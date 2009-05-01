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Yüksek performanslı sistem bellekleri ve depolama çözümleriyle tanınan Corsair, Voyager GT ve Voyager Mini serisi USB bellek ailelerini güncelledi. 16GB kapasiteli yeni belleklerden Voyager GT modeli ilk defa geçtiğimi yıl içerisinde kullanıma sunulmuştu. Lansmanı yapılan yeni versiyonun ise geliştirilmiş detaylara sahip olduğu belirtiliyor. Suya ve darbeye karşı korumalı ve Voyager GT serisinin karakteristik tasarım özelliklerine sahip olan taşınabilir bellekte MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongası kullanıldığı belirtiliyor.

Corsair tarafından anons edilen diğer model ise Voyager Mini serisinin amiral gemisi olacak gibi görünüyor. 4GB ve 8GB'lık modellerle pazarda yer alan Voyager Mini serisinin yeni üyesi 16GB'lık depolama kapasitesi sunuyor. Kart üstü yonga teknolojisini temel alan ve ultra-kompakt tasarımıyla dikkat çeken taşınabilir depolama çözümü, serinin diğer üyeleri gibi çevresel etkenlere dayanıklı özel tasarıma sahip. 5.4 gram ağırlığında olan ve gizlenebilir USB konnektörüyle gelen sürücü, USB 2.0 arabirimini destekliyor.

Corsair'in 10 yıllık garanti ile kullanıma sunduğu yeni taşınabilir depolama sürücüleri, 32.81 Avro (Voyager GT) ve 32.90 Avro (Voyager Mini) seviyesinden listelere girmiş durumda.

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