Core i7 920'nin Türkiye'deki ilk test ve hız aşırtma sonuçları yayınlandı

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Intel'in Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 serisi işlemciler ve bu işlemciler için hazırlanan X58 yonga setli anakartlar için uzun süredir devam eden meraklı bekleyiş sona eriyor. Yarın yapılması planlanan resmi lansman ile satışına başlanacak olan işlemci ve anakartlar için inceleme ve test sonuçları da yayınlanmaya başladı. Mimari özellikler açısından Intel'in son yıllardaki en radikal hamlesi olarak değerlendirilen Nehalem tabanlı işlemciler için ülkemizdeki ilk test sonuçları ve hız aşırtma çalışmaları da yapıldı.

Forumlarımızda AbsoluteZero rumuzuyla tanınan Murat Özsaygılı, Intel'in kullanıma sunacağı Bloomfield serisi Core i7 işlemcilerinin en ekonomik modeli olan 2.66GHz'lik Core i7 920 modeliyle detaylı bir çalışma hazırladı. AbsoluteZero, Gigabyte'ın X58 yonga setli yeni amiral gemisi GA-EX58-Extreme üzerinde Kingston'ın 3 kanal DDR3 kitiyle Core i7 920'nin performansını masaya yatırdı. Standart test sonuçlarına ek olarak farklı saat hızları ve bellek konfigürasyonlarıyla yapılan çalışma, Core i7 920'nin mevcut işlemciler karşısındaki durumuna da ışık tutuyor.

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Detaylı test sonuçları ve yine AbsoluteZero tarafından hazırlanan Nehalem ile Hız Aşırtma'ya ilk bakış konusuna ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.



Editörün Notu: Hız aşırtmaya (Overclock) merak duyuyorsanız, Donanım Haber Kasım Ayı Hız Aşırtma Yarışması'na katılabilirsiniz. Detaylar için tıklayınız!