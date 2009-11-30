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Cooler Master, 850 Watt ve 1000 Watt kapasiteli yeni güç kaynaklarını satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master, 850 Watt ve 1000 Watt kapasiteli yeni güç kaynaklarını satışa sunuyor
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Excalibur isimli yeni kasa fanını kullanıma sunmaya hazırlanan Cooler Master, Eylül ayında tanıttığı 850 Watt ve 1000 Watt gücündeki Silen Pro güç kaynaklarının satışına başlıyor. ATX 12V V 2.3 ve EPS 12V V2.92 standartlarıyla uyumlu olan modüler kablo yapısına sahip yeni güç kaynaklarının 80Plus Bronz sertifikasıyla geldikleri dolayısıyla %85'in üzerinde verimlilik sunabildikleri açıklandı. Tekli 12v rail tasarımına sahip olan ve 850 Watt'lık modeli 66A, 1000 Watt'lık modeli ise 80A sağlayabilen Cooler Master, yeni modellerin 100,000 saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip olduğunu açıkladı.

135mm çapında PWM kontrollü fan ile serinletilen ve beş yıllık garanti ile sunulacakları belirtilen Silen Pro serisi yeni güç kaynaklarının Avrupa fiyatları ise sırasıyla 130 Avro ve 150 Avro civarında olacak.


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M1A2Abrams 10 yıl
ses sorunu yaşıcağını tahmin etmem. güzel ürün fiyatıda özlliklerine göre normal
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DARTH_BLACK 10 yıl
coolermaster zaten bu işin uzmanı olan bir firma.Fan olayının pwm olmasıda artı bir avantaj.Sağlam bir ürün olacağı kesin..
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Momo-Oz 10 yıl
çok tatlı duruyo :D
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HOWTEK 10 yıl
yeni kartlara yeni güç kaynağı yakında 1000 watt altı güç kaynakları yetmiycek eğer güç tüketimi konusunda bişi yapmazlarsa
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serqanz 10 yıl
5 yil garanti ile gelmesi guzel fiyati da ozelliklerine gore uygun.
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genelkurmay89 10 yıl
bence güzel ve kaliteli bir psu ya benziyor umarım ses problemi de yoktur yoksa eğer tadından yenmez
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