Cooler Master'ın yeni kasası göründü; Pure Black CM690

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Sektörün önde gelen komponent üreticilerinden Cooler Master ürün gamına yeni bir kasa eklemeye hazırlanıyor. Firmanın üzerinde çalıştığı Pure Black CM690 isimli yeni kasa temel olarak daha önce kullanıma sunulan CM690 modelinin tamamiyle siyahlara bürünmüş özel bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. 213 x 482 x 524.5 mm boyutlarında olan ve beş adet 5.25" sürücüsüne ev sahipliği yapabilen yeni kasa, optik sürücüler ve PCI tabanlı kartlar için alet gerektirmeden kurulum yapılabilmesine olanak tanıyor.

Genel özellikleri ve saf siyah tasarımıyla özellikle oyuncuları ve performans tutkunlarını hedef alan yeni modelin üst kısmına konumlandırılan giriş-çıkış panelinde bir adet eSATA, bir adet FireWire, iki USB ve iki de ses portu kullanıma hazır halde bekliyor. Kasa içi soğutma için ön, arka ve yan panele konumlandırılan üç adet 120mm'lik fan ile donatılan ve ayrıca sınırlı sayıda üretileceği ifade edilen CM690 Pure Black modelinin Eylül ayında kullanıma sunulacğaı belirtiliyor.

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