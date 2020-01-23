AMD, Wraith Prism RGB soğutucusunda sessiz sedasız iyileştirmeye gitti

AMD Zen 2 mimarisiyle IPC performansında Intel’in önüne geçerek yıllardır eleştirildiği alanda da güçlü konuma geçti. 7 nm’lik 3. nesil işlemcilerinde tepe modelde güç tüketiminde çekirdek artışı ve önbellek artışına bağlı olarak artışla gelen firma stok soğutucusunu güncelledi.

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Tepe model Ryzen işlemcilerle sunulan ve ayrı olarak da satın alınabilen Wraith Prism RGB, donanım dünyasında yıllardır artık bıkılan stok soğutucu klasmanına yeni bir soluk getirmeyi başarmıştı. Çinli teknoloji forumlarından bir kullanıcının farkettiği detay AMD işlemcisini stok soğutucuyla kullanmayı planlar için yüz güldürücü.

Güç tüketiminde artışın habercisi olabilir

Kırmızı ekip soğutucusunda yer verdiği 4 bakır ısı borusunu 6 tane ile güncelledi. Bakır ısı borusu dışındaki detayların korunduğunu da belirtelim. Şu günlerde satılan ve ileride satılacak olan üst seviye Ryzen’lara eşlik edecek olan soğutucu AMD’nin 4. nesil Ryzen yongalarında güç tüketiminde artışla karşımıza çıkacağının da bir işareti olabilir.

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Son olarak soğutucu hakkında ise henüz pek bir detay yok. 105 watt TDP’li yongaları serinletebilen yeni Wraith Prism RGB AM2/ AM3/ AM3+/AM4 soketli anakartlarda kullanılabiliyor.

https://hexus.net/tech/news/cooling/139130-amd-quietly-enhances-wraith-prism-rgb-led-cpu-cooler/

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