Corsair Dominator GT serisi bellek kitlerinin satışını durdurdu

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Bellek ve depolama çözümlerinde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Corsair, Dominator GT serisi yüksek performanslı bellek kitlerinin satışını durdurdu. Gelen bilgilere göre kullanılan Elpida üretimi "Hyper" DRAM modüllerinde tespit edilen bazı problemlerden ötürü, Dominator GT serisi bellek kitlerinin satışının durduruldu, satış noktalarındaki kitlerin de geri çağrıldı. Her ne kadar bellek yongalarının az bir miktarın da hata tespit edilmiş olsa da Corsair'in durumu netliğe kavuşturabilmek adına Dominator GT serisi bellek kitlerinin satışını şimdilik durduğu ve raflarda alıcısını bekleneyen kitleri geri çağırdığı ifade ediliyor.

Alınan karar doğrultusunda TW3X4G1600C6GTF, TR3X6G1866C7GTF, TR3X6G2000C8GTF, TR3X3G2000C7GTF ve TR3X6G2000C7GTF kodlarına sahip Dominator GT serisi bellek kitlerinin satışı durdurulurken, çalışmalarına başlayan Corsair durumu netleştirdikten sonra Dominator GT serisini yeniden pazara sunmayı planlıyor.