Google Gemini yenileniyor: Yeni arayüz, alışveriş takibi ve dahası

Bilmeyenler için mevcut durumda Gemini ile oluşturulan tüm içerikler, zamana göre sıralanmış tek bir akış altında toplanıyor. Yeni tasarımla birlikte bu yapı değişiyor ve içerikler türlerine göre ayrılıyor olacak. Sızdırılan arayüzde ise "Medya" ve "Belgeler" başlıkları öne çıkarılmış durumda. Böylece kullanıcılar, görsellerle metin tabanlı içerikler arasında daha hızlı geçiş yapabiliyor.
Metin giriş alanı da yeniden tasarlanıyor. Daha önce ekranın altına sabitlenen giriş çubuğu, bağımsız bir kutu formuna geri dönecek. Bu tasarım, Gemini’nin önceki sürümlerinde kullanılan yapıya benzer. Son olarak Google, Gemini için dokunsal geri bildirimler hazırlıyor. Gemini, komut girildiğinde veya yanıt hazırlanmak üzereyken hafif titreşimlerle kullanıcıyı bilgilendirebiliyor.
Değişikliklerin veya yeni özelliklerin ne zaman genel kullanıma açılacağı paylaşılmadı. Ancak My Stuff odaklı güncellemenin Gemini için en önemli değişikliklerden biri olması muhtemel.