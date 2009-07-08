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Corsair Dominator GT serisi bellek kitlerinin satışını durdurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair Dominator GT serisi bellek kitlerinin satışını durdurdu
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Bellek ve depolama çözümlerinde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Corsair, Dominator GT serisi yüksek performanslı bellek kitlerinin satışını durdurdu. Gelen bilgilere göre kullanılan Elpida üretimi "Hyper" DRAM modüllerinde tespit edilen bazı problemlerden ötürü, Dominator GT serisi bellek kitlerinin satışının durduruldu, satış noktalarındaki kitlerin de geri çağrıldı. Her ne kadar bellek yongalarının az bir miktarın da hata tespit edilmiş olsa da Corsair'in durumu netliğe kavuşturabilmek adına Dominator GT serisi bellek kitlerinin satışını şimdilik durduğu ve raflarda alıcısını bekleneyen kitleri geri çağırdığı ifade ediliyor.

Alınan karar doğrultusunda TW3X4G1600C6GTF, TR3X6G1866C7GTF, TR3X6G2000C8GTF, TR3X3G2000C7GTF ve TR3X6G2000C7GTF kodlarına sahip Dominator GT serisi bellek kitlerinin satışı durdurulurken, çalışmalarına başlayan Corsair durumu netleştirdikten sonra Dominator GT serisini yeniden pazara sunmayı planlıyor.


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derincan 10 yıl
Arkadaşlar, ben bu ram_leri almayı düşünüyorum. >> vatanbilgisayar.com/...
Gerçi fx57'nin, haberinde verdiği listede geçmiyor. Ama işin açıkçası kafam karıştı. Ne diüşünüyorsunuz? Ya da kullananlar yorumlarını belirtirse çok iyi olacak.
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GrkmAdr 10 yıl
Arkadasim verdigin linktekiler 1600mhz dominator. Haberde yer alanlar 2000mhz Dominator GT bellekler. Vatanda o da var. Ben almadim ama almayi dusunmustum. Alan varsa sorun yasiyorsa belirtsin.
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Cool Boy 10 yıl
Alan arkadaşlar varsa geçmiş olsun demek lazım artık
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gordon01 10 yıl
neyse hitap ettiği kitle şimdilik az olduğu için pek sorun olmaz herhalde
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Gt95 10 yıl
nasil bir hata varmis benim remlerin hepsi bu modelden 12 gb TR3X6G2000C8GTF gerimi verecem simdi aciklik getirebilirmisiniz bu konuya
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NakkaSss 10 yıl

Orjinalden alıntı: hakandinler

nasil bir hata varmis benim remlerin hepsi bu modelden 12 gb TR3X6G2000C8GTF gerimi verecem simdi aciklik getirebilirmisiniz bu konuya


Sorun yoksa tabiki geri vermiyeceksin. Eğer bir problem olursa aldığın yere verirsin gerekli işlemler yapılır bir problem olmaz.
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ExclusivePack 10 yıl
FOREVER CORSAIR
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nirvana34 10 yıl
Bende almayı düşünüyordum sonradan bütçe yetmeyince ocz 1600 mhzye yüklendim.Alan arkadaşlarda umarım sorun çıkmamıştır yoksa çok yazık oldu.
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NakkaSss 10 yıl
Bence burada dikkat edilmesi gereken durum. Corsair'in duyarlılığıdır. Kimi firmalar böle hatalar keşfettiğinde satışı durdurmuyor. Mesela Seagate'nin 11 serisi hdd lerde problem var. Kullanan çoğu kişinin hdd çöktü verileri uçtu seagate te hemen yeni bir firmware çıkararak bu problemi düzeltmeye çalıştı. Ama başka x bir marka olsa belkide satışları durdurmadan devam ederdi, olanda elinde ürünle teknik servis kapısında bekleyen biz son kullanıcılara olurdu.
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Thehunt 10 yıl
BUYUR BURDAN YAK OKADAR PARA VER AL PATLASIN CAN SIKICI İŞLER..
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ABSOLUT 10 yıl

Orjinalden alıntı: okyanusum

BUYUR BURDAN YAK OKADAR PARA VER AL PATLASIN CAN SIKICI İŞLER..



Sanırım bu yüzden ramler ömür boyu garantili oluyor...
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