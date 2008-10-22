Corsair Dominator serisi 3 kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu

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Yaklaşan Nehalem lansmanı öncesinde üreticiler 3 kanal DDR3 desteği sunan yeni bellek kitlerini duyurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün XMS3 serisi 3 kanal bellek çözümlerini duyuran Corsair, en yüksek performanslı modül ve kitlerini konumlandırdığı Dominator serisine Nehalem dostu 3GB ve 6GB'lık yeni DDR3 kitleri ekledi.

Dominator serisinin kullanıma sunulan diğer modellerinde olduğu gibi DHX soğutma çözümüne sahip olan yeni kitlerden ikisi 1600MHz'de CL8 (8-8-8-24) zamanalamalarıyla, diğer ikisi ise 1866MHz'de CL9 (9-9-9-24) zamanlamalarıyla görev yapıyor. Yapılan açıklamaya göre, 1866MHz'lik kitlerin yanında daha yüksek soğutma performansı için Airflow fan ünitesi de verilecek.

Corsair'in Dominator serisi 3 kanal DDR3 kitlerinin önümüzdeki günlerde pazara giriş yapması beklenirken, 1600MHz'de çalışan 3GB ve 6GB'lık kitlerin sırasıyla 175$ ve 300$, 1866MHz'de görev yapan 3GB ve 6GB'lık kitlerin ise 250$ ve 475$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıcılar ile bulaşacağı ifade ediliyor.