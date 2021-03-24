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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Core i9-11900K’nın kutu açılımı yapıldı

    Intel’in Rocket Lake işlemcilerinin satışa sunulmasına sayılı günler kala yongalar inceleme ekiplerinin ellerine ulaşmaya başladı. Core i9-11900K’nın İlk kutu açılımı içeriği paylaşıldı.
    24 Mart 2021, 03:00 (22 dk.)
    58
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Core i9-11900K’nın kutu açılımı yapıldı
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    Mavi ekibin 11. nesil Core işlemci ailesinin satışa sunulmasına oldukça yaklaştığımız şu günlerde modellere dair detaylar paylaşılmaya devam ediliyor.

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    Core i9-11900K

    Bir Youtuber’ın eline ulaşan Core i9-11900K’nın kutu açılımı yapıldı. Core i7 ve aşağısının aksine Intel hız aşırtma kilitsiz Core i9 işlemcilerinde daha gösterişli ve maliyetli bir kutu hazırlamış.

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    Farklı görünümüyle dikkat çeken mavi kutu içerisine konumlandırılan Core i9-11900K 8 Cypress Cove çekirdeğinden oluşuyor. PCIe 4.0 desteği sunacak yonga 539 dolarlık fiyattan kullanıcılarıyla buluşacak.



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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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