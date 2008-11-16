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Core i7 920'nin Türkiye'deki ilk test ve hız aşırtma sonuçları yayınlandı

10 yıl
29,8b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Core i7 920'nin Türkiye'deki ilk test ve hız aşırtma sonuçları yayınlandı
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Intel'in Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 serisi işlemciler ve bu işlemciler için hazırlanan X58 yonga setli anakartlar için uzun süredir devam eden meraklı bekleyiş sona eriyor. Yarın yapılması planlanan resmi lansman ile satışına başlanacak olan işlemci ve anakartlar için inceleme ve test sonuçları da yayınlanmaya başladı. Mimari özellikler açısından Intel'in son yıllardaki en radikal hamlesi olarak değerlendirilen Nehalem tabanlı işlemciler için ülkemizdeki ilk test sonuçları ve hız aşırtma çalışmaları da yapıldı.

Forumlarımızda AbsoluteZero rumuzuyla tanınan Murat Özsaygılı, Intel'in kullanıma sunacağı Bloomfield serisi Core i7 işlemcilerinin en ekonomik modeli olan 2.66GHz'lik Core i7 920 modeliyle detaylı bir çalışma hazırladı. AbsoluteZero, Gigabyte'ın X58 yonga setli yeni amiral gemisi GA-EX58-Extreme üzerinde Kingston'ın 3 kanal DDR3 kitiyle Core i7 920'nin performansını masaya yatırdı. Standart test sonuçlarına ek olarak farklı saat hızları ve bellek konfigürasyonlarıyla yapılan çalışma, Core i7 920'nin mevcut işlemciler karşısındaki durumuna da ışık tutuyor.

Core i7 920'nin Türkiye'deki ilk test ve hız aşırtma sonuçları yayınlandı
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Core i7 920'nin Türkiye'deki ilk test ve hız aşırtma sonuçları yayınlandı
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Detaylı test sonuçları ve yine AbsoluteZero tarafından hazırlanan Nehalem ile Hız Aşırtma'ya ilk bakış konusuna ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Editörün Notu: Hız aşırtmaya (Overclock) merak duyuyorsanız, Donanım Haber Kasım Ayı Hız Aşırtma Yarışması'na katılabilirsiniz. Detaylar için tıklayınız!


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sugarcocuk1 10 yıl
murat arkadaşım testleri yaparken 1 saatte yakın yanında bulundum inanın cok streslibir iş bu tets konusu bu yüzden murat arkadaşımın özverisinede teşekkür ediyorum bizi bilgilendirgi icin
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fotifoti 10 yıl
güzel çalışma..

ben yinede fenom2 bekleme taraftarıyım
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sdbz 10 yıl
thg'de görmüştüm, X58 anakart, ddr 3 ve i7'li en düşük sistem (sadece board, bellek ve işlemci) tam 750 usd'ye maloluyor.
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sdbz 10 yıl
i920'ler 400 usd'den az olmayacak.
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trulli 10 yıl
Orjinalden alıntı: sdbz

i920'ler 400 usd'den az olmayacak.



dfs de i920 3094 diyo, ön sipariş almaya başlamışlar.

ama hem anakart hem de ddr3 le birlikte olunca oldukça tuzlu oluyo.

şu anda terfi için pek iyi bi zaman sayılmaz. işlemci fiyatları kolay klay düşmez ama ddr3 lerin biraz daha düşmesi ve daha uygun anakatların çıkması gerekiyor diye düşünüyorum.

biz gene 790gx+ 45nm phenom II 920 ye yönelecez anlaşılan.
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fatihcanery 10 yıl
fiyatını çok merak ediyorum,fiyat/performans oranı kaç olacak amdye göre acaba?
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HİPER 10 yıl
Fiyatları nasıl olcak acaba işlemcilerin hayır o deyil ddr 3 ramlerin fiyatıda cok tuzlu gibi
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dennjS 10 yıl
superpi 11sn cok da iyi değil sanırım belleklerin gecikmeleri ile ilgili bu skor
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01Mrt 10 yıl
güzel de bunlara para verecek olan var mı bizim ülkemizde...
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adilazimdegilx 10 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

güzel de bunlara para verecek olan var mı bizim ülkemizde...

i7 920 o kadar pahalı değil...
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Wilson Fisk 10 yıl
kullandigi islemci muhendislik ornegi retail degil.retail islemci ile evga test yapmis.

xtremesystems.org/...
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CeFurkan 10 yıl
3.2 nehalem = 3.6 q6600
fakat nehalemdeki ddr bellek cok daha saglam oldugu icin boyle
bellekler ayni mhz olsa
3.4 nehalem 3.6 q6600 gibi bisi cikiyor

yorum 3d mark cpu skorundan
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KuarkServerSystems 10 yıl
Orjinalden alıntı: .45 ACP

kullandigi islemci muhendislik ornegi retail degil.retail islemci ile evga test yapmis.

xtremesystems.org/...


Bendeki mühendislik örnekleri ile şu anda piyasaya çıkacak retail işlemciler arasında hiçbir fark yok. Sebebi açık, intelin bana destek olarak verdiği işlemciler firmalara piyasaya sürecekleri makinalarının çeşitli sertifikasyonlarını tamamlamak için hazırlanan türden, media sample değil
Ha tabi early samplelarlada uğraşıyorum önceden ama onlar çok karın ağrısı oluyor, özelliklede anakartlarda early revision olunca.. Mesela bendeki anakart rev10.. rev12 olarak çıkıyor retail giga extreme anakart.. Arada sata vb.. portlarının ergonomi için yerlerinin değiştirilmesi dışında bir fark yok sanırım cünkü rev12'nin biosunu attım bugün anakarta hiçbir problem olmadı. Fakat eski bioslar ile yeni nesil işlemcileri çözmek tam bir işkence. Örneğini verdiğim gibi, 1.47v ile stabil olan bir işlemcim artık 1.42v ile stabil.. Ayrıca anakartlar elektronikleştikce bios farkı çok bariz ortaya çıkıyor.. voltaj dalgalanmaları azalıyor, işlemciler daha az ısınıp daha fazla overclock olabiliyor, veriyolu mhz duvarları daha yukarılara çıkor vs..

@Digiali

Valla çok kasıntı bir iş oldu, aslında çok basit gibi gözüküyor ama o klipsler hep boş kalıyordu, kafalar denk gelmiyordu, yaklaşık 30 kelepçe harcadıktan sonra çözdüm nasıl yapacağımı.
Ve evet, o ocz ramli fotoğrafı i7 920 max oc değerini bulmak için kullanmıştım.. Fotoğrafı öyle çektim. Sonra testlere başlarken kingston ramleri taktım.. Testler kingston 3x1GB 1066MHZ 7-7-7-20 bellekler ile alındı.
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