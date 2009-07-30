Corsair Dominator GT serisinin ilk çift kanal DDR3 kitini duyurdu

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Geçtiğimiz günlerde Dominator GT serisi bellek kitlerinde güncellemeye giden Corsair, yaptığı açıklamayla serinin ilk çift kanal bellek DDR3 kitini tanıttı. Bilindiği üzere Dominator GT serisi DDR3 bellek kitleri ilk etapta Intel'in Core i7 işlemcileri için üç kanal formunda hazırlanmışlardı. Firma yaptığı açıklamayla serinin ilk çift kanal DDR3 bellek kitini satışa sunacağını açıkladı. CMG4GX3M2A1600C6 kod adını taşıyan ve 2GB'lık iki adet DDR3 bellek modülünden oluşan kit, 1600MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde 6-6-6-18 zamanlamalarıyla görev yapıyor.

Dominator GT serisine özel soğutucu ile donatılan 4GB kapasiteli çift kanal DDR3 bellek kitinin öne çıkan bir diğer özelliği ise AMD'nin Black Edition serisi işlemcileri için Black Edition Memory Profile (B.E.M.P) teknolojisine destek vermesi ve bu sayede kullanıcıların bellek zamanlamalarını AMD'nin OverDrive yazılımı altından konfigüre edebilmelerine olanak tanıması. Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak olan yeni bellek kiti henüz stoklarda görünmese de fiyat listelerinde yaklaşık 350$ seviyesinden yer edinmeye başladı.