Corsair, Intel XMP teknolojili en hızlı DDR3 bellek kitini duyurdu

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Yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan ve en son 2533MHz'e hız aşırtılan üç kanal bellek kitiyle gündeme gelen Corsair, Intel'in XMP (Extreme Memory Profile) teknolojisini destekleyen en hızlı bellek kitini duyurdu. Firmanın Dominator GT serisi altında hazırladığı 6GB'lık yeni DDR3 bellek kiti 2GB'lık üç adet bellek modülünden oluşuyor ve 2000MHz'de görev yapıyor. DHX+ (Dual-path Heat eXchange) soğutucu ile donatılan bellek kitinin ayrıca 1.65v geriliminde 8-8-8-24 zamanlamalarıyla çalıştığı belirtilmekte.

Intel ve bellek üreticilerinin girişimleriyle, bellek kitlerinin Intel yonga setli anakartlarda daha agresif erişim sürelerinde çalışabilmesi için hazırlanan XMP teknolojisinin desteklendiği, 2000MHz'de çalışan Domimator GT serisi üç kanal bellek kitinin yurt dışı satış fiyatı 379.99$ olarak belirlenmiş.