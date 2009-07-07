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CPU-Z 1.52 Beta yayımlandı; Artık ekran kartı bilgileri de gösteriliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,5b
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20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CPU-Z 1.52 Beta yayımlandı; Artık ekran kartı bilgileri de gösteriliyor
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Donanım dünyasının ön popüler uygulamalarından birisi olan CPU-Z'nin yeni BETA versiyonu yayımlandı. 1.52 sürümü öncesinde kullanıma sunulan yeni BETA versiyon özellikle eklenen grafik bölümüyle dikkat çekiyor. Bu bölümde şu an için sadece temel ekran kartı parametreleri gösterilse de tahmin edileceği üzere yeni versiyonlarla bu özelliğin geliştirilmesi kuvvetle muhtemel. En yeni işlemci, anakart ve bellek kitleriyle de uyumlu olan CPU-Z 1.52 Beta'yı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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tolgaciik 10 yıl
512 mb ekran kartmı 256 olarak gösteriyor ?
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Castle Bravo 10 yıl
Bu arada, üstte söylediğim yanlış anlaşılmasın.

Yüzeysel değerler elbet yer almalı. O değerleri zaten GeForce ile Radeon'u veya mimarî-"ayrıntılı" özellik farklılıkları olan GeForce-GeForce -- Radeon-Radeon karşılaştırması yapalım diye koymuyorlar.
Öyle konuştum, ama o tür bir yazılım yapsaydım ben de koyardım o değerleri :)

Pek çok pratik kullanım alanı var, o "yüzeysel" dediğimiz değerlerin ("aldığım 4830 560 işlemcili mi 640 işlemcili mi çalışıyor?", "6800 LE'nin 'iş hatları'nı açabildim mi?" gibi durumlar için, örneğin).

Fakat meselenin yeterince farkında olmayan kullanıcılar, yanlış sonuçlar çıkarıyor. Adam nereden bilsin "oo GeForce'te 32 ROP varmış, ROP'lar konusunda tokadı basmış", "vov Radeon'da 800 işlemci var, işlemci konusunda ezmiş valla" veya "3800'le 4800'lerin ROP sayısı aynı, OMG" vs. vs. demenin ne kadar saçma olduğunu (biz de bilmiyorduk elbette. 2007'nin başlarında, "8500 GT yüksek hızda 16:D shader'e:D sahip ama niye böyle kötü?" gibi gudik bir soru sormuştum örneğin. Önemli olan öğrenmemekte ısrar etmemektir; yoksa kimse doğuştan o bilgilerle gelmiyor).
Ve bu, çoğunluktaki durum. Buna karşı bir şeyler yapılmalı.
Mesela yüzeysel özellikleri yazıp, işe yarayacak bilgilerin bulunduğu bir siteye bağlantı vermek gibi (o kadar bilgiyi yazılım içinde göstermek oldukça zor, zira). Olay o yüzeysel değerlerden ibaretmiş gibi görünmemeli.



512 mb ekran kartmı 256 olarak gösteriyor?


Kartının tam modeli nedir? (Eksiksiz olarak, üreticinin[Sapphire, Asus vs.] verdiği model ismini söyle.)
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MIKROP DOGAN 10 yıl

Orjinalden alıntı: tolgaciik

512 mb ekran kartmı 256 olarak gösteriyor ?

bende de öyle sağ tuş özellikler yaptımı 512 gpu-z den falan baktımı 256 gözküyor


nedenn

çünkü kullandığımız kartlar 256-512 ram vs yardmıyla 512 oluyor paylaşımlı
256 aslında
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Cool Boy 10 yıl
Öğlen başka bir siteden indirip yüklemiştim. Gayet güzel olmuş
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Towarscke 10 yıl
ah su CPU-z'e bide tablara gore isilari ekleseler.. islemci, kuzey koprusu, ekran karti diye.. sicakliklari da yazsa... koca database var ama, dereceleri tanimlamiyor...
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zallas003 10 yıl
Gpu-z Deki tadı vermez:D
Sıcaklıkları gösterirse gene bi derece:d
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sertacaygun 10 yıl
İyi olmuş cidden. İndirip arşive atılmalı.
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Kloroform 10 yıl
ekran kartı ile ilgili bilgiyi yanlış gösteriyor.aşağıdaki fotodaki technology ve revizyon kısımlarına bakın.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Fear Dot Com 10 yıl
Ktılıyorum iki ayrı programa gerek yok bencede
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K.Kahriman 10 yıl
daha gelişmemiş bir ekran kartı bölümü var shader sayıları bant genişliği yazmıyor bakalım ileride neler olacak
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Lethian 10 yıl
cpu-z ile gpu-z entegre olmalı
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designr 10 yıl

Orjinalden alıntı: tvardar

cpu-z ile gpu-z entegre olmalı

+1 ne gerek war iki ayrı programa
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