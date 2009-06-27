Corsair 64GB ve 128GB kapasiteli yeni SSD modellerini duyurdu

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Sektörün önde gelen komponent üreticilerinden Corsair, iki yeni katı hal sürücüsünü (SSD) kullanıma sunuyor. Firmanın P64 ve P128 kod adlarını taşıyan, 2.5-inç boyutundaki yeni SSD modelleri, kod adlarından da anlaşılabileceği üzere sırasıyla 64GB ve 128GB'lık depolama kapasitesi sunuyorlar.

Yüksek performans için 128MB'lık tampon bellek birimine sahip olan yeni SSD'ler, MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanıyor ve SATA-II ara birimini destekliyorlar. P64 modeli 220/120MB/sn, P128 modeliyse 220/200MB/sn okuma ve yazma hızlarını destekleyen SSD'ler 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunuyorlar.

İki yıllık garanti ile satışa sunulan Corsair P128 modeli 291 Avro ile Avrupa fiyat listelerine girerken, P64 modelinin satışına ise önümüzdeki ay başlanacak.

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