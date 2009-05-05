Core i7 ailesinin en hızlı üyesi Haziran ayında lanse ediliyor

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AMD'nin Phenom II X4 955 Black Edition modelini kullanıma sunması sonrasında gözlerin çevrildiği Intel'de yüksek performans segmenti için planlanan yeni işlemcilerini Haziran ayında muhtemelen de Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex fuarıyla birlikte lanse edeceği belirtiliyıor. Core i7 ailesinin en hızlı temsilcisi olarak pazara sunulması beklenen ve 3.33GHz'de çalışan 975 Extreme Edition modelinin yanı sıra Intel, Core i7 940 modelinin hemen üzerine konumlandırılması planlanan ve 3.06GHz'de çalışan Core i7 950 modelini de eş zamanlı olarak anons etmesi bekleniyor.

Phenom II ailesinin sergilediği yüksek fiyat/performans başarımıyla pazar payını güçlendirmeyi başaran AMD'nin son durumuna karşı, performans noktasında Core i7 ailesiyle liderliğini koruyan Intel'in yüksek hızlı Core i7 modelleri için acele etmediği ve yeni işlemcilerini Haziran ayı ile birlikte endüstrinin beğenisine sunulacağı belirtiliyor. D0 revizyonlu olması beklenen ve hız aşırtma konusunda iddialı olacağı belirtilen yeni işlemcilerin her ikisi de muhtemelen en hızlı Phenom II işlemcisinden daha pahalı olacaklar.