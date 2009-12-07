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Cooler Master CM690 Advance II, CES 2010 fuarında lanse edilebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,2b
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27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master CM690 Advance II, CES 2010 fuarında lanse edilebilir
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Kasa, güç kaynağı ve soğutucu çözümleriyle tanınan Cooler Master, yüksek satış rakamlarına ulaştığı popüler kasa modeli CM690'nın yerini alması beklenen CM 690 Advanced II modelini CES 2010 fuarında duyurabilir. 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek fuar kapsamında firmanın tanıtması beklenilen yeni modellerden birisi olacak CM 690 Advanced II, tamamı Siyah tasarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Detaylı özelliklerinin CES 2010 fuarında açıklanması beklenen mid-tower formundaki yeni kasa, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapacak.

Gün ışığına çıkan görsellere göre, su soğutma sistemleri için iki adet hortum kanalına sahip olan CM690 Advanced II, arka kısma konumlandırılan 120mm çapındaki fan ile birlikte 80mm, 92mm, 120mm veya 140mm çapında iki adet fanın kullanımına olanak tanıyan yan panele konumlandırılmış tutamaçlara da sahip. Ayrıca mevcut görsellere göre, ön kısmında bir ve üst kısmında da iki fan olması beklenen yeni kasada güç kaynağının ise alt kısmına konumlandırıldığını görüyoruz. CES 2010'daki lansmanını takiben satışa sunulması beklenen CM 690 Advanced II'nin fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Cooler Master CM690 Advance II, CES 2010 fuarında lanse edilebilir
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Guest-BE7EF0688 9 yıl
1 yıldır gelecek artık gelsin...
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Father Torque 9 yıl

singin

1 yıldır gelecek artık gelsin...

Ben de uzun süre bekledim o nedenle yorumunu şu şekilde kendime uyarlayarak alıntı yapayım istedim:

"1 yıldır gelecek, artık gelmese de olur"
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alperen_69 9 yıl
tam beklediğim gibi bir haber fakat üst kısmındaki işçilik hiçte umduğum gibi olmamış,sata hdd için ayrılan kapak kısmı falan çok sıradan
youtube.com/...
burdan incelemesine bakabilirsiniz
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terapi_triyaki 9 yıl
bu kasa hiç güzel değil
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yusuf1985 9 yıl
CM-690 kullanan birisi olarak yeni halini pek beğenmedim oval çizgiler pek hoş olmamaş keskin hatlı olması daha çekici şuanki versiyon daha güzel
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scaner123 9 yıl
rc-690 kulanan biri olarak bu modelde bnm kasadan farklı pek bişe göremedim neredeyse aynı bir iki ufak kabarmadan başka bir farklılık yoq..:S
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MegaWolt38 9 yıl
bizim nvidia modeli daha güzel bundan.
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syler23 9 yıl
bu kasanın eski olanı vardı bende ve kasa çok toz alıyordu üst kapak ve diger kapaklardaki hava girişlerinden dolayı... ben oyüzden pek sevmedim bu kasayı.. aynı zamanda kasa kapakları kapalı olunca fan sesi azalmıyor..
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sgnr 9 yıl
Klasik ve işlevsel bir model olarak tarihe geçti bu kasa,su soğutma için girişleride var artık.
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ooppss 9 yıl
kasa zaten yıllardır gözden düşmeyen bir kasa idi..
içinin siyah olması daha da güzel olmuş..
tipinin değiştirilmemesi de bence mantıklı olmuş..
başka tipte kasa çıkaracaklarsa zaten başka bir isimde çıkarabilirler..
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qpcole 9 yıl
Eski RC-690 daha güzel..
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Sharparrow 9 yıl
güzel ama o kadarda ilgi çekici değil.. yada daha fazla bilgi gerekirdi..
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Godolphin 9 yıl
Güzel kasa.
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mushishi 9 yıl
Tasarım olarak biraz daha farklılığa sahip olsaydı keşke. Tamam CM690'ın devamı olduğu için onun çizgilerini bir şekilde taşımalıydı ama bu kadar da benzeri olmamalaıydı bence. TR satış fiyatı ne seviyede olacak bakalım.
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