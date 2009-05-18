Corsair 16GB kapasiteli DDR2 bellek kiti hazırladı

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256GB'lık SSD sürücüsünü geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan Corsair, yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyan sistemler için 16GB'lık yeni bir DDR2 bellek kiti hazırladı. Firmanın XMS2 serisi altında hazırladığı, QUAD2X16GB-6400 kod adını taşıyan ve 800MHz'de çalışan bellek kitinde dört adet 4GB'lık bellek modülü bulunuyor. Yine Corsair tarafından tasarlanan özel bir soğutucunun kullanıldığı kit özellikle profesyonel uygulamalarla çalışan profesyonelleri hedef alırken, fiyatının açıkçası pek ucuz olmayacağı söyleniyor.