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    Anlık Bildirim

    Google'ın rakibi You.com artık aramada ChatGPT tarzı bir sohbet robotu sunuyor

    Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan You.com arama motoru Google'da bile olmayan bir özelliğe sahip oldu. Artık aramada kullanıcılara ChatGPT gibi bir sohbet robotu sunuluyor.
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    You.com artık aramada ChatGPT tarzı bir sohbet robotu sunuyor Tam Boyutta Gör
    Google'a rakip olması için tasarlanan You.com arama motoru geçtiğimiz yıl çok fazla gürültü koparılmadan kullanıma sunulmuştu. You.com şimdi de Google'da bile olmayan bir özelliğe sahip oldu: Kullanıcılara aramalarda ChatGPT'ye benzer yerleşik bir sohbet robotu eşlik ediyor.

    Kendisine yöneltilen sorulara internetten topladığı bilgilere dayanarak benzersiz yanıtlar verebilen sohbet robotu henüz beta aşamasında. Doğal olarak bazı sorulara hatalı yanıtlar verebiliyor. Ancak Türkçe dil desteği de bulunan sohbet robotunun genel anlamda iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz.

    You.com artık aramada ChatGPT tarzı bir sohbet robotu sunuyor Tam Boyutta Gör

    İnterneti önemli ölçüde değiştirebilir

    You.com'un sohbet botu işlevsellik bakımından ChatGPT'nin gerisinde. Henüz kod yazamıyor veya makale üretemiyor fakat serbest stilde küçük metinler yazabildiğini belirtelim. Sistemin ChatGPT'yi temel alıp almadığı ise belli değil.

    Şu an için ChatGPT ve You.com, yapay zekanın geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair ilgi çekici gösterimler olarak varlığını sürdürüyor. Bu tarz teknolojiler uzun vadede interneti önemli ölçüde değiştirebilir.

    Kaynakça https://you.com/ https://www.cnet.com/tech/services-and-software/search-engine-you-com-launches-chatgpt-style-chatbot/
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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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