Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair, Intel XMP teknolojili en hızlı DDR3 bellek kitini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,8b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Corsair, Intel XMP teknolojili en hızlı DDR3 bellek kitini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan ve en son 2533MHz'e hız aşırtılan üç kanal bellek kitiyle gündeme gelen Corsair, Intel'in XMP (Extreme Memory Profile) teknolojisini destekleyen en hızlı bellek kitini duyurdu. Firmanın Dominator GT serisi altında hazırladığı 6GB'lık yeni DDR3 bellek kiti 2GB'lık üç adet bellek modülünden oluşuyor ve 2000MHz'de görev yapıyor. DHX+ (Dual-path Heat eXchange) soğutucu ile donatılan bellek kitinin ayrıca 1.65v geriliminde 8-8-8-24 zamanlamalarıyla çalıştığı belirtilmekte.

Intel ve bellek üreticilerinin girişimleriyle, bellek kitlerinin Intel yonga setli anakartlarda daha agresif erişim sürelerinde çalışabilmesi için hazırlanan XMP teknolojisinin desteklendiği, 2000MHz'de çalışan Domimator GT serisi üç kanal bellek kitinin yurt dışı satış fiyatı 379.99$ olarak belirlenmiş.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lacano 10 yıl
Gerçekten Çok güzel ve pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Ekstrem hızaşırtma yapacaksanız işinize yarar. Onun dışında tam bir fantezi ürünü. Yine de 1 sene öncesine kıyasla voltaj ve gecikme değerlerinin adam olmaya başladığını görmek sevindirici.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 10 yıl
39$'a 1333mhz 2GB DDR3 bellek aldım tek modül, ona performans olarak ne artısı var....:D:D:D, cevap, tabiiki hiç bişe, :D:D:D:D, bu belleği kullanacak kişinin farkı görebilmesi için 2-3 yıl sonraki sistem ve yazılımları kullanması lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Aşırı pahalı,cidden... Bir DDR3 için bile pahalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gt95 10 yıl
bu remın aynısı vatandan almıstım 12 gb yapmayı dusunuyorum haber icin tesekkurler herhalde bır alt modeli aldım suankı remım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eşref_37 10 yıl
Ya bu bilgisayar parçalarına hastayım bu da güzel ama ben alamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 10 yıl
bu ramın 1066 mhz ram ile farkını çok merak ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musdi2009 10 yıl
100$ daha ekle hazır pc al :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sony Bravia Lansmanı 10 yıl MSI 790FX-GD70 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim