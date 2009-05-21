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Corsair'in 6GB'lık DDR3 bellek kiti 2533MHz'e hız aşırtıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,9b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair'in 6GB'lık DDR3 bellek kiti 2533MHz'e hız aşırtıldı
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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan ve yeni yeni SSD pazarına adım atan Corsair'in, Dominator GT serisi DDR3 bellek kitiyle yeni bir hız rekoru kırdığı belirtiliyor. Açıklanan detaylara ve CPU-Z onay ekranına göre Corsair tarafından Intel Core i7 işlemcilerle kullanılmak üzere hazırlanan 6GB kapasiteli Domintor GT serisi DDR3 bellek kitinin 2533MHz'e çıkartıldığı belirtildi.

EVGA'nın X58 SLI Classified anakartı üzerinden Core i7 975 Extreme Edition işlemcisi ve Corsair P256 SSD ve yine Corsair tarafından hazırlanan HX1000 isimli güç kaynağının kullanıldığı çalışmada 2533MHz gibi oldukça yüksek bir hıza ulaşılabildi. Bu arada merak edenler için Corsair'in 2000MHz'de çalışan Dominator GT serisi 3GB'lık 3 kanal DDR3 bellek kiti 300$'dan başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.


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alcon11 10 yıl
Dün arkadaşımın biri Puk marka bir gb ddr 2 800mhz ram almış.Fiyat 7 dolar.
BUNLARA 300 DOLAR VERİLİRMİ YA.
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01Mrt 10 yıl
@ayzer... asgari ücret olarak 2500 dolar derken, sanırım tii'ye alıyorsun yanlış anlamıyoruz değil mi?... :)
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Verilen voltajı da görebilsek. Allah bilir ne kadar abandılar
Ortalama bir işlemci hızına geldi bellekler. yakında işlemciler belleğe darboğaz yapacak
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a1a1a1fs 10 yıl
oha 7-8-7-20
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TELESCOPE 10 yıl
aynen
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leop 10 yıl

Orjinalden alıntı: a1a1a1fs

oha 7-8-7-20


way be
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Dark-Power 10 yıl

Orjinalden alıntı: a1a1a1fs

oha 7-8-7-20


gerçekten değerler süper bu timingler ile 2500 MHZ aşıldı ise daha gidilirdi ..

asıl merak ettiğim ne kadar gideceği değilde ramlerin performansı


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deepestlove 10 yıl
64bit office çıkana kadar 64bite geçiş yok
bu nedenle 2gb cl5 1066mhz ram yeter
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MattPegasus 10 yıl
vay be adamlar 500mhz yükseltmiş biz burda 200mhzlik ram kullanıyoruz onlar 2000 mhzyi 2500 e çekiyolar.
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StreamRolleR 10 yıl
işte corsair işte o.c.
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ayzer 10 yıl
kullanılan sistem nerden bakarsan 3000 dolar
ve biz türkiyede asgari ücret olarak 2500 dolar aldığımız için
böyle bir sisteme bu ram leri almamız şart
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venom88 10 yıl
Fiyatları hala çok pahalı bugün ocz nin 2gb 1066 cas5 kaliteli ramlari 50-60 dolar çivarından satılırken 3gb için 300 dolar gibi fiyat hala kabul edilebilir seviyelerden çok çok uzak..
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hzrcn 10 yıl

Orjinalden alıntı: venom88

Fiyatları hala çok pahalı bugün ocz nin 2gb 1066 cas5 kaliteli ramlari 50-60 dolar çivarından satılırken 3gb için 300 dolar gibi fiyat hala kabul edilebilir seviyelerden çok çok uzak..


Kullanılan kit 6GB ve default 2000Mhz 7-8-7-20 timing veriyor... Bugün bahsettiğiniz markanın (OCZ) ReaperX serisi 2x1 1866 CAS7 ramleri dahi 140 dolar civarındayken bence fiyat dediğiniz kadarda abartılı değil.. Tri-channel şuan sadece Core i7 tabanlı sistemlerde kullanılıyor ve bence 300dolar büyük bi rakam değil bu tarz ekstrem ürünler için.. Ki bahsettiğimiz ürün elpida çip taşıyan Corsair Dominator GT.. Yani ekstreminde ekstremi.. Bunuda unutmayalım...


Default timinglerle 2533mhz de gerçekten şahane... Corsair Lab.'in bu tarz çalışmaları takdire şayan...
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