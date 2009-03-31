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Corsair bazı USB bellekleri için istasyon hazırladı; Voyager Port

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair bazı USB bellekleri için istasyon hazırladı; Voyager Port
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Dominator GT serisi yüksek performanslı bellek kitleriyle dikkatleri üzerine çeken ayrıca kullanıma sunduğu ilk modeliyle SSD pazarına da adam atım bellek ve depolama çözümleri üreticisi Corsair, çevresel koşullara dayanaklı, Flash Voyager serisi USB bellekleri için hazırladığı yeni istasyonunu duyurdu.

Corsair'in Voyager Port olarak isimlendirdiği istasyona, içeriğin kullanııclar tarafından hızlı bir şekilde yedeklenebilmesi için NovaBACKUP 10 yazılımı eşlik ediyor. Tek tuşla yedekleme yapabilen istasyon 10 yıllık garanti ile kullanıma sunulurken, Corsair özellikle sıkı USB bellek kullanıcılarını gözüne kestirmiş durumda.

Flash Voyager serisi USB ailesini daha popüler kılmak üzere hazırlanan Voyager Port isimli yeni cihazın fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulumuyor.

Corsair bazı USB bellekleri için istasyon hazırladı; Voyager Port
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Batuist 10 yıl
bu usb uzatıcılar masa üsünde oldukça kullanışlı oluyorlar.. bunun tasarımı da çok şık olmuş..
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mawoix 10 yıl
hocam iyi güzelde bunun girişinin sadece corsair belleğe uygun olması çok kötü olmuş... başka cihaz takmak için kullanamayız yani...
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resler 10 yıl
Airties USB Wi-Fi ile birlikte gelen masaüstü standı aylardır USB aygıtları (taşınabilir sabit disk, flaş bellek, bluetooth, 24in1 hafıza kartı okuyucu, ...) bilgisayarıma bağlamak için kullanıyorum. Görenlerin hemen ilgisini çekiyor. Çok kullanışlı olabilir.
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mawoix 10 yıl
güzel olabilir... fiyatı makul olursa neden almayım... ama bana kırmızısı lazım... malum benimki gt...
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a1a1a1fs 10 yıl
yanlız corsairden başka bellek kolay kolay takılmaz, dişinin kenarlarını erkeğin kenartlarıyla birebir uycak şekilde yapmışlar
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yekoo 10 yıl
aman yarabbim ner geeksiz birşey o ole :)
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