Microsoft'tan sevindiren haber: Auto SR el konsollarına geliyor

Taşınabilir el konsollarına yeni soluk
Microsoft'un en dikkat çekici planlarından biri, işletim sistemi seviyesinde çalışan Auto Super Resolution (Auto SR) teknolojisi. Microsoft'un yapay zekâ tabanlı bu ölçeklendirme çözümü, 2026'nın başlarında ROG Xbox Ally X için ön izleme sürecine giriyor. Daha önce Snapdragon tabanlı Copilot+ PC’lerde kullanılan Auto SR, böylece x86 mimarili taşınabilir oyun cihazlarına da açılmış olacak.
Kaçıranlar için Auto SR, DLSS veya FSR gibi oyun motoruna entegre çözümlerden daha farklı bir yaklaşıma sahip. Sistem, düşük çözünürlükte render edilen kareyi işletim sistemi katmanında işleyerek daha yüksek çözünürlükte ve daha net biçimde sunuyor. Bu yönüyle bir tür post-processing etkisi gibi çalışıyor. Ayrıca bunun için ROG Xbox Ally X'te yer alan Ryzen Z2 Extreme işlemcideki NPU'dan da faydalanacak.
Microsoft'un hedefi, özellikle taşınabilir cihazlarda performans ve görüntü kalitesi arasındaki dengeyi iyileştirmek. Auto SR, 720p gibi düşük çözünürlükleri 1080p, 1440p hatta 4K seviyelerine ölçekleyebiliyor. Ayrıca işletim sistemi düzeyinde çalışması sayesinde teorik olarak çok geniş bir oyun uyumluluğu sunuyor.
Auto SR'nin yaygınlaşması, Windows 11'in uzun süredir eleştirilen oyun performansı algısını kırabilecek önemli adımlardan biri olabilir. Taşınabilir oyun bilgisayarlarında yapay zekâ destekli ölçeklendirme standart hâle gelirse, Windows tabanlı cihazlar için yeni bir denge noktası oluşabilir.