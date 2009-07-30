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Corsair Dominator GT serisinin ilk çift kanal DDR3 kitini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair Dominator GT serisinin ilk çift kanal DDR3 kitini duyurdu
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Geçtiğimiz günlerde Dominator GT serisi bellek kitlerinde güncellemeye giden Corsair, yaptığı açıklamayla serinin ilk çift kanal bellek DDR3 kitini tanıttı. Bilindiği üzere Dominator GT serisi DDR3 bellek kitleri ilk etapta Intel'in Core i7 işlemcileri için üç kanal formunda hazırlanmışlardı. Firma yaptığı açıklamayla serinin ilk çift kanal DDR3 bellek kitini satışa sunacağını açıkladı. CMG4GX3M2A1600C6 kod adını taşıyan ve 2GB'lık iki adet DDR3 bellek modülünden oluşan kit, 1600MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde 6-6-6-18 zamanlamalarıyla görev yapıyor.

Dominator GT serisine özel soğutucu ile donatılan 4GB kapasiteli çift kanal DDR3 bellek kitinin öne çıkan bir diğer özelliği ise AMD'nin Black Edition serisi işlemcileri için Black Edition Memory Profile (B.E.M.P) teknolojisine destek vermesi ve bu sayede kullanıcıların bellek zamanlamalarını AMD'nin OverDrive yazılımı altından konfigüre edebilmelerine olanak tanıması. Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak olan yeni bellek kiti henüz stoklarda görünmese de fiyat listelerinde yaklaşık 350$ seviyesinden yer edinmeye başladı.


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Tolgá 10 yıl
1600 mhz cl6 1.65 harika olmuş da fiyat ne öyle
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Fear Dot Com 10 yıl
Nvidia gibi buda sapıttı performas konusunda süphe yok fita neir anlamadım tüketi youncak kaz gibi goruyolar anlaşılan
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orqun_0693 10 yıl
"1600MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde 6-6-6-18 zamanlamalarıyla görev yapıyor."
1.65v gayet gzl bi gerilimde calısıyor hız asırtma ıcın cok uygun bi urun yanlız 350$ lık fıyat etıketı var sankı ddr3 bellekler yenı uretıldı xD
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iscanthere 10 yıl
bu ne biçim bir fiyattır?
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TE5TERE 10 yıl
Tamam corsair dominator serisinin kalite ve performansı tartışılmaz ama fiyat çok abartı olmuş.
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