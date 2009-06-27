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Corsair 64GB ve 128GB kapasiteli yeni SSD modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair 64GB ve 128GB kapasiteli yeni SSD modellerini duyurdu
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Sektörün önde gelen komponent üreticilerinden Corsair, iki yeni katı hal sürücüsünü (SSD) kullanıma sunuyor. Firmanın P64 ve P128 kod adlarını taşıyan, 2.5-inç boyutundaki yeni SSD modelleri, kod adlarından da anlaşılabileceği üzere sırasıyla 64GB ve 128GB'lık depolama kapasitesi sunuyorlar.

Yüksek performans için 128MB'lık tampon bellek birimine sahip olan yeni SSD'ler, MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanıyor ve SATA-II ara birimini destekliyorlar. P64 modeli 220/120MB/sn, P128 modeliyse 220/200MB/sn okuma ve yazma hızlarını destekleyen SSD'ler 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunuyorlar.

İki yıllık garanti ile satışa sunulan Corsair P128 modeli 291 Avro ile Avrupa fiyat listelerine girerken, P64 modelinin satışına ise önümüzdeki ay başlanacak.

Corsair 64GB ve 128GB kapasiteli yeni SSD modellerini duyurdu
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sagopakey78 9 yıl
Burada detaylı fotoğraflarına da yer verilmiş.
teknofrikik.com/...
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Rx3004 9 yıl
Ben bu Üründen aldım arkadaslar işletim sistemi kurdum oldukca başarılı tek sorun windows 7 ssd yi biçimlendirmedi biçimlendirmek için vista yi kullandım sonra windows 7 kurdum. depolama sistemi olarak düşünecek arkadaslar 1 sene daha beklemeli özellikle slc ler ucuzlayınca alınmalı şuan 64 gb slc ler 1300 tl civarı
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gordon01 10 yıl
kasası samsung'a benziyor
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Pandemic 10 yıl
fiyatları gün geçtikçe düşüyor. Zaten şu an için SSD lere depolama bir hayal. Sadece İşletim sistemini SSD ye kurabiliriz. Zaten Vista 64 kursak 2-3 program atsak 30 gb yer kaplıyor. Fakat hızlar göz kamaştırıcı.
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Eşref_37 10 yıl
Hala kapasteler çok düşük... Fiyatlar çok yüksek.
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