Google'ın rakibi You.com artık aramada ChatGPT tarzı bir sohbet robotu sunuyor

Kendisine yöneltilen sorulara internetten topladığı bilgilere dayanarak benzersiz yanıtlar verebilen sohbet robotu henüz beta aşamasında. Doğal olarak bazı sorulara hatalı yanıtlar verebiliyor. Ancak Türkçe dil desteği de bulunan sohbet robotunun genel anlamda iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz.
İnterneti önemli ölçüde değiştirebilir
You.com'un sohbet botu işlevsellik bakımından ChatGPT'nin gerisinde. Henüz kod yazamıyor veya makale üretemiyor fakat serbest stilde küçük metinler yazabildiğini belirtelim. Sistemin ChatGPT'yi temel alıp almadığı ise belli değil.
Şu an için ChatGPT ve You.com, yapay zekanın geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair ilgi çekici gösterimler olarak varlığını sürdürüyor. Bu tarz teknolojiler uzun vadede interneti önemli ölçüde değiştirebilir.Kaynakça https://you.com/ https://www.cnet.com/tech/services-and-software/search-engine-you-com-launches-chatgpt-style-chatbot/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d