletkenliği ve ısı transferini artırmayı hedefliyor.

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Computex'te gösterilen üçüncü ve son konsept tasarım ise FusionChill soğutucu. Aşağıda görebileceğiniz gibi GPU'ya entegre AIO (Hepsi Bir Arada) sıvı soğutucu içeren bu tasarım, şaşırtıcı bir biçimde Acer PREDATOR RTX 4090 modelini andırıyor. Ancak MSI'ın konsepti, tasarımda kullanılan borular nedeniyle biraz daha kaba duruyor.

Tam Boyutta Gör MSI ise, yeni soğutma tasarımının standart 240 mm tasarımdan yüzde 10 daha büyük bir radyatöre sahip olduğunu ve bu sayede daha yüksek su hacmine olanak tanıyacağını belirtiyor. Açıkçası tek gerçek sorun bu soğutucunun kalınlığı diyebiliriz.

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