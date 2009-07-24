Corsair Dominator GT serisi DDR3 bellek kitlerini yeniden pazara sunuyor

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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve son dönemde daha çok katı hâl sürücüleriyle gündeme gelen Corsair, Elpida'nın Hyper DRAM yongalarında tespit edilen bir hata nedeniyle Dominator GT serisi DDR3 bellek kitlerinin satışını durdurmuştu. Tespit edilen sorun için hem Elpida hem de yüksek performans tutkunlarıyla yakın ilişki içerisinde çalışan Corsair, hatanın spesifik bazı partilerdeki erken materyal ile ilgili olduğu belirterek sorunun aşıldığını, Elpida Hyper IC yongalı Dominator GT serisinin kalite ve dayanıklılık konusunda güvenle kullanılabileceğini belirtti.

Corsair'in yeni yongalarla güncellenen Dominator GT serisi bellek kitleri şu şekilde;



- CMG6GX3M3A2000C7 - 6GB (2GB x 3) kit | 2000 MHz | 7-7-7-20 |

- CMG6GX3M3A2000C8 - 6GB (2GB x 3) kit | 2000 MHz | 8-8-8-24 |

- CMG6GX3M3A1866C7 - 6GB (2GB x 3) kit | 1866 MHz | 7-7-7-20 |

- CMG4GX3M2A1600C6 - 4GB (2GB x 2) kit | 1600 MHz | 6-6-6-18 |



Corsair'in Dominator GT serisi yenilenen DDR3 bellek kitleri Airflow fan ve ömür boyu garanti ile satışa sunuluyor.