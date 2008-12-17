Corsair'den TX serisi 850 watt'lık yeni güç kaynağı

2GHz'de çalışan Dominator GT serisi bellek kitini duyuran Corsair, TX serisi güç kaynağı ailesine 850 watt'lık yeni bir model daha ilave ediyor. Firmanın TX850W kod adlı yeni güç kaynağı ATX12V v2.2 standardını destekliyor ve %80 üstü verimlilik değeri sağlıyor.
Aktif PFC özelliğiyle donatılan güç kaynağının SLI sertifikasına da sahip olduğu belirtilirken, kısa devre ve yüksek voltaj koruması gibi güvenlik önlemlerin, üzerinde barındırdığı ifade ediliyor.
Tek bir 12v rail hattına sahip olan ve 70A sağlayabilen Corsair TX850W, 120mm'lik fan ile serinletildiği ve kullanım ömrünün 100.000 saat olduğu bildiriliyor. 5 yıllık garanti ile satışa sunulması beklenen 850 watt'lık yeni güç kaynağının fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.
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Ayrıca 5 yıl çok iyi bir garanti süresi. Zaten newegg sitesinde inanılmaz yorumlar var corsair psu lar için boşuna o kadar 5 yıldız ve iyi yorum almıyorlar.
ürünü al 5 yıl kafan rahat. Diğer türlü 2 yıl içinde bozulsun bozulacaksa diye düşünüyorduk hep şimdi 5 yıl çok iyi bencede.
birde böyle bir ürün aldığında zaten 10 yıla yakın kullanırsın sistemler daha fazla enerji tüketmesin diye artık düşük tüketime göre yapılıyor.
bunu göz önüne alırsan bence çok başarılı.
Çok iyi, umuyorum ki Türkiye pazarına da en kısa zamanda giriş yapar.
OCZ'un yeni nesil PSU'larına hem değer hem de tip olarak çok benziyor.
cunki bozuluyor zamanla bu psu lar