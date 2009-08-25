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Corsair Extreme serisi 256GB kapasiteli yeni SSD modelini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,5b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair Extreme serisi 256GB kapasiteli yeni SSD modelini tanıttı
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Dominator GT serisi yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan Corsair, SSD pazarındaki iddiasını yeni modeller ile arttırma hedefinde. Firma cephesinden gelen bilgilere Kısa bir süre önce pazara giriş yapan firma yaptığı açıklama ile Extreme serisi altında hazırladığı 256GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu. Firmanın X256 olarak isimlendirdiği 2.5-inç boyutundaki SATA-II uyumlu yeni SSD modeli, NAND flash bellek kontrolü için Indilinx Barefoot tarafından hazırlanan bellek kontrolcüsünü kullanıyor ve yüksek performans için 64MB kapasiteli ön bellek birimi ile geliyor.

Samsung tarafından üretilen MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan ve SATA-II ara birimiyle uyumlu X256 modeli için Corsair tarafından bazı performans değerleri de açıklandı. Okuma hızının 240MB/sn, yazma hızının ise 170MB/sn olduğu belirtilen 256GB kapasiteli yeni depolama çözümü iki yıllık garanti ve 610 Avro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Corsair Extreme serisi 256GB kapasiteli yeni SSD modelini tanıttı
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metalpiranha 10 yıl
abi olmaz diyecem ama oluyor hala parası yüksek yaw
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zuubuu 10 yıl
Hepsiburada da iki ürünleri var hali hazırda fiyatlar biraz yüksek tabi ama 256 ya oranlar daha iyi sevilyelerde :)

hepsiburada.com/...

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1963bursa 10 yıl
Buraya Kingstone 128mb SSD modelini vermezsek olmaz şimdi, fiyatı 239$..:)
amazon.com/...
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daysleeperxp 10 yıl
61 avro olunca kesin alacağım. Hazır müşteri var burada.
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c34 10 yıl
fiyatı çok tuzlu be :)
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IgorStravinsky 10 yıl
Bu ne abi ? 610€ indirime gider 400€ olur 1 yıl sonra
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1963bursa 10 yıl
Fiyat kıyaslaması yapan olmamış hiç, amazon.com'dan fiyat vereyim, model şu,
Cavalry CASD00256MIS 2.5-Inch 256 GB USB/SATA II Internal and External Solid State Drive
Fiyatı 529$, Corsair ne fiyat vermiş, 610 avro, dolarda değil yani. Yoruma bile gerek yok, bu da link.
amazon.com/...
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fahrencelcius 10 yıl
"610 Avro'dan başlayan fiyatlarla"!!! raid 0 a devam:D
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MÇKR_06 10 yıl
iyi iş çıkarmışlar
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toonjai 10 yıl
fiyatlar hızla düşüyor önceki çıkan ürünlere göre. bir yıl önce benzer bi ürün 1500$ civarıydı .
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L.o.T.u.S 10 yıl
Bu fiyatlarla ancak kendileri çalar kendileri oynarlar
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neXXen 10 yıl
610 avro 2 ile carp 1220.Fiyata bak ya,hdd e devam arkadaşlar ssd ler çıksada bizlere yaramaz şu aralar
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venom88 10 yıl
İstedikleri kadar fiyatları yüksek tutsunlar fiyatlar normal kullanıçı düzeyine inmedikçe onlarda bu işden doğru dürüst kar edemiçeklerdir ha iyimi kötümü dersenin bençe iyi zira halen gelişmesi gereken bir teknoloji alınabilir olsa bugün parayı verçez alçaz sonra 2 kat performanslısı çıkçak bide ondan alaçaz beklemek daha ii :D
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