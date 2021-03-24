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Mavi ekibin 11. nesil Core işlemci ailesinin satışa sunulmasına oldukça yaklaştığımız şu günlerde modellere dair detaylar paylaşılmaya devam ediliyor.

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Core i9-11900K

Bir Youtuber’ın eline ulaşan Core i9-11900K’nın kutu açılımı yapıldı. Core i7 ve aşağısının aksine Intel hız aşırtma kilitsiz Core i9 işlemcilerinde daha gösterişli ve maliyetli bir kutu hazırlamış.

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Farklı görünümüyle dikkat çeken mavi kutu içerisine konumlandırılan Core i9-11900K 8 Cypress Cove çekirdeğinden oluşuyor. PCIe 4.0 desteği sunacak yonga 539 dolarlık fiyattan kullanıcılarıyla buluşacak.

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