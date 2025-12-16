Google Gemini yenileniyor: Yeni arayüz, alışveriş takibi ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google, üretken yapay zekâ uygulaması Gemini üzerindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Gemini'ın Android beta sürümünde, uygulama için planlanan yepyeni değişiklikler keşfedildi. Uygulamanın hafızası konumunda olan "My Stuff" bölümü yenilenirken, yeni alışveriş özelliği yolda.

Yeni arayüz, alışveriş ve dahası

Bilmeyenler için mevcut durumda Gemini ile oluşturulan tüm içerikler, zamana göre sıralanmış tek bir akış altında toplanıyor. Yeni tasarımla birlikte bu yapı değişiyor ve içerikler türlerine göre ayrılıyor olacak. Sızdırılan arayüzde ise "Medya" ve "Belgeler" başlıkları öne çıkarılmış durumda. Böylece kullanıcılar, görsellerle metin tabanlı içerikler arasında daha hızlı geçiş yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeniliklerden bir diğeri ise "Satın Alınanlar" sekmesi. Bu bölüm, Google'ın daha önce tanıttığı yapay zekâ destekli alışveriş deneyimiyle bağlantılı. Gemini üzerinden yapılan ürün araştırmaları ve satın alma işlemleri, bu alanda toplu şekilde görüntülenebilecek. Öte yandan arayüz tarafındaki değişim yalnızca içerik düzeniyle sınırlı değil.

Metin giriş alanı da yeniden tasarlanıyor. Daha önce ekranın altına sabitlenen giriş çubuğu, bağımsız bir kutu formuna geri dönecek. Bu tasarım, Gemini’nin önceki sürümlerinde kullanılan yapıya benzer. Son olarak Google, Gemini için dokunsal geri bildirimler hazırlıyor. Gemini, komut girildiğinde veya yanıt hazırlanmak üzereyken hafif titreşimlerle kullanıcıyı bilgilendirebiliyor.

Chrome'un iOS sürümünde Gemini dönemi: AI araçları geliyor 6 gün önce eklendi

Değişikliklerin veya yeni özelliklerin ne zaman genel kullanıma açılacağı paylaşılmadı. Ancak My Stuff odaklı güncellemenin Gemini için en önemli değişikliklerden biri olması muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google Gemini yenileniyor: Yeni arayüz, alışveriş ve dahası

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: