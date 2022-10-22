Intel Core i9 13900K, AMD FX 8370’in 8 yıllık dünya rekorunu kırdı

Core i9 13900K, AMD FX 8370’i geçmeyi başardı
Enteresan olsa da en yeni işlemci mimarisinin AMD’nin FX serisi işlemcilerini tahtından indirmesi 8 yıl sürdü. AMD’nin FX işlemcileri hem performans hem de güç tüketimi açısından vasat olarak kabul görse de bu CPU yongaları sıvı nitrojen ile birlikte inanılmaz bir hız aşırtma potansiyeli sunuyordu. FX 8370’in elinde bulundurduğu eski dünya rekoru eksi 186 derecede 8.722 GHz frekans hızıydı. Bu değere hız aşırtma ustası The Stilt ulaşmayı başarmıştı.
Core i9 13900K, yine sıvı nitrojen kullanılarak hız aşırtıldığında şaşırtıcı bir şekilde 8.812 GHz saat hızlarına ulaşabildi. Görünen o ki bu rekorların devamı gelebilir. Zira daha kaliteli slikonlar söz konusu olduğunda ve hız aşırtma ile ilgilenenler mimarinin davranışlarına alıştığında bu değer rahatlıkla aşılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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