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Cooler Master'ın yeni kasası göründü; Pure Black CM690

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
37,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'ın yeni kasası göründü; Pure Black CM690
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Sektörün önde gelen komponent üreticilerinden Cooler Master ürün gamına yeni bir kasa eklemeye hazırlanıyor. Firmanın üzerinde çalıştığı Pure Black CM690 isimli yeni kasa temel olarak daha önce kullanıma sunulan CM690 modelinin tamamiyle siyahlara bürünmüş özel bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. 213 x 482 x 524.5 mm boyutlarında olan ve beş adet 5.25" sürücüsüne ev sahipliği yapabilen yeni kasa, optik sürücüler ve PCI tabanlı kartlar için alet gerektirmeden kurulum yapılabilmesine olanak tanıyor.

Genel özellikleri ve saf siyah tasarımıyla özellikle oyuncuları ve performans tutkunlarını hedef alan yeni modelin üst kısmına konumlandırılan giriş-çıkış panelinde bir adet eSATA, bir adet FireWire, iki USB ve iki de ses portu kullanıma hazır halde bekliyor. Kasa içi soğutma için ön, arka ve yan panele konumlandırılan üç adet 120mm'lik fan ile donatılan ve ayrıca sınırlı sayıda üretileceği ifade edilen CM690 Pure Black modelinin Eylül ayında kullanıma sunulacğaı belirtiliyor.

Cooler Master'ın yeni kasası göründü; Pure Black CM690
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emo_35_07 10 yıl
bi mavı leonu eksık .d
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00x men00 10 yıl
yaa beyler bende 690 var ama normali ben bunun içini siyaha boyasam ne olurki bik boya buldum ama boyalar nasıl varsa ona özel boyalar vaımı

hepsiburada.com/...

hepsiburada.com/...

hepsiburada.com/...
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scientist8 10 yıl
o değil de v8 motoru harika durmuş. kasa içi çok sade dizaynı süper.
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KANUNI61 10 yıl
kasa harbiden şekil
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Siyah pcb'li anakart ve ekran kartı çok karizma durmuş kasanın içinde :) Kasanın iç tasarımı 10 numara walla...
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ParaBende 10 yıl
aslında öndeki fanın ledleride siyaha yakın bir renk olabilirse çok hoş olur tabi siyah led varsa
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gordon01 10 yıl
Şu Cosmos'u da güncellesinler ya da yeni bir üst sınıf kasa çıkarsınlar artık; senesi geçti :)
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artemisbd 10 yıl
anakartla berabermi satıyolar :),yan tarafta pencere yine yok moding e uymaz bu
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duff 10 yıl
Siyah güzel durmuş
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sertacaygun 10 yıl
Crossfire yapınca güç kaynağı ya da ekran kartından birisi hava alamayacak gibi görünüyor.
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Hobo. 10 yıl
Siyahın asaletinde son nokta...
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max975 10 yıl
kasa içini çok iyi düzenlemişler.
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ParaBende 10 yıl
bozup geri veriyimde benimkinide siyaha boyasınlar
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lzerk 10 yıl
iki tane sprey boya işinizi görür :D biz arkadaşla boyadık kasayı, ama boyayı alırken dikkat edin iyisinden olsun
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KanKoKan 10 yıl
Cooler Master çok güzel kasalar yapıyorda, stacker STC-T01-UW1 gibi efsanevi bir modeli kendi dahil kimse çıkaramadı, 3 yıl oldu alalı hala ilk günkü gibi, ne bir fanı nede başka birşeyi eskidi.
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esav 10 yıl
paslanmasın diye boyadılar herhalde görüntü güzel ama saç kalitesi soru işareti centurion paslandıktan sonra bek sıcak bakmıyorum.
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mc.kork 10 yıl
Ah bide şunun fulltowerını yapsalar hiç düşünmeyecem
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