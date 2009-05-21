Corsair'in 6GB'lık DDR3 bellek kiti 2533MHz'e hız aşırtıldı

Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan ve yeni yeni SSD pazarına adım atan Corsair'in, Dominator GT serisi DDR3 bellek kitiyle yeni bir hız rekoru kırdığı belirtiliyor. Açıklanan detaylara ve CPU-Z onay ekranına göre Corsair tarafından Intel Core i7 işlemcilerle kullanılmak üzere hazırlanan 6GB kapasiteli Domintor GT serisi DDR3 bellek kitinin 2533MHz'e çıkartıldığı belirtildi.

EVGA'nın X58 SLI Classified anakartı üzerinden Core i7 975 Extreme Edition işlemcisi ve Corsair P256 SSD ve yine Corsair tarafından hazırlanan HX1000 isimli güç kaynağının kullanıldığı çalışmada 2533MHz gibi oldukça yüksek bir hıza ulaşılabildi. Bu arada merak edenler için Corsair'in 2000MHz'de çalışan Dominator GT serisi 3GB'lık 3 kanal DDR3 bellek kiti 300$'dan başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.