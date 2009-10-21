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Cooler Master'dan AMD'ye özel yeni kasa: HAF 932 AMD Edition

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23b
1
42
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'dan AMD'ye özel yeni kasa: HAF 932 AMD Edition
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Lian Li'den sonra AMD'ye özel kasa üretimine başlayan bir diğer komponent üreticisi de Cooler Master oldu ve firma AMD Dragon temalı yeni kasasını duyurdu. HAF 932 AMD Edition olarak isimlendirilen full-tower formundaki yeni kasa, 243 x 560 x 564 mm boyutlarında ve 13.2 Kg ağırlığında. AMD logosu taşıyan ve Kırmızı ağırlıklı tasarımıyla dikkat çeken yeni kasada, altı adet 5.25-inç sürücü yuvası bulunuyor. Şeffaf yan penceresiyle kasa modifikasyoncularına göz kırpan kasa, çıkartılabilir sabit disk rafı ve titreşim engelleyici altlıklarıyla geliyor.

Su soğutma sistemleriyle kullanım için üzerinde iki adet hortum deliği bulunan kasanın soğutulması için biri önde diğeri ise tepede iki adet 230mm (700 devir/dakika, 19dBA gürültü oranı) ve arka kısma konumlandırılan 140mm (1400 devir/dakika) çapında toplam üç adet fan kullanılıyor. Harici donanımların kolay kurulumu için ön panelinde eSATA, FireWire, USB ve ses konnektörlerine yer verilen Cooler Master'ın HAF 932 AMD Edition modelinin birkaç hafta içerisinde satışa sunulması beklenirken, Avrupa fiyat listelerine 165 Avro seviyesinden giriş yaptığı belirtiliyor.


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DH Misafiri 9 yıl
bence olmamış bu kırmızı ton biz amd cilere yakışmaz yandaki kocaman 23 cm fan da gitmiş
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BLUE MAnN 10 yıl
Bu kasaya bu kadar para verilmez daha doğrusu bu kadar paranın sadece kasaya verilmesi doğru mu?
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einhander 10 yıl
kasa guzel ama bırazdaha susleyebılırlerdı
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hardware wizard 10 yıl
yan kapak hoşuma gitti sadece bende böyle birşey yapmayı düşünüyorum.tabi önce biraz gaza gelmem lazım kıyamıyorum ne yapımm :d
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simplethinks 10 yıl
Kırmızı yerine rose black bi tarz seçilse 58xx serisiyle daha uyumlu olurmuş
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muratsen87 10 yıl
haf'ın yan fanı soğutma açısından büyük önem taşıyor malum anakart üzerindeki tüm parçalara üflüyor bu fan, bunun kaldırılmış olması benim için zaten büyük bir eksi demek, haf kullanıcısı olduğumdan belkide objektif yorum yapamicam ama bu kasanın orjinal hali çok daha güzel
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RapscallioN 10 yıl
Ön paneldeki kırmızı pekde iyi durmamış
Belki biraz bordo olsa daha güzel olabilirdi
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yekoo 10 yıl
ya 500 lira kasaya vermenin mantığını biri açıklarmı? ama şunu belirtim açıklayan kişi f/p diye yırtınanlardan olmasın lütfen yada olsun dalga geçriz..
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saintroyo 10 yıl

yekoo

ya 500 lira kasaya vermenin mantığını biri açıklarmı? ama şunu belirtim açıklayan kişi f/p diye yırtınanlardan olmasın lütfen yada olsun dalga geçriz..



evet eğer aşırı ihtiyaç yoksa 300 liraya kasa +psu lar var onlardan alınabilir. ama ben de bu kasanın hayranlarından biriyim. param olsa verir miydim?

herhalde verirdim.
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psychemy 10 yıl
herşeye eyvallah da fusion ne alaka.. bu kasa ve fusion'un hedef kitlesi aynı mı!? :)
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-dehşet- 10 yıl
Normal Haf ı hiç beğenmedim.Bu kasa ise daha da bir berbat olmuş.Ha biri hediye etse yok demem.
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OverClocK1ng 10 yıl
Valla bende siyahı var ve ben hâlâ siyahının daha güzel olduğunu düşünüyorum. Özellikle de yan taraftaki ufak camlı kısımdaki çapraz çizgileri bana Prison Break veya The Great Escape i çağrıştırıyor. Sanki dikenli tel gibi duruyor. Acayip karizmatik. Çok memnunum. Bunun penceresinin yüzeyi öyle değil, düz..
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max975 10 yıl
renkler amd ye uymuş..
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sagopakey78 10 yıl
haf 932 üst seviye sistemler için ideal bir kasa. Ancak bu modelin rengi güzel olmamış.
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