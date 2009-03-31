Corsair bazı USB bellekleri için istasyon hazırladı; Voyager Port

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Dominator GT serisi yüksek performanslı bellek kitleriyle dikkatleri üzerine çeken ayrıca kullanıma sunduğu ilk modeliyle SSD pazarına da adam atım bellek ve depolama çözümleri üreticisi Corsair, çevresel koşullara dayanaklı, Flash Voyager serisi USB bellekleri için hazırladığı yeni istasyonunu duyurdu.

Corsair'in Voyager Port olarak isimlendirdiği istasyona, içeriğin kullanııclar tarafından hızlı bir şekilde yedeklenebilmesi için NovaBACKUP 10 yazılımı eşlik ediyor. Tek tuşla yedekleme yapabilen istasyon 10 yıllık garanti ile kullanıma sunulurken, Corsair özellikle sıkı USB bellek kullanıcılarını gözüne kestirmiş durumda.

Flash Voyager serisi USB ailesini daha popüler kılmak üzere hazırlanan Voyager Port isimli yeni cihazın fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulumuyor.

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