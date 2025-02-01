Apple CEO'su yeni iPhone'ların "birçok yenilik" sunacağını söyledi

Apple CEO'su Tim Cook, bir konferans görüşmesinde iPhone için bir kez daha parlak bir gelecek öngördü. Cook, iPhone inovasyonu sorulduğunda: “Yapılacak çok şey var, ancak ürün hattımız konusunda çok iyimserim. Akıllı telefon çok daha fazla yenilik sunabilecek.” ifadelerini kullandı.
Radikal değişiklikler ve katlanabilir iPhone
Apple CEO'sunun sözleri, Cook'un kamuoyu önünde konuşurken sık sık kullandığı bir başka basmakalıp cümle olarak algılanabilir. Ancak bu sözler, iPhone ürün serisinin gerçek donanım değişikliklerine doğru gittiğini gösteren çeşitli söylenti ve sızıntıların dolaylı bir teyidi de olabilir.
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P