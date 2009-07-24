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Corsair Dominator GT serisi DDR3 bellek kitlerini yeniden pazara sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair Dominator GT serisi DDR3 bellek kitlerini yeniden pazara sunuyor
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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve son dönemde daha çok katı hâl sürücüleriyle gündeme gelen Corsair, Elpida'nın Hyper DRAM yongalarında tespit edilen bir hata nedeniyle Dominator GT serisi DDR3 bellek kitlerinin satışını durdurmuştu. Tespit edilen sorun için hem Elpida hem de yüksek performans tutkunlarıyla yakın ilişki içerisinde çalışan Corsair, hatanın spesifik bazı partilerdeki erken materyal ile ilgili olduğu belirterek sorunun aşıldığını, Elpida Hyper IC yongalı Dominator GT serisinin kalite ve dayanıklılık konusunda güvenle kullanılabileceğini belirtti.

Corsair'in yeni yongalarla güncellenen Dominator GT serisi bellek kitleri şu şekilde;

- CMG6GX3M3A2000C7 - 6GB (2GB x 3) kit | 2000 MHz | 7-7-7-20 |
- CMG6GX3M3A2000C8 - 6GB (2GB x 3) kit | 2000 MHz | 8-8-8-24 |
- CMG6GX3M3A1866C7 - 6GB (2GB x 3) kit | 1866 MHz | 7-7-7-20 |
- CMG4GX3M2A1600C6 - 4GB (2GB x 2) kit | 1600 MHz | 6-6-6-18 |

Corsair'in Dominator GT serisi yenilenen DDR3 bellek kitleri Airflow fan ve ömür boyu garanti ile satışa sunuluyor.


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Gt95 10 yıl
CMG6GX3M3A2000C8 - 6GB (2GB x 3) kit | 2000 MHz | 8-8-8-24 | 12 gb
suan bu modelini kulaniyorum sorun bulamdim turkiyeye getiren firmaya mail atim suan turkiyede ki kulanicilarda sorun yokmus gayet mukemel bir sekilde calisiyor acaba ne takim bir hata veriyor acaba oyunlardami yoksa mavi ekran hatasimi veriyor bilen birisi varsa soyleyebilirmi acaba haber icin tesekkurler fx57 kardesim
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tworule 10 yıl
bilgisayar kitleniyor, yavaşlıyor, ya da mavi ekran veriyor. tekrar açtığınızda 4 gb görüyorsunuz. bu şekilde belleklerden biri "gümlüyor". interneti gezerken de olabiliyor, oyun oynarken de..
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toonjai 10 yıl
çok manyak ram bunlar. 2000 mhz 7-7-7-20 olmasını hiç hesaba katmıyorum bile :)
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MrPerFormance 10 yıl
Dominator serisi harika. Tercih edilebilir.
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adilazimdegilx 10 yıl
7-8-7-20 den 7-7-7-20 ye çekilmiş. "Bir hata yapmışız bari ziyadesiyle telafi edelim" demişler. Pahalı da olsa görüntüsüyle bile insanı heyacanlandırabilen bir set...
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Dark-Power 10 yıl
CL8 2000 MHZ Olsa O Bile Çok İyi Diyeceğim Ama CL7 2000 MHZ yi düşünmek bile zor
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