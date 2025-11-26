Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uygun fiyatlı tablet POCO Pad X1 Türkiye'de satışta: İşte özellikleri

    POCO, 26 Kasım'da global etkinlikte F8 serisiyle birlikte yeni tabletlerini de tanıttı. Güçlü ve ince tablet POCO Pad X1, Türkiye'de de uygun fiyattan satışa sunuldu.

    POCO Pad X1 tablet Türkiye'de uygun fiyatla satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, güçlü Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 işlemciye sahip yeni uygun fiyatlı tabletini piyasaya sürdü. 144 Hz ve 3.1K ekranla donatılan Türkiye’de de satışa sunulan Poco Pad X1, 512 GB depolama alanı ve ultra ince gövdesinde büyük bir bataryayla geliyor.

    POCO Pad X1 özellikleri ile neler sunuyor?

    POCO Pad X1 ekran, işlemci, batarya, kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Poco tablet serisini küresel lansman etkinliğinde Poco Pad M1'in yanı sıra Poco F8 Pro ve Poco F8 Ultra'ya katılan Pad X1 ile güncelledi. Geçen yılki Poco Pad ve Poco Pad 5G'nin ardından, Poco Pad X1'in ekranı 11.2 inç boyutuna iniyor ancak çözünürlüğü 2136 x 3200 piksele çıkarıldı.

    POCO Pad X1, önceki modellerden daha yüksek çözünürlük sunmakla kalmıyor, aynı zamanda desteklenen uygulamalarda 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Üstelik tablet, Xiaomi'nin eski tabletlerine göre %33 daha parlak ekranla (800 nit) geliyor.

    Poco Pad X1, 251 x 173 x 6,18 mm boyutlarında ve 500 gram ağırlığındaki gövdesinde 8850 mAh bataryaya sahip olsa da, herhangi bir hücresel bağlantıdan yoksun. Tablet, Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 6E bağlantısının yanı sıra NFC dokun-paylaş özelliğine sahip.

    Poco Pad X1 Türkiye fiyatı ne kadar?

    8GB RAM 512GB depolama alanıyla gelen POCO Pad X1, 15.499 TL fiyatla Türkiye’de satışta.

    Poco Pad X1 özellikleri

    Poco Pad X1 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 11.2 inç, 3.2K (3200x2136), 144Hz, 800 nit
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3
    • Bellek: 8GB RAM (LPDDR5x)
    • Depolama: 512GB (UFS 4.0)
    • Kamera: 13MP (arka) / 8MP (ön)
    • Batarya: 8850 mAh, 45W hızlı şarj, USB 3.2 Gen 1
    • Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.4
    • İşletim sistemi: Xiaomi HyperOS 2
    • Boyut ve ağırlık: 251.22 x 173.42 x 6.18 mm, 500 g
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 2 debriyaj ayarı nasıl yapılır buscopan ishale iyi gelir mi apple lazer baskı sonradan yapılır mı kargoyla alkol göndermek yasak mı araba hoparlör cızırtı yapıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7
    Samsung Galaxy Z Flip7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER NITRO ANV15-41-R2C6
    ACER NITRO ANV15-41-R2C6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum