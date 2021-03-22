RTX 3060'ın madenci engeli aşıldıkça aşılıyor: HDMI dongle'ı ile 4 kart tam güçte kazıyor

Yeşil ekibin oyunculara verdiği güzel haberin olumlu havası ne yazık ki pek uzun sürmedi. Kartın kripto para kazma kısıtı her geçen gün yeni bir yolla aşılıyor.

RTX 3060 madencilerin yüzünü güldürüyor

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve RTX 3060’ın tam performanslı şekilde kazmasını sağlayan 470.05 sürüm numaralı sürücünün ilk başlarda yalnızca 1 kartta etkili olduğu paylaşılmıştı.

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Buna karşın sahte HDMI dongle’larıyla yapılan teste göre 470.05 sürümlü sürücü altında çalışan 4 adet RTX 3060 kısıtlama olmaksızın ethereum kazıyor. Pentium G3220li sistemin görüntü çıkışı ise iGPU'nun anakart üzerindeki çıkışlarıyla sağlanmış.

Dahası Amazon pazaryeri satıcıları sahte HDMI dongle'larını hali hazırda ‘’madenciler için’’ özellikle reklamını yapmaya başlamış bile.

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Nvidia’nın GPU-vBIOS ve sürücü arasında doğrulamaya dayandığını açıkladığı kripto para kazma limitine duyulan güven ne yazık ki gittikçe azalıyor. Aşağıda 2 kartla yapılan bir başka denemeyi de izleyebilirsiniz.

https://hexus.net/tech/news/graphics/147581-nvidia-geforce-rtx-3060-eth-limiter-bypassed-dumb-dongle/

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