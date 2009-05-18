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Corsair 16GB kapasiteli DDR2 bellek kiti hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair 16GB kapasiteli DDR2 bellek kiti hazırladı
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256GB'lık SSD sürücüsünü geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan Corsair, yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyan sistemler için 16GB'lık yeni bir DDR2 bellek kiti hazırladı. Firmanın XMS2 serisi altında hazırladığı, QUAD2X16GB-6400 kod adını taşıyan ve 800MHz'de çalışan bellek kitinde dört adet 4GB'lık bellek modülü bulunuyor. Yine Corsair tarafından tasarlanan özel bir soğutucunun kullanıldığı kit özellikle profesyonel uygulamalarla çalışan profesyonelleri hedef alırken, fiyatının açıkçası pek ucuz olmayacağı söyleniyor.


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Qawistz 9 yıl
hmmm
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1963bursa 10 yıl
Son 1-2 yıldır ECS nin soket Am2+ ve AM3 32GB DDR2 DDR3 ram destekleyen anakartları var ama halen ne DDR2 lerde, ne de 3 ler de tek modül 8GB bellek yok, bellek üreticileri mevcut bilgisayar teknolojilerine bakınca epey geriden geliyorlar, bunun bir de SODIMM tarafı var, vista çıktığında dahi ms 8GB ideal diye açıklama yapmıştı, o dönem DDR2 lerde 4 ve 8 er GB lerin çıkması gerekirdi, bu zaman kaybı satıcılar için de kârdan zarar oldu, arada Twinmos gibi bazı firmalara da yazık oldu.
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Eşref_37 10 yıl
16 gb şu anda ne için gerekli ki. bunu alanlar ne için kullancaklar o yüzden merak ediyorum da.

Sırf müsüflük. Ama ben gibi pc tutkunları ceplerinde paraları varsa koşar alır.
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Tolgá 10 yıl
16 gb zaten ucuz olması beklenmez:D
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killnOd 10 yıl
Su 16gb lik kitler yayginlasip ucuzlasa iyi olacak.Birde bunun 1066 versiyonunu cikartirlar umarim 666-18 1066 1.8v iyi olurdu.
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