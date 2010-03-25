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Corsair 32GB kapasiteli Voyager Mini'nin satışına başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair 32GB kapasiteli Voyager Mini'nin satışına başladı
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Yüksek performanslı bellek üreticisi Corsair, yüksek kapasiteli mini sürücüsünü satışa sundu. Voyager Mini serisinin 32GB kapasiteli yeni üyesi, çevresel koşullara dayanıklı kasa yapısı ile özellikle açık hava aktivitelerinden hoşlanan kullanıcıları hedef alıyor. Kart üzeri yonga tasarımını esas alan ve USB 2.0 ara birimini destekleyen kapaksız sürücüsü için Corsair'in teknik pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı John Beekley açıklamasında, 32GB'lık yüksek depolama kapasitesi ile kullanıcıların dijital dünyalarını her zaman yanlarında taşıyabileceklerini belirtti.

32GB kapasiteli Flash Voyager Mini USB 2.0, yurt dışında 84.90 Avro seviyesinden listelere girmeye başladı.

Corsair 32GB kapasiteli Voyager Mini'nin satışına başladı
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Batuist 9 yıl
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budden 9 yıl
Zamanında hepsiburada kampanyasından 8gb Voyager Mini'yi 35tl'ye almıştım. Şimdi 60tl civarı.

Tam bir atom karınca. Ufacık ve çok hızlı. Ama buna o kadar para verilmez. Git 500gblık HDD al...

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Momo-Oz 9 yıl
o paraya 1 terabyte hdd alınır be
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ALBAY 9 yıl
Çok pahalıymış.Biraz daha koyar SSD alırız
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