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Core i7 930 ilk çeyrekte satışa sunuluyor

9 yıl
13,1b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Core i7 930 ilk çeyrekte satışa sunuluyor
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Clarkdale ve Arrandale kod adlarını taşıyan Core i3 ve Core i5 serisi yeni nesil işlemcilerini Ocak ayında duyurmaya hazırlanan Intel, LGA1366 formundaki Core i7 900 ailesini de güncellemeyi planlıyor. Gelen yeni bilgilere göre Core i7 900 serisinin en popüler modeli olan Core i7 920 (2.66GHz) yeni yıl ile birlikte yerini 2.88GHz'de çalışan Core i7 930 modeline bırakması bekleniyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni işlemcinin, Core i7 920 modelinin yerini alması ve aynı fiyat seviyesinden satışa sunulması beklenirken, Core i7 920 modeli için yeni bir fiyat indirimi gündeme gelebilir. Eş zamanlı çoklu izlek desteği ile her çekirdek için çift iş parçacığına destek verecek Nehalem tabanlı Core i7 930, serinin diğer üyelerinde olduğu gibi üç kanal bellek desteği sunacak.

D0 revizyonuna sahip olması dolayısıyla Core i7 920 ile benzer hız aşırtma yetenekleri sunması beklenen yeni işlemci, tahmin edebileceği üzere X58 anakartlarda çalışacak. Hava soğutma ile 4GHz+ seviyesinde kullanılabileceği ön görülen Core i7 930'un 130 Watt'lık ısıl güç tasarımı ve 8MB kapasiteli seviye Seviye 3 (L3) bellek kapasitesiyle geleceği ve ilk çeyrekte satışa sunulacağı bildiriliyor.


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fatıhbrck 9 yıl
oleyyyy bu yaza zaten ı7 sıstem alıcaktım i7 930 ıle yola cıkıcaz inş ve guzel bı sogutucuyla 4,5 5 ghz yaparız ve arkadaslar demıs i9 fln bence almayı beklemeyın 1000-1500 den asagı olmaz dıe dusunuorum :)
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erolsipar 9 yıl
Bu Core i7 930 lar iyi overclock yapılır. 5Ghz rahat vurur.
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Sangello 9 yıl
Hemde çok geç kalındı i9 haberleri beklerken hala i7ler güncelleniyor
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aykutx 9 yıl
Gereksiz bir işlemci olmuş bence.Eğer 920 ile aynı fiyat olacaksa sorun yok.920 de çok rahat 4ghz ye oc olauyor zaten.
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AlkanExclusive 9 yıl
Core i9 larda ilk çeyrekte gelmicek mi? i7 930 için biraz geç kalinmadimi?
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
ailenin en zeki çocu intelmiydi ya x58 p55 diye ayır sora uçuk fiyattan çak anakartları
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Batuist 9 yıl
2.88GHz'de varsayılan hızlarda 130W güç tüketen bu işlemciyi 4GHz'e oc yaptığımızda ne kadar güç çekecektir?? 45nm bir işlemci için çok uçuk değerler...
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Quad_core2 9 yıl
Zaten bunlarda turbo bosst özeligi var saglam işlemciler hız aşırtmaya gerek duymuyorum açıkcası o.c ne negrek var ekstra radyosyon yayıyorlar
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fz18 9 yıl
fiyatı kaç olur acep?
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Hobar 9 yıl
@santanio
eğer i7 yi de 3.33 civarı bir hıza çıkarırsan aldığın render yaklaşık yarısı kadar sürede tamamlanır.
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mzkaplan 9 yıl
X58 anakartların fiyatları düşmeyecek belli oldu, iki faklı sınıfa ayırıp(X58 ve p55) aynı performansı yüksek fiyattan geçirecekler. corei7 860 920den daha performanslı ve aynı fiyata üstelik p55 ankartla kullanılabiliyor. eskidende p35 ve x38 diye anakarları ayırıyorlardı fakat işlemciler hepsine uyumluydu. insanlar daha iyi olduğunu düşünüp x58 anakartlara tonla para döküyorlar, alan arkadaşlarım var. yazık!!
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