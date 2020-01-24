Corsair AMD tabanlı Vengeance 6100 hazır sistemlerinin satışına başladı

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Bir çok alanda başarılı dahili bileşene imza atan Corsair, RGB aydınlatmasıyla odanızı renklendirecek kaslı hazır sistemlerini duyurdu. Yeni sistemlerin öne çıkan başlığı ise hem işlemci hem de ekran kartı tarafında AMD’nin güncel çözümlerine yer verilmesi.

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Corsair'den AMD tabanlı sistemler

Corsair, Vengeance 6100 ailesine konumlandırılan Vengeance 6180 ve 6182 anakart ve katı hal sürücüleriyle birbirinden ayrılıyor. Her iki sistem de AMD’nin Ryzen 7 3700X işlemcisinden ve RX 5700 XT’den güç alırken, 3200 MHz’lik 2x8GB Corsair Vengeance RGB PRO RAM’leriyle desteklenmiş.

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Corsair Vengeance 6180’de B450 yongasetli bir anakart üzerinde Corsair Force MP510 480 GB’a yer verilmiş. Vengeance 6182’de ise X570 yongasetini temel alan bir anakart üzerinde MP 600 modelinin 1 TB kapasite seçeneğine kullanılmış. Ayrıca her iki sistem de depolama amaçlı 2 TB HDD’ye ev sahipliği yapıyor.

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Ayrıca Bkz. "AMD, Wraith Prism RGB soğutucusunda sessiz sedasız iyileştirmeye gitti"

İşlemcinin Corsair H100i AIO çözümüyle serinletildiği sistemlerin besleyen güç kaynağı ise Corsair RM650 modeli olmuş. 398mm x 276mm x 351mm boyutlarıyla standart bir mATX kasadan kompakt ölçülere sahip sistemlerden 6182’de PS/2, 6x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 3.2 Gen 2 (Type-A and Type-C), Ethernet, 7.1 HD Audio, 3x DisplayPort ve 1x HDMI bağlantıları sunuluyor. Son olarak 2 yıl garanti ile sunulan sistemler Windows 10 Home 64 bit ile birlikte 1999 dolardan başlayan ffyattan satışa sunulmuş durumda.

https://www.techpowerup.com/263225/corsair-launches-new-amd-powered-vengeance-6100-series-gaming-pcs

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