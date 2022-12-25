Google'ın rakibi You.com artık aramada ChatGPT tarzı bir sohbet robotu sunuyor

Tam Boyutta Gör Google'a rakip olması için tasarlanan You.com arama motoru geçtiğimiz yıl çok fazla gürültü koparılmadan kullanıma sunulmuştu. You.com şimdi de Google'da bile olmayan bir özelliğe sahip oldu: Kullanıcılara aramalarda ChatGPT'ye benzer yerleşik bir sohbet robotu eşlik ediyor.

Google, panik butonuna bastı: ChatGPT, büyük tehdit! 1 gün önce eklendi

Kendisine yöneltilen sorulara internetten topladığı bilgilere dayanarak benzersiz yanıtlar verebilen sohbet robotu henüz beta aşamasında. Doğal olarak bazı sorulara hatalı yanıtlar verebiliyor. Ancak Türkçe dil desteği de bulunan sohbet robotunun genel anlamda iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör

İnterneti önemli ölçüde değiştirebilir

You.com'un sohbet botu işlevsellik bakımından ChatGPT'nin gerisinde. Henüz kod yazamıyor veya makale üretemiyor fakat serbest stilde küçük metinler yazabildiğini belirtelim. Sistemin ChatGPT'yi temel alıp almadığı ise belli değil.

Şu an için ChatGPT ve You.com, yapay zekanın geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair ilgi çekici gösterimler olarak varlığını sürdürüyor. Bu tarz teknolojiler uzun vadede interneti önemli ölçüde değiştirebilir.

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You.com artık aramada ChatGPT tarzı bir sohbet robotu sunuyor