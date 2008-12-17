Corsair'den TX serisi 850 watt'lık yeni güç kaynağı

Tam Boyutta Gör

2GHz'de çalışan Dominator GT serisi bellek kitini duyuran Corsair, TX serisi güç kaynağı ailesine 850 watt'lık yeni bir model daha ilave ediyor. Firmanın TX850W kod adlı yeni güç kaynağı ATX12V v2.2 standardını destekliyor ve %80 üstü verimlilik değeri sağlıyor.

Aktif PFC özelliğiyle donatılan güç kaynağının SLI sertifikasına da sahip olduğu belirtilirken, kısa devre ve yüksek voltaj koruması gibi güvenlik önlemlerin, üzerinde barındırdığı ifade ediliyor.

Tek bir 12v rail hattına sahip olan ve 70A sağlayabilen Corsair TX850W, 120mm'lik fan ile serinletildiği ve kullanım ömrünün 100.000 saat olduğu bildiriliyor. 5 yıllık garanti ile satışa sunulması beklenen 850 watt'lık yeni güç kaynağının fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.