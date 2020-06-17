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    Corsair’den RGB çevre aydınlatması

    Corsair tarafından geliştirilen iCUE LT100 Lighting Towers adındaki RGB çevre aydınlatması aynı zamanda kulaklığınızı da asabileceğiniz bir stand olarak kullanılabiliyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Corsair’den RGB çevre aydınlatması
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    Bilgisayar sistemlerinde RGB aydınlatma o kadar ileri boyutlara geldi ki standart bileşen ve çevre birimlerini geçin aklınıza gelmeyecek pek çok aksesuar artık RGB aydınlatma ile donatılıyor. Şimdi sıra çevre aydınlatmasında

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    Corsair iCUE LT100 Lighting Towers özellikleri

    Corsair tarafından tanıtılan iCUE LT100 Lighting Towers adlı ürün iki parçadan oluşan bir çevre aydınlatması. Başlangıç setinde aydınlatma kontrolünü sağlayan 2 adet ARGB ana stand ve kulaklığın asıldığı 2 adet 46 ARGB aydınlatmalı çubuk yer alıyor. Extender setinde ise sayı dörde çıkıyor.

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    Enerji için adaptörü olan çevre aydınlatması USB üzerinden kontrol ediliyor. Çubuğun uzunluğu 422mm. Oyuncular monitörün her iki tarafına birimleri yerleştirerek sistemdeki RGB aydınlatmanın yoğunluğunu arttırabiliyor.

    CORSAIR iCUE yazılımı ile kontrol edilen RGB çevre aydınlatması uyumlu diğer RGB cihazlarla da ahenk içerisinde profilleri sergileyebiliyor. İlk etapta Amazon üzerinden satılacak olan çevre aydınlatma setinin fiyatı henüz belli değil.

    Corsair’den RGB çevre aydınlatması
    Tam Boyutta Gör



    https://www.amazon.com/CORSAIR-LT100-Lighting-Towers-Starter/dp/B089QWBHB3 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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