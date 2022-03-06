Continental sürücünün dikkatini dağıtmayan bir yolcu ekranı geliştirdi

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Yolcu eğlence sistemlerine ağırlık vermeye başlayan otomobil üreticileri ön konsola ek ekranlar yerleştirmeye başladı. Ancak bu ekranlardan yayılan ışık özellikle gece yolculuklarında sürücülerin dikkatini dağıtarak kaza riskini artırıyor.

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Continental bunun için kendi çözümünü geliştirdi. Dünya genelinde lastik üreticisi olarak tanınan şirket sürücüyü hiçbir şekilde rahatsız etmeyen bir yolcu ekranı geliştirdi. Hem de bunu yolcu için görüntü kalitesini düşürmeden yapabiliyor.

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Sürücüye ışık yansıtmıyor

Continental'in dinamik ekran çözümü özel moda sahip. Bu mod etkinleştirildiğinde ekrandan yayılan ışığın yüzde birinden daha azı sürücüye ulaşıyor. Bu da otomobili kullanan kişinin zifiri karanlıkta bile yola rahatça odaklanabilmesi demek.

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Continental ekranın kontrast, ışık yoğunluğu, görüntü homojenliği ve enerji verimliliği açısından en yüksek standartları karşıladığını ve özel modun açılmasının yolcu tarafından görülen görüntünün kalitesini etkilemediğini özellikle belirtiyor.

Alman şirket geliştirdiği yeni ekran çözümünü 2024 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Şu an için bu teknolojinin hangi markaların otomobillerinde kullanılacağı konusunda bir bilgi yok.

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Continental sürücünün dikkatini dağıtmayan yolcu ekranı tasarladı