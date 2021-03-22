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    RTX 3060'ın madenci engeli aşıldıkça aşılıyor: HDMI dongle'ı ile 4 kart tam güçte kazıyor

    GPU devinin oyunculara yaptığı duyurunun sevinci uzun sürmedi. Öyle ki Firmanın duyurduğu kısıtı aşmak için gün geçtikçe yeni bir yol ortaya çıkıyor. Son teknik HDMI dongle’ı tabanlı.
    22 Mart 2021, 20:45 (2 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3060'ın madenci engeli aşıldıkça aşılıyor: HDMI dongle'ı ile 4 kart tam güçte kazıyor

    Yeşil ekibin oyunculara verdiği güzel haberin olumlu havası ne yazık ki pek uzun sürmedi. Kartın kripto para kazma kısıtı her geçen gün yeni bir yolla aşılıyor.

    RTX 3060 madencilerin yüzünü güldürüyor

    Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve RTX 3060’ın tam performanslı şekilde kazmasını sağlayan 470.05 sürüm numaralı sürücünün ilk başlarda yalnızca 1 kartta etkili olduğu paylaşılmıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3060'lar madencilerin elinde patladı: Kısıtlama BIOS düzeyinde olabilir

    Buna karşın sahte HDMI dongle’larıyla yapılan teste göre 470.05 sürümlü sürücü altında çalışan 4 adet RTX 3060 kısıtlama olmaksızın ethereum kazıyor. Pentium G3220li sistemin görüntü çıkışı ise iGPU'nun anakart üzerindeki çıkışlarıyla sağlanmış.

    RTX 3060'ın madenci engeli aşıldıkça aşılıyor: HDMI dongle'ı ile 4 kart tam güçte kazıyor

    Dahası Amazon pazaryeri satıcıları sahte HDMI dongle'larını hali hazırda ‘’madenciler için’’ özellikle reklamını yapmaya başlamış bile.

    Ayrıca Bkz. "DRAM fiyatları %20 artabilir"

    Nvidia’nın GPU-vBIOS ve sürücü arasında doğrulamaya dayandığını açıkladığı kripto para kazma limitine duyulan güven ne yazık ki gittikçe azalıyor. Aşağıda 2 kartla yapılan bir başka denemeyi de izleyebilirsiniz.



    https://hexus.net/tech/news/graphics/147581-nvidia-geforce-rtx-3060-eth-limiter-bypassed-dumb-dongle/
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 22 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    C Clusive 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olması gereken de bu zaten. Parasını verdim ister madencilik yaparım ister tasarım ister oyun! Not: Madencilik ile uğraşmıyorum ama insanların hakkını sadece ucu bana dokununca savunan sığırlardan değilim.
    Olması gereken de bu zaten. Parasını verdim ister madencilik yaparım ister tasarım ister oyun! Not: Madencilik ile uğraşmıyorum ama insanların hakkını sadece uc...
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    Yanıtla +11
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    DH | equ* (Murat Öztürk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    3060 ın performansını beğenenler kadar beğenmeyenlerde oldu çünkü 3060ti ye göre çok gerideydi yaklaşık %19 civarı.Baktılar oyuncular pek rağbet göstermedi ve memnun olmadı, adım adım kartın kilitini kaldırıp kartı madencilere kaktırmaya çalıştılar bu B planıydı.
    3060 ın performansını beğenenler kadar beğenmeyenlerde oldu çünkü 3060ti ye göre çok gerideydi yaklaşık %19 civarı.Baktılar oyuncular pek rağbet göstermedi ve m...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Black_34 (Mehmet Gökalp) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu kartlara donanımsal engelleme artık şart oldu.
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    DH | equ* (Murat Öztürk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    3060 ın performansını beğenenler kadar beğenmeyenlerde oldu çünkü 3060ti ye göre çok gerideydi yaklaşık %19 civarı.Baktılar oyuncular pek rağbet göstermedi ve memnun olmadı, adım adım kartın kilitini kaldırıp kartı madencilere kaktırmaya çalıştılar bu B planıydı.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    anilk91 (ANIL KARA) 23 dk. ( Mesaj Silindi ) DH | equ*
    Hocsm emin olalım ki her malın bir alıcısı vardır ☺️
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tamamen planlı bir olay. Yeteri kadar talep olmayınca, baktılar fiyatlar normale dönüyor hemen kilit kırma haberleri geliyor. Şimdi RTX 3060 bulunamıyor daha. Fiyatları da yükseldi hemen.
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    sendemail (umit erdem) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Değerler çok çok iyi ,
    Elinde nakitle en az 10 kart alıp bu işe atılmak isteyen net 4 kişi var etrafımda,


    Not:Ben de para olsa Kanada'dan mercimek ithal eder , Fransa'ya ev tekstili ve iç giyim satarım uzun hikaye ...
    Aranızda tekstil ile uğraşanlar varsa bir düşünsün derim , Asya'dan 40 inchlik bir konteyner fiyatı 3 kat artmış durumda fiyatın düşmesi gelecek kışı bulur.Ziyadesiyle Avrupa yakın coğrafya arıyor ...
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    emre1393 (Emre K......) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) sendemail
    40 feet'tir o hocam.
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    anilk91 (ANIL KARA) 21 dk. ( Mesaj Silindi ) sendemail
    Konuyla ne alaka 🤔 hem sen niye benim aklıma cinlik sokuyosun şimdi bakim 🤔🤣🤣
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    C Clusive 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olması gereken de bu zaten. Parasını verdim ister madencilik yaparım ister tasarım ister oyun! Not: Madencilik ile uğraşmıyorum ama insanların hakkını sadece ucu bana dokununca savunan sığırlardan değilim.
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