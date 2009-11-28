Cooler Master: CM690 II Advanced çok yakında geliyor

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Komponent üretiminde sektörün güçlü isimlerinden Cooler Master, fiyat/kalite oranıyla son dönemin en popüler kasa modellerinden biri olmayı başaran CM690'ın devamı olarak hazırladığı CM690 II Advanced modeli için resmi ilk bilgiyi paylaştı. Teknik özellikleri hakkında henüz herhangi bir detayın paylaşılmadığı ancak tasarımında mevcut modelden izler taşıyacağı söylenen CM690II Advanced'in 2010 için planlandığı belirtilirken, yakın zamanda gelecek yeni kasa modelinin en iyimser tahminle 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da gerçekleştirilecek CES 2010 fuarında görücüye çıkması bekleniyor.