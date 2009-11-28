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Cooler Master: CM690 II Advanced çok yakında geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,5b
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20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master: CM690 II Advanced çok yakında geliyor
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Komponent üretiminde sektörün güçlü isimlerinden Cooler Master, fiyat/kalite oranıyla son dönemin en popüler kasa modellerinden biri olmayı başaran CM690'ın devamı olarak hazırladığı CM690 II Advanced modeli için resmi ilk bilgiyi paylaştı. Teknik özellikleri hakkında henüz herhangi bir detayın paylaşılmadığı ancak tasarımında mevcut modelden izler taşıyacağı söylenen CM690II Advanced'in 2010 için planlandığı belirtilirken, yakın zamanda gelecek yeni kasa modelinin en iyimser tahminle 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da gerçekleştirilecek CES 2010 fuarında görücüye çıkması bekleniyor.


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Melih Vayvalak 9 yıl
4 Gözle bekliyoruz
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alperen_69 9 yıl
aslında çıkalı baya oldu ama türkiyeden ses seda yok
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turanium 9 yıl
ürünü beğendim. çok güzel olmuş rc 690 a göre. Türkiyeye ne zaman gelecek acaba bilgisi olan yazarsa iyi olur.
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emrahrasa 9 yıl
Bu ürünün Türkiye'ye ne zaman geleceği hakkında bir duyumu olan var mı?
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İSYAN_ATEŞİ 9 yıl
yok ben birdaha Cm almam.ilk ve son alışım oldu
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Mertcan. 10 yıl
Ben de cm690 kullanıyorum fakat tasarım konusunda biraz eksikleri var çok kaliteli bir kasa olsa da.Pencereli veya tasarım açısından ilerleme kaydedebilmiş şık bir cm690 görmek isteriz :)
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mc.kork 10 yıl
Full Tower ını yapsalar çok hoş olur
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milyondabir 10 yıl
cikmamis kasanin haberi biraz sacma olmus cikan yada olan haberleri yapsaniz daha iyi olur.
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sp@wn 10 yıl
Kendi CM 690'ımdan çok memnunum sanırım yenisi de çok sağlam bir kasa olacak.

Fiyatı uygun olursa belki yeni seriye geçerim
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shockwave23 10 yıl
rc690 esanesi yeniden canlanıcak gibi bekliyoruz her ne kadar bu ürünü almayacaksamda merak ediyorum
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