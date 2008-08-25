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Core i7 Extreme (Nehalem) overclock ile 4GHz üstüne çıkabiliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi lansmanına sadece birkaç ay kalan Intel'in yeni nesil Core i7 serisi işlemci ailesi için merak edilen detaylar da yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini kullanacak olan işlemcilerin hız aşırtma performanslarına yönelik olarak var olan sis perdesi dağılmaya başladı. Bilindiği üzere Intel ilk etapta Bloomfield serisi, LGA1366 formundaki dört çekirdekli işlemcilerini pazara sunacak. Üç model ile endüstrinin beğenisine sunulması beklenen Bloomfield serisinin tepe modeli 3.2GHz'de görev yapan Extreme model olacak. Gelen bilgilere göre işlemci hız aşırtma ile 4GHz'in üstüne çıkabiliyor hatta su soğutma ve LN2 ile daha yüksek saat hızlarına çıkmasının da olası olduğu belirtiliyor. Core i7 Extreme serisi işlemcilerin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Yorkfield kod adlı mevcut dört çekirdekli işlemciler kadar overclock edilebileceği belirtilirken, Extreme kulübüne üye olmayan standart modellerin sunacağı hız aşırtma potansiyeli merak konusu olmaya devam ediyor. Nehalem ve overclock; http://forum.donanimhaber.com/m_25864827/tm.htm
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qqqickkkk 11 yıl

Orjinalden alıntı: fx57



............. Gelen bilgilere göre işlemci hız aşırtma ile 4GHz'in üstüne çıkabiliyor hatta su soğutma ve LN2 ile daha yüksek saat hızlarına çıkmasının da olası olduğu belirtiliyor. ..............................



Orjinalden alıntı: fx57

4 ghz yi ln2 ile görüyosa yetersiz kalabilir hava soğutmayla anca 3,6 yapılabilir heralde bakınız 45 nm phenomlar hava ile 4 ghz ye çıkabileceği konuşuluyor.




Anlamadan yazmışsınız sanırsam ln2 ve su sogutma ile daha yüksek değerlere çıkabilir yani 4 ghz hava sogutma ile amd de ise 4.050 ghz ln2 ile alındı oda son model işlemci ile 9950 ileymiş.

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StreamRolleR 11 yıl
e8500 le zati 4.1 ghz in üstüne amandayla çıkıorz bi zahmet bunlrda çıksın
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Like a Sir 11 yıl
e8400 de bu değeri buluo zaten
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DISTURBED 11 yıl
4 ghz yi ln2 ile görüyosa yetersiz kalabilir hava soğutmayla anca 3,6 yapılabilir heralde bakınız 45 nm phenomlar hava ile 4 ghz ye çıkabileceği konuşuluyor
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Fettah34 11 yıl
Bellek kontrolcüsüne rağmen 4.0GHZ nin üzerine çıkabiliyorsa gerçekten çok iyi bir işlemci daha geliyor demektir.
Yada bu bellek kontrolcüsünün O.C yi etkilemesi olayı bir şehir efsanesi felandı galiba.
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