Core i7 ailesinin en hızlı üyesi Haziran ayında lanse ediliyor

AMD'nin Phenom II X4 955 Black Edition modelini kullanıma sunması sonrasında gözlerin çevrildiği Intel'de yüksek performans segmenti için planlanan yeni işlemcilerini Haziran ayında muhtemelen de Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex fuarıyla birlikte lanse edeceği belirtiliyıor. Core i7 ailesinin en hızlı temsilcisi olarak pazara sunulması beklenen ve 3.33GHz'de çalışan 975 Extreme Edition modelinin yanı sıra Intel, Core i7 940 modelinin hemen üzerine konumlandırılması planlanan ve 3.06GHz'de çalışan Core i7 950 modelini de eş zamanlı olarak anons etmesi bekleniyor.
Phenom II ailesinin sergilediği yüksek fiyat/performans başarımıyla pazar payını güçlendirmeyi başaran AMD'nin son durumuna karşı, performans noktasında Core i7 ailesiyle liderliğini koruyan Intel'in yüksek hızlı Core i7 modelleri için acele etmediği ve yeni işlemcilerini Haziran ayı ile birlikte endüstrinin beğenisine sunulacağı belirtiliyor. D0 revizyonlu olması beklenen ve hız aşırtma konusunda iddialı olacağı belirtilen yeni işlemcilerin her ikisi de muhtemelen en hızlı Phenom II işlemcisinden daha pahalı olacaklar.
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öncelikle cevabını okuyunca gül gül öldüm ,sevgili kardeşim.acıkcası o kurumların ne oldugunu( ırs ,nasa,unıversıte,ordu,vs.r) bılmıyorum ,ancak kamunun kullandıgını bılıyorum.binaenaleyh ,openoffice'te papatya cizmiyorlardır ,ODA BÜYÜKLÜĞÜNDE MAİNFRAME ler seklınde dusun.ya herneyse , ben en iyisi sana linkini bulup yazayım boyle izahla olmayacak ,kendin gormen lazım...
Dünyada sadece x86 mimarisi kullanılmıyor, Cell işlemcisi windows - yada dos ve benzeri sistemleri çalıştırmaması kullanılmayacağı anlamına gelmez.
Örnek: Unix ve Citoh ve adını hatırlayamayacağım alt yapılar x86 mimarisi ile çalışmazlar.
Unix x86 ile çalışmıyor mu? Şaka yapmıyor, bunu ciddi olarak iddia ediyorsanız oldukça komik durumdasınız onu belirteyim. nix olarak da anılır Unix tabanlı işletim sistemleri (GNU/Linux, Mac OS X, BSD, Solaris,vs..) ve istisnasız hepsi x86 üzerinde çalışıyor. Sun bile Solaris'in x86 versiyonunu çıkardı. Hatta çoğu sistem için x86 öncelikli platform. İnsanları yanlış bilgilendirmeyelim lütfen. Bu arada merak ettiğim başka birşey Citoh nedir? Daha önce böyle bir işletim sistemi hiç duymadım. Aydınlatabilirseniz sevinirim.
Haklı olduğunuz bir nokta var ama. x86 tek işlemci mimarisi değil dünyadaki. Risc tabanlı PPC mimarisi gibi başka mimariler de var. Apple'in da x86'ya geçmesiyle powerpc'nin kişisel bilgisayarlardaki macerasının tamamlandığını düşünüyorum. Dünyada ppc işlemcili kişisel bilgisayar satan tek firmanın yarı batık durumdaki bir zamanların devi Amiga olduğunu düşünürseniz, x86 mimarisinin kişisel bilgisayar piyasasını daha uzun yıllar domine edeceğini anlayabilirsiniz.
intelin bu yaglı kazıgına oturacak enayi bol :D
yapma hocam din kardesiyiz hatta bunun atma ziya seklinde olani da var cell bir masaustu islemcisi degildir nasil bir isletim sistemiyle kullaniyorlarmis hem de 4-5 senedir?gpu-cpu yapisik ikiz gibi olan aleti kamu kurumu ne yapiyormus korsan film mi renderliyormus?2011'de cell gibi islemci cikacak merak etme amd:fusion intel:hevandale.
