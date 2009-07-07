CPU-Z 1.52 Beta yayımlandı; Artık ekran kartı bilgileri de gösteriliyor

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Donanım dünyasının ön popüler uygulamalarından birisi olan CPU-Z'nin yeni BETA versiyonu yayımlandı. 1.52 sürümü öncesinde kullanıma sunulan yeni BETA versiyon özellikle eklenen grafik bölümüyle dikkat çekiyor. Bu bölümde şu an için sadece temel ekran kartı parametreleri gösterilse de tahmin edileceği üzere yeni versiyonlarla bu özelliğin geliştirilmesi kuvvetle muhtemel. En yeni işlemci, anakart ve bellek kitleriyle de uyumlu olan CPU-Z 1.52 Beta'yı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.