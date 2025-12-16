Giriş
    Microsoft'tan sevindiren haber: Auto SR el konsollarına geliyor

    Microsoft, Windows 11'i PC oyunları için daha verimli hâle getirmeye hazırlanıyor. 2026 başında Auto SR teknolojisi, ROG Xbox Ally X gibi taşınabilir cihazlara geliyor.

    Microsoft'tan sevindiren haber: Auto SR el konsollarına geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11'i PC oyunları açısından daha rekabetçi bir platform hâline getirmeye devam ediyor. Şirketin paylaştığı güncel yol haritası, arka plan iş yükü yönetimi ve grafik altyapısı optimizasyonlarının yanı sıra yapay zekâ destekli yeni çözümlerin de merkezde olacağını göstermişti. Bunlardan biri ise Auto SR (Auto Super Resolution) olacak.

    Taşınabilir el konsollarına yeni soluk

    Microsoft'un en dikkat çekici planlarından biri, işletim sistemi seviyesinde çalışan Auto Super Resolution (Auto SR) teknolojisi. Microsoft'un yapay zekâ tabanlı bu ölçeklendirme çözümü, 2026'nın başlarında ROG Xbox Ally X için ön izleme sürecine giriyor. Daha önce Snapdragon tabanlı Copilot+ PC’lerde kullanılan Auto SR, böylece x86 mimarili taşınabilir oyun cihazlarına da açılmış olacak.

    Kaçıranlar için Auto SR, DLSS veya FSR gibi oyun motoruna entegre çözümlerden daha farklı bir yaklaşıma sahip. Sistem, düşük çözünürlükte render edilen kareyi işletim sistemi katmanında işleyerek daha yüksek çözünürlükte ve daha net biçimde sunuyor. Bu yönüyle bir tür post-processing etkisi gibi çalışıyor. Ayrıca bunun için ROG Xbox Ally X'te yer alan Ryzen Z2 Extreme işlemcideki NPU'dan da faydalanacak.

    Microsoft'un hedefi, özellikle taşınabilir cihazlarda performans ve görüntü kalitesi arasındaki dengeyi iyileştirmek. Auto SR, 720p gibi düşük çözünürlükleri 1080p, 1440p hatta 4K seviyelerine ölçekleyebiliyor. Ayrıca işletim sistemi düzeyinde çalışması sayesinde teorik olarak çok geniş bir oyun uyumluluğu sunuyor.

    Auto SR'nin yaygınlaşması, Windows 11'in uzun süredir eleştirilen oyun performansı algısını kırabilecek önemli adımlardan biri olabilir. Taşınabilir oyun bilgisayarlarında yapay zekâ destekli ölçeklendirme standart hâle gelirse, Windows tabanlı cihazlar için yeni bir denge noktası oluşabilir.

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

