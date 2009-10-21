Cooler Master'dan AMD'ye özel yeni kasa: HAF 932 AMD Edition

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Lian Li'den sonra AMD'ye özel kasa üretimine başlayan bir diğer komponent üreticisi de Cooler Master oldu ve firma AMD Dragon temalı yeni kasasını duyurdu. HAF 932 AMD Edition olarak isimlendirilen full-tower formundaki yeni kasa, 243 x 560 x 564 mm boyutlarında ve 13.2 Kg ağırlığında. AMD logosu taşıyan ve Kırmızı ağırlıklı tasarımıyla dikkat çeken yeni kasada, altı adet 5.25-inç sürücü yuvası bulunuyor. Şeffaf yan penceresiyle kasa modifikasyoncularına göz kırpan kasa, çıkartılabilir sabit disk rafı ve titreşim engelleyici altlıklarıyla geliyor.

Su soğutma sistemleriyle kullanım için üzerinde iki adet hortum deliği bulunan kasanın soğutulması için biri önde diğeri ise tepede iki adet 230mm (700 devir/dakika, 19dBA gürültü oranı) ve arka kısma konumlandırılan 140mm (1400 devir/dakika) çapında toplam üç adet fan kullanılıyor. Harici donanımların kolay kurulumu için ön panelinde eSATA, FireWire, USB ve ses konnektörlerine yer verilen Cooler Master'ın HAF 932 AMD Edition modelinin birkaç hafta içerisinde satışa sunulması beklenirken, Avrupa fiyat listelerine 165 Avro seviyesinden giriş yaptığı belirtiliyor.