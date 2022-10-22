Intel Core i9 13900K, AMD FX 8370’in 8 yıllık dünya rekorunu kırdı

Tam Boyutta Gör Agresif hız aşırtmalarıyla ünlü olan Elmor’un bu seferki konuğu Intel’in 13. Nesil Core işlemci ailesinin tepe modeli Core i9 13900K. Halihazırda zaten piyasadaki en güçlü işlemcilerden biri olan Core i9 13900K, elde ettiği rekor hız aşırtma derecesiyle de 8 yıl hüküm süren FX-8370'i tahtından indirmeyi başarıyor.

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Core i9 13900K, AMD FX 8370’i geçmeyi başardı

Enteresan olsa da en yeni işlemci mimarisinin AMD’nin FX serisi işlemcilerini tahtından indirmesi 8 yıl sürdü. AMD’nin FX işlemcileri hem performans hem de güç tüketimi açısından vasat olarak kabul görse de bu CPU yongaları sıvı nitrojen ile birlikte inanılmaz bir hız aşırtma potansiyeli sunuyordu. FX 8370’in elinde bulundurduğu eski dünya rekoru eksi 186 derecede 8.722 GHz frekans hızıydı. Bu değere hız aşırtma ustası The Stilt ulaşmayı başarmıştı.

Tam Boyutta Gör Elmor ise Intel’in 13. Nesil Core ailesinden Core i9 13900K ile yapmış olduğu testlerde AMD FX’te bulunan rekorun yeni sahibi oldu. Core i9 13900K, zaten kutundan çıktığında yüksek frekans hızlarında (5.5/5.8 GHz) çalışabiliyor. Öyle ki 13900K, Intel’in şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en yüksek saat hızlarına sahip işlemci konumunda.

Core i9 13900K, yine sıvı nitrojen kullanılarak hız aşırtıldığında şaşırtıcı bir şekilde 8.812 GHz saat hızlarına ulaşabildi. Görünen o ki bu rekorların devamı gelebilir. Zira daha kaliteli slikonlar söz konusu olduğunda ve hız aşırtma ile ilgilenenler mimarinin davranışlarına alıştığında bu değer rahatlıkla aşılabilir.

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Intel Core i9 13900K, FX 8370’in 8 yıllık dünya rekorunu kırdı