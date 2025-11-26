Uygun fiyatlı tablet POCO Pad X1 Türkiye'de satışta: İşte özellikleri

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, güçlü Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 işlemciye sahip yeni uygun fiyatlı tabletini piyasaya sürdü. 144 Hz ve 3.1K ekranla donatılan Türkiye’de de satışa sunulan Poco Pad X1, 512 GB depolama alanı ve ultra ince gövdesinde büyük bir bataryayla geliyor.

POCO F8 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 7 sa. önce eklendi

POCO Pad X1 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Poco tablet serisini küresel lansman etkinliğinde Poco Pad M1'in yanı sıra Poco F8 Pro ve Poco F8 Ultra'ya katılan Pad X1 ile güncelledi. Geçen yılki Poco Pad ve Poco Pad 5G'nin ardından, Poco Pad X1'in ekranı 11.2 inç boyutuna iniyor ancak çözünürlüğü 2136 x 3200 piksele çıkarıldı.

POCO Pad X1, önceki modellerden daha yüksek çözünürlük sunmakla kalmıyor, aynı zamanda desteklenen uygulamalarda 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Üstelik tablet, Xiaomi'nin eski tabletlerine göre %33 daha parlak ekranla (800 nit) geliyor.

Poco Pad X1, 251 x 173 x 6,18 mm boyutlarında ve 500 gram ağırlığındaki gövdesinde 8850 mAh bataryaya sahip olsa da, herhangi bir hücresel bağlantıdan yoksun. Tablet, Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 6E bağlantısının yanı sıra NFC dokun-paylaş özelliğine sahip.

Poco Pad X1 Türkiye fiyatı ne kadar?

8GB RAM 512GB depolama alanıyla gelen POCO Pad X1, 15.499 TL fiyatla Türkiye’de satışta.

Poco Pad X1 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 11.2 inç, 3.2K (3200x2136), 144Hz, 800 nit

: 11.2 inç, 3.2K (3200x2136), 144Hz, 800 nit İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Bellek : 8GB RAM (LPDDR5x)

: 8GB RAM (LPDDR5x) Depolama : 512GB (UFS 4.0)

: 512GB (UFS 4.0) Kamera : 13MP (arka) / 8MP (ön)

: 13MP (arka) / 8MP (ön) Batarya : 8850 mAh, 45W hızlı şarj, USB 3.2 Gen 1

: 8850 mAh, 45W hızlı şarj, USB 3.2 Gen 1 Bağlantı : WiFi 6E, Bluetooth 5.4

: WiFi 6E, Bluetooth 5.4 İşletim sistemi: Xiaomi HyperOS 2

Xiaomi HyperOS 2 Boyut ve ağırlık: 251.22 x 173.42 x 6.18 mm, 500 g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

POCO Pad X1 tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: