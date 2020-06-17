Corsair’den RGB çevre aydınlatması

Tam Boyutta Gör

Bilgisayar sistemlerinde RGB aydınlatma o kadar ileri boyutlara geldi ki standart bileşen ve çevre birimlerini geçin aklınıza gelmeyecek pek çok aksesuar artık RGB aydınlatma ile donatılıyor. Şimdi sıra çevre aydınlatmasında

İlginizi Çekebilir

PKB 5000 klavye sektörde devrim yapma iddiasında

Corsair iCUE LT100 Lighting Towers özellikleri

Corsair tarafından tanıtılan iCUE LT100 Lighting Towers adlı ürün iki parçadan oluşan bir çevre aydınlatması. Başlangıç setinde aydınlatma kontrolünü sağlayan 2 adet ARGB ana stand ve kulaklığın asıldığı 2 adet 46 ARGB aydınlatmalı çubuk yer alıyor. Extender setinde ise sayı dörde çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Asus ROG Strix XG17AHP taşınabilir oyuncu monitöründe tripod stand var"

Enerji için adaptörü olan çevre aydınlatması USB üzerinden kontrol ediliyor. Çubuğun uzunluğu 422mm. Oyuncular monitörün her iki tarafına birimleri yerleştirerek sistemdeki RGB aydınlatmanın yoğunluğunu arttırabiliyor.

CORSAIR iCUE yazılımı ile kontrol edilen RGB çevre aydınlatması uyumlu diğer RGB cihazlarla da ahenk içerisinde profilleri sergileyebiliyor. İlk etapta Amazon üzerinden satılacak olan çevre aydınlatma setinin fiyatı henüz belli değil.

Tam Boyutta Gör

https://www.amazon.com/CORSAIR-LT100-Lighting-Towers-Starter/dp/B089QWBHB3

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.