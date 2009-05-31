Core i7 920 ve 940 emekli oluyor, Intel Core i7 politikasını değiştiriyor

Kasım ayında gezegenin en hızlı işlemci çözümleri olarak lanse edilen Nehalem tabanlı Core i7 ailesi, performans anlamında masaüstü sistemler için alınabilecek en hızlı seri olarak pozisyonunu koruyor. Intel'in son dönemdeki en radikal girişimi olarak değerlendirilen Nehalem kod adlı yeni nesil işlemci mimarisinin güç verdiği Core i7 jenerasyonu bir süre önce 1 milyon satış barajını aşmış olsa da, küresel ekonomik krizin şiddetini arttırdığı bir dönemde yüksek geçiş maliyetlerinden ötürü en azından şu ana kadar ciddi anlamda yaygınlaşabilmiş değil. LGA1366 formundaki işlemciler için sadece yüksek performans odaklı tabii aynı zamanda yüksek maliyetli X58 anakart seçeneğinin sunulması ayrıca vaat edilen performans değerlerine ulaşabilmek için üç kanal DDR3 bellek kullanımı gibi gereksinimler Core i7 ailesinin son kullanıcı cephesindeki alınabilirliğini ciddi etki etmeyi sürdürüyor.

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LGA1366 formundaki Core i7 ve LGA1156 formundaki Core i5 modelleri bir arada

Yüksek geçiş maliyetlerine ek olarak AMD'nin geriye doğru uyumluluk desteği sunan dolayısıyla satılmakta olan 100$ civarı pek çok anakartla da kullanılabilen, DDR3 destekli işlemciler de pazardaki dengeleri ciddi şekilde etkiledi. Zira çarpan kilid açık olan dolayısıyla hız aşırtma konusunda kullanıcılara artı avantajlar getiren üç ve dört çekirdekli işlemcilerin, ciddi fiyat avantajlarıyla pazara sürülmesi AMD'nin son çeyrekte pazar payını arttırmasını da sağladı. Q9000 serisinin düşük güç tüketimli "S" versiyonlarıyla performans ve enerji verimliliğini aynı anda isteyen kullanıcılara yeni seçenekler sunan Intel'in, Core 2 jenerasyonuna önümüzdeki birkaç sene için daha devam etmesi beklenirken, Nehalem tabanlı işlemci çözümlerinde strateji değişikliğine gidecek gibi görünüyor. Zira anakart üreticilerinde alınan bilgilere göre Intel, Core i5 lansmanıyla birlikte Core i7 konumlandırmasını değiştirebilir.

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LGA1366 formundaki Core i7 ve LGA1156 formundaki Core i5 modelleri bir arada

Bilindiği üzere Intel, Nehalem lansmanını Core i7 920, 940 ve 965 Extreme Edition olmak üzere 3 yeni işlemci ile yaptı ve o günden bu yana seriye herhangi bir yeni işlemci eklemedi. En son seri dahilinde revizyon güncellemesine giden ve Core i7 920 ile başlayan bu güncelleme çerçevesinde D0 revizyonuna geçerek hız aşırtma konusundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seren Intel, yeni model duyurularına hazırlanıyor. 2 Haziran'da Tayvan'da başlayacak Computex fuarı ile birlikte firma, Core i7 950 ve Core i7 975 Extreme Edition modellerini kullanıma sunacak. 3.06GHz'de çalışan Core i7 950 modelinin adetli 560$, 3.33GHz'de çalışan Core i7 975 Extreme Edition'ın ise 999$+ seviyesinden lanse edilmesi bekleniyor. Yeni modellerini pazara sunmaya hazırlanan Intel bir yandan da mevcut modellerinden bazılarıyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Peki hangi modeller gidici görünüyor ?

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Tablo-1: Intel'in takip edeceği yeni model stratejisi.

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Tablo-2: Lynnfield kod adlı Core i5 serisi üç model ile pazara giriş yapacak.

