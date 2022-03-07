İnovasyon tutkunlarını buluşturan CreaTECH+ VIII, 9-10 Mart'ta İYTE Gösteri Merkezi'nde

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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnovasyon Topluluğu tarafından, TET Proje Pazarı'nın destekleriyle düzenlenen yenilikçilik alanında farkındalık temalı etkinlik CreaTECH+ VIII, 9-10 Mart'ta İYTE Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek.

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Etkinlikte inovasyon alanında birbirinden değerli konuşmacılar, etkinliğin düzenleme aşamasından beri destekçi olan sponsorlar, çekilişler, sürprizler ve daha fazlasıyla buluşmak için 9-10 Mart günlerinde İYTE Gösteri Merkezi'ne gidebilirsiniz. Etkinlikte SOCAR, THY, TUSAŞ, Aspilsan, Havelsan, Bynogame gibi önemli şirketlerin yöneticileri konuşma yapacak. DonanımHaber'in medya sponsoru olarak desteklediği CreaTECH+ VIII etkinliği hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

https://www.instagram.com/createchiztech

https://www.instagram.com/iyte_inovasyon

CreaTECH+ VIII Etkinlik Programı

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CreaTECH VIII 9 10 Mart'ta İYTE Gösteri Merkezi'nde