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Corsair Dominator serisi 3 kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair Dominator serisi 3 kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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Yaklaşan Nehalem lansmanı öncesinde üreticiler 3 kanal DDR3 desteği sunan yeni bellek kitlerini duyurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün XMS3 serisi 3 kanal bellek çözümlerini duyuran Corsair, en yüksek performanslı modül ve kitlerini konumlandırdığı Dominator serisine Nehalem dostu 3GB ve 6GB'lık yeni DDR3 kitleri ekledi.

Dominator serisinin kullanıma sunulan diğer modellerinde olduğu gibi DHX soğutma çözümüne sahip olan yeni kitlerden ikisi 1600MHz'de CL8 (8-8-8-24) zamanalamalarıyla, diğer ikisi ise 1866MHz'de CL9 (9-9-9-24) zamanlamalarıyla görev yapıyor. Yapılan açıklamaya göre, 1866MHz'lik kitlerin yanında daha yüksek soğutma performansı için Airflow fan ünitesi de verilecek.

Corsair'in Dominator serisi 3 kanal DDR3 kitlerinin önümüzdeki günlerde pazara giriş yapması beklenirken, 1600MHz'de çalışan 3GB ve 6GB'lık kitlerin sırasıyla 175$ ve 300$, 1866MHz'de görev yapan 3GB ve 6GB'lık kitlerin ise 250$ ve 475$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıcılar ile bulaşacağı ifade ediliyor.


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tcthunder 11 yıl
kim ne derse desin, corsair dünyanın en kaliteli ddr ve taşınabilir bellek üreticisi....rekorlar onda....kim ne çıkarırsa çıkarsın corsair gene gösterir kimin lider olduğunu...konu ddr3 olunca tartışmalarda büyüyor açıkçası..ddr3 e geçmenin şuan için doğru söylemek gerekiyorsa yanlış olduğunu belirtmemde fayda var...doğrusu da bu...ddr2 bellekler in zamanlama avantajının yanısıra eskiye göre hızlarıda gayet yukarıya çıkmış durumda..fiyatlarda gayet uygun...alternatifler çok, markalar modeller çok....ddr3 bellek fiyatları ve zamanlamaları düşecek te bizde ddr3 bellek alacağız.....geçin o işi....ddr2 ye tam yol devam...nerede bizi yarı yolda bıraktılar ki?...gayet yeterince hızlılar , gecikme süreleri gayet düşük, fiyatlar çok uygun ve alternatifler çok...gerisi size kalmış arkadaşlar..
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ozzzy222 11 yıl
BENDEKİ DDR3 LER KAÇ KANALLI
YANİ BENDEKİ DDR3 LER BU SERİYE UYMAZMI BİLEN WARMI ACCABA
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