Computex arefesinde Tayvan merkezli anakart üreticilerine dayadırılan haberlere göre Intel, Core i5 serisine yer açabilmek için Core i7 920 ve Core i7 940 işlemcilerini EOL kapsamında sahadan almayı planlıyor. Bu noktada dikkat çekici olan detay ise henüz resmi lansmanı yapılmayan Core i7 950 modelinin de Core i7 920 ve 940 modellerini takiben, muhtemelen onlardan bir süre sonra emekli edileceği yönünde. Peki Intel'in performanslarıyla pek çok kullanıcının ilgisini çeken ve henüz çok yeni olan bu işlemciler için erken emeklilik planlarını başlatmak istemesinin arkasında yatan nedenler neler olabilir. Bilindiği üzere Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 serisi de Core i7 ailesi gibi Nehalem mimarisini temel alıyorlar ve yine benzer şekilde 4 çekirdekli tasarımla geliyor. Farklı olarak LGA1366 formu yerine LGA1156 (1160) tasarımında olan işlemciler ayrıca üç yerine çift kanal IMC'ye sahipler.

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Core i5 (Lynnfield) serisi ile birlikte mevcut fiyatlar

IMC yani entegre bellek kontrolcüsü yukarıda da belirtitğimiz gibi Core i7 serisinden farklı olarak üç kanal yerine çift kanal DDR3 bellek desteği sunan Core i5 işlemciler, Core i7 ile kıyaslandığında çok daha ekonomik olacaklar. Zira serinin 2.66GHz'de çalışan baz modelinin 196$ seviyesinden pazara sunulması beklenirken, ön sonuçları bakıldığında bu işlemci testine göre Core i7 920 başta olmak üzere 3GHz'de çalışan Core 2 Quad Q9650 ve 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 Black Edition'ı geride bırakabiliyor. Tabii Core i5 serisinin fiyatlandırmasındaki tek avantaj bu olmayacak. Zira işlemcilerin kullanılacağı P55 anakartların da X58 çözümlerle kıyaslandığında, marka ve modeline göre %50'ye varan oranda daha ucuz olması bekleniyor çünkü Intel, P55 ile birlikte çift yonga (Kuzey-Güney köprüleri) yerine tek yonga tasarımına geçecek ve bu da maliyetlerin aşağı çekilmesini olanak tanıyacak.

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Core i5 (Lynnfield) için ön performans değerlendirmesi

İşte tüm bu gelişmeler ışığında Intel, Core i5 serisine yer açabilmek için Core i7 920 ve Core i7 940 modelleriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Takip eden süreçte Core i7 950 modelinin de bu akıma dahil edileceği belirtilirken, Extreme Edition serisi ile ilgili strateji ise AMD'nin Athlon FX planlamasına benzeyebilir. Haberlere göre Intel, LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerini yüksek performans sistemleri ve iş istasyonları (Workstation) için özel bir segment olarak konumlandırabilir ve daha sonra gelecek 6 çekirdekli Gulftown işlemcileriyle birlikte LGA1366 formundaki işlemciler bu segmentlere özel olarak ve tabii daha yüksek fiyat seviyesinden pozisyon almaya başlayabilirler. Bu noktada yapılan benzetme ise Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerini Athlon FX serisi (Soket 940) gibi üst sınıfta pozisyonlayıp genel kullanıma LGA1156 Core i5 serisi ile devam edeceği yönünde.

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Core i5 (Lynnfield) için ön performans değerlendirmesi

Core i5 serisi işlemcilerin erken mühendislik örneklerinin ve P55 yonga setli anakartların Computex fuarında bir kez daha görücüye çıkması beklenirken, resmi lansmanın ise yılın üçüncü çeyreğinde muhtemelen okula dönüş dönemi olarak ta biline Eylül ayı içerisinde yapılması beklenebilir. Tabii Intel'in Core i5 serisi işlemcilerin yanı sıra aynı Soket yapısına sahip olacak entegre grafik özellikle Clarkdale (Core i3 ?) serisi işlemcileri de hazırladığını ve yıl sonuna doğru bu işlemcileri de lans etmeyi planladığını da hatırlatmakta fayda var.

Kaynaklar: Bit-Tech, TweakTown, AnandTech