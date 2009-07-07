CPU-Z 1.52 Beta yayımlandı; Artık ekran kartı bilgileri de gösteriliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Donanım dünyasının ön popüler uygulamalarından birisi olan CPU-Z'nin yeni BETA versiyonu yayımlandı. 1.52 sürümü öncesinde kullanıma sunulan yeni BETA versiyon özellikle eklenen grafik bölümüyle dikkat çekiyor. Bu bölümde şu an için sadece temel ekran kartı parametreleri gösterilse de tahmin edileceği üzere yeni versiyonlarla bu özelliğin geliştirilmesi kuvvetle muhtemel. En yeni işlemci, anakart ve bellek kitleriyle de uyumlu olan CPU-Z 1.52 Beta'yı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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Yüzeysel değerler elbet yer almalı. O değerleri zaten GeForce ile Radeon'u veya mimarî-"ayrıntılı" özellik farklılıkları olan GeForce-GeForce -- Radeon-Radeon karşılaştırması yapalım diye koymuyorlar.
Öyle konuştum, ama o tür bir yazılım yapsaydım ben de koyardım o değerleri :)
Pek çok pratik kullanım alanı var, o "yüzeysel" dediğimiz değerlerin ("aldığım 4830 560 işlemcili mi 640 işlemcili mi çalışıyor?", "6800 LE'nin 'iş hatları'nı açabildim mi?" gibi durumlar için, örneğin).
Fakat meselenin yeterince farkında olmayan kullanıcılar, yanlış sonuçlar çıkarıyor. Adam nereden bilsin "oo GeForce'te 32 ROP varmış, ROP'lar konusunda tokadı basmış", "vov Radeon'da 800 işlemci var, işlemci konusunda ezmiş valla" veya "3800'le 4800'lerin ROP sayısı aynı, OMG" vs. vs. demenin ne kadar saçma olduğunu (biz de bilmiyorduk elbette. 2007'nin başlarında, "8500 GT yüksek hızda 16:D shader'e:D sahip ama niye böyle kötü?" gibi gudik bir soru sormuştum örneğin. Önemli olan öğrenmemekte ısrar etmemektir; yoksa kimse doğuştan o bilgilerle gelmiyor).
Ve bu, çoğunluktaki durum. Buna karşı bir şeyler yapılmalı.
Mesela yüzeysel özellikleri yazıp, işe yarayacak bilgilerin bulunduğu bir siteye bağlantı vermek gibi (o kadar bilgiyi yazılım içinde göstermek oldukça zor, zira). Olay o yüzeysel değerlerden ibaretmiş gibi görünmemeli.
Kartının tam modeli nedir? (Eksiksiz olarak, üreticinin[Sapphire, Asus vs.] verdiği model ismini söyle.)
bende de öyle sağ tuş özellikler yaptımı 512 gpu-z den falan baktımı 256 gözküyor
nedenn
çünkü kullandığımız kartlar 256-512 ram vs yardmıyla 512 oluyor paylaşımlı
256 aslında
Sıcaklıkları gösterirse gene bi derece:d
+1 ne gerek war iki ayrı programa