Söylediğiniz gelişmeler doğru fakat henüz araştırma geliştirme safhasında bulunan, kullanıma sürülmesine daha uzun süre olan şeyler. Kuantum mekaniğini baz alan versiyon dediğiniz şey "Quantum Computing" denilen olay ise henüz kağıt üzerinden laboratuarlara bile geçmesine oldukça var, değil son kullanıcıya sunulmak. IBM geciktirmiyor yani o teknolojiyi, ellerinde hazır sunabilecekleri birşey yok henüz. Öyle birşey olsa bir an beklemezler.
Cell işlemcisine gelince. Cell'in yenilikçi bir tasarım olduğu ve instruction set itibariyle gelecekte çok şey vaat ettiği doğru. Fakat şu andaki Cell'in çok kuvvetli olması sadece Sony'nin halkla ilişkiler ve reklam bölümünün yaptığı başarılı bir çalışmanın sonucu olan yanlış bir algıdır. Raw Power olarak tabir edebileceğimiz ham güç alanında teorik olarak Cell güçlüdür evet, tüm çekirdekler bir arada çalışırsa. Ama o çekirdeklerin bir arada çalışması için yazılan programın multithreaded olması gerekiyor ve PS3 için henüz kusursuz çalışan multihreaded program örneği yazılamadı. Lütfen kimse Sony ağzıyla yazılım geliştiricilere kabahat bulmasın, hiçbiri mi Cell'in kapasitesini henüz tam anlamıyla kullanmayı başaramadı, Sony'nin kendi stüdyosu ve yazılım ortakları da dahil olmak üzere? Sorun aslında tamamen başka bir yerde. Cell teorik olarak oldukça iyi performans göstrebilecek bir işlemci, fakat pratikte o performansı görmek mümkün değil ve olması da pek olası gözükmüyor bu mimari üzerine bazı revizyonlar yapılmadıkça.
Holografik disk dediğiniz şeyin kamuda kullanıldığını size kim söyledi bilmiyorum ama sizi yanıltmış. Henüz IBM laboratuarları hariç hiçbir yerde kullanılacak durumda değiller. Oldukça gelecek vaat eden bir teknoloji olmasına karşın, kullanılabilir hale gelmesine oldukça zaman var daha. Akademik amaçlı olduğu için problem olmayacağını umarak iki link veriyorum konuyla ilgili. İsteyenler girip okusun:
domino.research.ibm.com/...
en.wikipedia.org/...
Bir de merak ettiğim, IBM'in Cell işlemcileri ev kullanıcıları için çıkaracağı fikrine nasıl kapıldınız? Üzerinde çalışabilecek doğru düzgün bir işletim sistemi yokken kim bu işlemcilere yatırım yapar ve para verir? Hemen Linux demeyin lütfen, gerek profesyonel gerekse hobi olarak yıllardır linux kullanıyorum ve ppc mimarisi üzerinde linux'un ciddi bir program ve destek sorunu yaşadığını görüyorum. Merak edenler en basit örnek olarak ubuntu forumlarına bakabilirler. Hal böyleyken o Cell işlemcileri alıp evdeki bilgisayarlarda ne yapacaksınız? Kullanım alanları ancak mevcut x86 işlemcilerin yanında video encoding/decoding'i hızlandırmak için ek bir yardımcı işlemci olarak kullanılabilirler o kadar. Onu da Toshiba yaptı bir bilgisayarında (ki Cell'i üreten konsorsiyumun üyesi olduğu düşünülürse Toshiba'nın hiç şaşırtıcı değil) ve satış açısından pek başarılı bir örnek olduğu söylenemez.