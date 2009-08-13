Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair 128GB kapasiteli dünyanın en hızlı USB belleğini duyurdu

Taşınabilir depolama çözümlerinde kapasite yarışı kızışıyor. Corsair, 128GB kapasiteli yeni USB belleğini duyurdu.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,1b
1
51
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yüksek kapasiteli bellek ve depolama çözümleri arenasında üreticiler arası rekabet kızışıyor. Geçtiğimiz günlerde Kingston tarafından önce 128GB hemen ardından da 256GB depolama kapasitesine sahip USB bellek çözümlerinin lanse edilmesiyle başlayan yüksek kapasiteli mini-depolama çözümleri savaşına Corsair de dahil oldu ve firma 128GB kapasiteli en hızlı USB bellek çözümünü hazırladığını duyurdu. İlk detayları kısa bir süre önce açıklanan, resmi duyurusu ise bugün yapılan Voyager GT serisi yeni depolama çözümü, yüksek kapasitesi ve kendi kulvarındaki iddialı performans değerlerine ek olarak çevresel koşullara dayanıklı yapısıyla da öne çıkması bekleniyor. Peki 102 x 39 x 18 mm boyutlarındaki kompakt yapısı ile dikkat çeken 128GB kapasiteli Voyager GT, neler vaat ediyor ?

Corsair 128GB kapasiteli dünyanın en hızlı USB belleğini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Bellek ve depolama çözümlerinde dünya devi isimlerden birisi olan Corsair'e göre yeni depolama çözümü kendi alanında dünyanın en hızlısı. Aralarında Kingston ve Patriot gibi isimlerin yer aldığı bazı firmalar 128GB kapasiteli USB bellek çözümlerini daha önce lanse etmiş olsalar da Corsair, Voyager GT serisi altında hazırlanan yeni çözümün okuma ve yazma hızlarıyla ilgili kapasitede dünyanın en hızlı USB depolama çözümü olduğunu iddia ediyor. MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı USB bellek için performansa katkı yapan en önemli noktalardan birisi olarak, çift kontrolcü mimarisinin kullanılması gösteriliyor. Corsair okuma hızı 32.6MB/sn, yazma hızı ise 28.8MB/sn olarak açıklanan USB belleğinin, SLC NAND flash tabanlı depolama çözümlere rakip olabileceğini belirtiyor.

Su geçirmez özellikte olan ve dayanıklı yapısı ile darbelere karşı koruma yetisi kazanan Voyager GT serisi 128GB kapasiteli yeni USB belleğin Corsair'e özel "yarışı kırmızı" tasarım anlayışı ile hazırlandığı bildiriliyor. Firma yöneticileri kullanıcıların içerik transferini daha hızlı gerçekleştirmesi için yüksek kapasitenin yüksek performas değerleri ile buluşması gerektiğine vurgu yaparken, 128GB'lık Voyager GT'nin bu konuda iddialı olduğunu belirtiyorlar. Corsair'İn 10 yıllık garanti ile satışa sunduğu 128GB kapasiteli Voyager GT, 303 Avro'dan başlayan fiyatlarla yurt dışı satış listelerine girmiş durumda. Fiyatlar şimdilik yüksek olsa bile hemen her yeni gelişmede olduğu gibi fiyatların üretim teknolojilerindeki yeniliklere paralel olarak zaman içerisinde daha uygun bir seviyeye gelmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
UzmaN345 10 yıl
baya yuksek kapasite arkadaş yazmıs hard disk bile geçmıs diye dostum yavaş yavaş ilerlemese adamlar nasıl pc parçası satıcak D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aylakadam81 10 yıl
USB flash diskler kapasite olarak aldı başını gidiyor ama önemli olan hız arkadaşlar bence. Hantal bir 128gb size sıkıntıdan başka birşey vermez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhan6894 10 yıl
128gb hıı vay be harddisk boyutunu geçti gitti vala:D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-DBADFA1C8 10 yıl
Bunların tb olanları bile vardır şimdi , bize yansımıyo ki lanet olsun xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozce104 10 yıl
FİYAT GEVŞER...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz1983 10 yıl
ne gerek var arkadaşlar bu kadar yüksekten gitmeye, 320 gb - Samsung - fiyat da güzel ilgileniyorsanız sizde bakıverin:)) akillifiyat.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
since1983 10 yıl
selman1435

14.08.2009 Saat: 02:55

Böyle usb lerin çıkması iyi.çünkü düşük kapasiteli usb lerin fiyatı ucuzluyor:D



aynen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
px 10 yıl
Ottoman byte-gb hesabı yıllardır süren bi komedi ,sonuçta üzerinde gb yazıyor 160 milyar byte değil.
Acaba formatlamasına göre 149 gb den büyük olabilir mi? sanmam
e öyleyse ,niye net gb yazmazsın be adam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memokan 10 yıl
arkadaşlar bu corsair flash voyager çok adi imal edilmiş bir ürün. bende vardı ve ne oldu biliyomusunuz; zamanla üstündeki plastikle içindeki mekanizma birbirinden ayrılıyo. pc ye taktım çıkarırken plastik kısmı elimde kaldı iç kısmı pc de. güler misin ağlarmısın ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkan5717 10 yıl
hız testleride yalandır.harddisk aldım 160gb diyor bir baktım 140gb çıktı :D yuvarlak hesabı millete kazık atmaya bayılıyorlar.yazık valla yazık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the beast 10 yıl

gurkan5717

hız testleride yalandır.harddisk aldım 160gb diyor bir baktım 140gb çıktı :D yuvarlak hesabı millete kazık atmaya bayılıyorlar.yazık valla yazık...


Ne alakası var kazıkla? Hiç bir harddiskte üzerinde yazan kapasiteyi göremezsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Exit to DOS 10 yıl

gurkan5717

hız testleride yalandır.harddisk aldım 160gb diyor bir baktım 140gb çıktı :D yuvarlak hesabı millete kazık atmaya bayılıyorlar.yazık valla yazık...


160,000,000,000 Byte = 156,250,000 KByte = 152,587 MB = 149GB


8Bit = 1Byte , 1024Byte=1KB , 1024KB=1MB , 1024MB=1GB


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neyim 10 yıl
ya arkadaşlar iyi bi buluş tabikide.Ayrıca yazma ve okuma hızına inanmayan arkadaşlara gelince. o test edenler kapaklarını yapmışlardır zaten.bu kadar mal olmayalım.hem solid state harddiskler geliyor sn/200 mb yazma hızı okuma sn/250 mb...yani ileride terabaytlarda zorlanmayalım diye bunlar.çünkü şleride hep terabaytlar kullanılacak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrkral 10 yıl
Hızı test etmeden inanmam yani firmanın test etmem için bana bir tane hediye etmeleri gerek. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8126 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
corsair, usb bellek ve depolama
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim