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    Apple CEO'su yeni iPhone'ların "birçok yenilik" sunacağını söyledi

    Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook katıldığı bir konferansta, yeni iPhone yol haritasının pek çok yeniliği beraberinde getireceğini açıkladı.               
    Apple CEO'su yeni iPhone'ların birçok yenilik sunacağını söyledi Tam Boyutta Gör
    iPhone akıllı telefonların tasarımı son birkaç yıldır pek değişmedi. Yeni modeller her yıl teknolojik olarak daha iyi hale geliyor, ancak ortalama bir tüketicinin Apple'ın en yeni cihazlarını tanımlamak için “yenilik” kelimesini kullanması pek olası değil. Yine de şirket CEO'su Tim Cook, iPhone yol haritasının “özellikle heyecan verici” göründüğünü ve  ürün serisinin önünde "birçok yenilikçi çözüm" olduğunu dile getirdi.

    Apple CEO'su Tim Cook, bir konferans görüşmesinde iPhone için bir kez daha parlak bir gelecek öngördü. Cook, iPhone inovasyonu sorulduğunda: “Yapılacak çok şey var, ancak ürün hattımız konusunda çok iyimserim. Akıllı telefon çok daha fazla yenilik sunabilecek.” ifadelerini kullandı.

    Radikal değişiklikler ve katlanabilir iPhone

    Apple CEO'sunun sözleri, Cook'un kamuoyu önünde konuşurken sık sık kullandığı bir başka basmakalıp cümle olarak algılanabilir. Ancak bu sözler, iPhone ürün serisinin gerçek donanım değişikliklerine doğru gittiğini gösteren çeşitli söylenti ve sızıntıların dolaylı bir teyidi de olabilir.

    Apple CEO'su yeni iPhone'ların birçok yenilik sunacağını söyledi Tam Boyutta Gör
    Ekim ayında Apple'ın donanım şefi John Ternus, mühendislik ekibiyle yaptığı bir görüşmede gelecekteki iPhone'ların “ürün tarihindeki en iddialı” cihazlar olacağını söyledi. Söylentiler Apple'ın en az iki yeni model üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bunlardan biri ultra ince iPhone 17 Air. Sızan bilgilere göre cihaz uzun bir aradan sonra iPhone serisinde radikal tasarım değişiklikleri sunan ilk model olacak. Eğer Apple bu yolda ilerlemeye devam ederse, gelecek yıl dünya ilk katlanabilir iPhone'u görebilir.
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    Mantarın Başı 2 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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