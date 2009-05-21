Corsair'in 6GB'lık DDR3 bellek kiti 2533MHz'e hız aşırtıldı

Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan ve yeni yeni SSD pazarına adım atan Corsair'in, Dominator GT serisi DDR3 bellek kitiyle yeni bir hız rekoru kırdığı belirtiliyor. Açıklanan detaylara ve CPU-Z onay ekranına göre Corsair tarafından Intel Core i7 işlemcilerle kullanılmak üzere hazırlanan 6GB kapasiteli Domintor GT serisi DDR3 bellek kitinin 2533MHz'e çıkartıldığı belirtildi.
EVGA'nın X58 SLI Classified anakartı üzerinden Core i7 975 Extreme Edition işlemcisi ve Corsair P256 SSD ve yine Corsair tarafından hazırlanan HX1000 isimli güç kaynağının kullanıldığı çalışmada 2533MHz gibi oldukça yüksek bir hıza ulaşılabildi. Bu arada merak edenler için Corsair'in 2000MHz'de çalışan Dominator GT serisi 3GB'lık 3 kanal DDR3 bellek kiti 300$'dan başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.
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BUNLARA 300 DOLAR VERİLİRMİ YA.
way be
gerçekten değerler süper bu timingler ile 2500 MHZ aşıldı ise daha gidilirdi ..
asıl merak ettiğim ne kadar gideceği değilde ramlerin performansı
bu nedenle 2gb cl5 1066mhz ram yeter
ve biz türkiyede asgari ücret olarak 2500 dolar aldığımız için
böyle bir sisteme bu ram leri almamız şart
Kullanılan kit 6GB ve default 2000Mhz 7-8-7-20 timing veriyor... Bugün bahsettiğiniz markanın (OCZ) ReaperX serisi 2x1 1866 CAS7 ramleri dahi 140 dolar civarındayken bence fiyat dediğiniz kadarda abartılı değil.. Tri-channel şuan sadece Core i7 tabanlı sistemlerde kullanılıyor ve bence 300dolar büyük bi rakam değil bu tarz ekstrem ürünler için.. Ki bahsettiğimiz ürün elpida çip taşıyan Corsair Dominator GT.. Yani ekstreminde ekstremi.. Bunuda unutmayalım...
Default timinglerle 2533mhz de gerçekten şahane... Corsair Lab.'in bu tarz çalışmaları takdire şayan...