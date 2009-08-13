Corsair 128GB kapasiteli dünyanın en hızlı USB belleğini duyurdu

Yüksek kapasiteli bellek ve depolama çözümleri arenasında üreticiler arası rekabet kızışıyor. Geçtiğimiz günlerde Kingston tarafından önce 128GB hemen ardından da 256GB depolama kapasitesine sahip USB bellek çözümlerinin lanse edilmesiyle başlayan yüksek kapasiteli mini-depolama çözümleri savaşına Corsair de dahil oldu ve firma 128GB kapasiteli en hızlı USB bellek çözümünü hazırladığını duyurdu. İlk detayları kısa bir süre önce açıklanan, resmi duyurusu ise bugün yapılan Voyager GT serisi yeni depolama çözümü, yüksek kapasitesi ve kendi kulvarındaki iddialı performans değerlerine ek olarak çevresel koşullara dayanıklı yapısıyla da öne çıkması bekleniyor. Peki 102 x 39 x 18 mm boyutlarındaki kompakt yapısı ile dikkat çeken 128GB kapasiteli Voyager GT, neler vaat ediyor ?

Tam Boyutta Gör

Bellek ve depolama çözümlerinde dünya devi isimlerden birisi olan Corsair'e göre yeni depolama çözümü kendi alanında dünyanın en hızlısı. Aralarında Kingston ve Patriot gibi isimlerin yer aldığı bazı firmalar 128GB kapasiteli USB bellek çözümlerini daha önce lanse etmiş olsalar da Corsair, Voyager GT serisi altında hazırlanan yeni çözümün okuma ve yazma hızlarıyla ilgili kapasitede dünyanın en hızlı USB depolama çözümü olduğunu iddia ediyor. MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı USB bellek için performansa katkı yapan en önemli noktalardan birisi olarak, çift kontrolcü mimarisinin kullanılması gösteriliyor. Corsair okuma hızı 32.6MB/sn, yazma hızı ise 28.8MB/sn olarak açıklanan USB belleğinin, SLC NAND flash tabanlı depolama çözümlere rakip olabileceğini belirtiyor.

Su geçirmez özellikte olan ve dayanıklı yapısı ile darbelere karşı koruma yetisi kazanan Voyager GT serisi 128GB kapasiteli yeni USB belleğin Corsair'e özel "yarışı kırmızı" tasarım anlayışı ile hazırlandığı bildiriliyor. Firma yöneticileri kullanıcıların içerik transferini daha hızlı gerçekleştirmesi için yüksek kapasitenin yüksek performas değerleri ile buluşması gerektiğine vurgu yaparken, 128GB'lık Voyager GT'nin bu konuda iddialı olduğunu belirtiyorlar. Corsair'İn 10 yıllık garanti ile satışa sunduğu 128GB kapasiteli Voyager GT, 303 Avro'dan başlayan fiyatlarla yurt dışı satış listelerine girmiş durumda. Fiyatlar şimdilik yüksek olsa bile hemen her yeni gelişmede olduğu gibi fiyatların üretim teknolojilerindeki yeniliklere paralel olarak zaman içerisinde daha uygun bir seviyeye gelmesi bekleniyor.