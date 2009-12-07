Cooler Master CM690 Advance II, CES 2010 fuarında lanse edilebilir

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Kasa, güç kaynağı ve soğutucu çözümleriyle tanınan Cooler Master, yüksek satış rakamlarına ulaştığı popüler kasa modeli CM690'nın yerini alması beklenen CM 690 Advanced II modelini CES 2010 fuarında duyurabilir. 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek fuar kapsamında firmanın tanıtması beklenilen yeni modellerden birisi olacak CM 690 Advanced II, tamamı Siyah tasarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Detaylı özelliklerinin CES 2010 fuarında açıklanması beklenen mid-tower formundaki yeni kasa, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapacak.

Gün ışığına çıkan görsellere göre, su soğutma sistemleri için iki adet hortum kanalına sahip olan CM690 Advanced II, arka kısma konumlandırılan 120mm çapındaki fan ile birlikte 80mm, 92mm, 120mm veya 140mm çapında iki adet fanın kullanımına olanak tanıyan yan panele konumlandırılmış tutamaçlara da sahip. Ayrıca mevcut görsellere göre, ön kısmında bir ve üst kısmında da iki fan olması beklenen yeni kasada güç kaynağının ise alt kısmına konumlandırıldığını görüyoruz. CES 2010'daki lansmanını takiben satışa sunulması beklenen CM 690 Advanced II'nin fiyatı ise henüz bilinmiyor.

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