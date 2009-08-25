Corsair Extreme serisi 256GB kapasiteli yeni SSD modelini tanıttı

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Dominator GT serisi yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan Corsair, SSD pazarındaki iddiasını yeni modeller ile arttırma hedefinde. Firma cephesinden gelen bilgilere Kısa bir süre önce pazara giriş yapan firma yaptığı açıklama ile Extreme serisi altında hazırladığı 256GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu. Firmanın X256 olarak isimlendirdiği 2.5-inç boyutundaki SATA-II uyumlu yeni SSD modeli, NAND flash bellek kontrolü için Indilinx Barefoot tarafından hazırlanan bellek kontrolcüsünü kullanıyor ve yüksek performans için 64MB kapasiteli ön bellek birimi ile geliyor.

Samsung tarafından üretilen MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan ve SATA-II ara birimiyle uyumlu X256 modeli için Corsair tarafından bazı performans değerleri de açıklandı. Okuma hızının 240MB/sn, yazma hızının ise 170MB/sn olduğu belirtilen 256GB kapasiteli yeni depolama çözümü iki yıllık garanti ve 610 Avro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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