Uygun fiyatlı tablet POCO Pad X1 Türkiye'de satışta: İşte özellikleri

POCO Pad X1 özellikleri ile neler sunuyor?
POCO Pad X1, önceki modellerden daha yüksek çözünürlük sunmakla kalmıyor, aynı zamanda desteklenen uygulamalarda 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Üstelik tablet, Xiaomi'nin eski tabletlerine göre %33 daha parlak ekranla (800 nit) geliyor.
Poco Pad X1, 251 x 173 x 6,18 mm boyutlarında ve 500 gram ağırlığındaki gövdesinde 8850 mAh bataryaya sahip olsa da, herhangi bir hücresel bağlantıdan yoksun. Tablet, Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 6E bağlantısının yanı sıra NFC dokun-paylaş özelliğine sahip.
Poco Pad X1 Türkiye fiyatı ne kadar?
8GB RAM 512GB depolama alanıyla gelen POCO Pad X1, 15.499 TL fiyatla Türkiye’de satışta.
Poco Pad X1 özellikleri
- Ekran: 11.2 inç, 3.2K (3200x2136), 144Hz, 800 nit
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3
- Bellek: 8GB RAM (LPDDR5x)
- Depolama: 512GB (UFS 4.0)
- Kamera: 13MP (arka) / 8MP (ön)
- Batarya: 8850 mAh, 45W hızlı şarj, USB 3.2 Gen 1
- Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.4
- İşletim sistemi: Xiaomi HyperOS 2
- Boyut ve ağırlık: 251.22 x 173.42 x 6.18 mm, 500 g