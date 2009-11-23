Core i7 930 ilk çeyrekte satışa sunuluyor

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Clarkdale ve Arrandale kod adlarını taşıyan Core i3 ve Core i5 serisi yeni nesil işlemcilerini Ocak ayında duyurmaya hazırlanan Intel, LGA1366 formundaki Core i7 900 ailesini de güncellemeyi planlıyor. Gelen yeni bilgilere göre Core i7 900 serisinin en popüler modeli olan Core i7 920 (2.66GHz) yeni yıl ile birlikte yerini 2.88GHz'de çalışan Core i7 930 modeline bırakması bekleniyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni işlemcinin, Core i7 920 modelinin yerini alması ve aynı fiyat seviyesinden satışa sunulması beklenirken, Core i7 920 modeli için yeni bir fiyat indirimi gündeme gelebilir. Eş zamanlı çoklu izlek desteği ile her çekirdek için çift iş parçacığına destek verecek Nehalem tabanlı Core i7 930, serinin diğer üyelerinde olduğu gibi üç kanal bellek desteği sunacak.

D0 revizyonuna sahip olması dolayısıyla Core i7 920 ile benzer hız aşırtma yetenekleri sunması beklenen yeni işlemci, tahmin edebileceği üzere X58 anakartlarda çalışacak. Hava soğutma ile 4GHz+ seviyesinde kullanılabileceği ön görülen Core i7 930'un 130 Watt'lık ısıl güç tasarımı ve 8MB kapasiteli seviye Seviye 3 (L3) bellek kapasitesiyle geleceği ve ilk çeyrekte satışa sunulacağı bildiriliyor.