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    Continental sürücünün dikkatini dağıtmayan bir yolcu ekranı geliştirdi

    Lastik üreticisi olarak tanınan Continental sürücünün dikkatini dağıtmayan bir yolcu ekranı çözümü geliştirdi. Şirketin sunduğu ekran direksiyon başındaki kişiyi kesinlikle rahatsız etmiyor.
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    Continental sürücünün dikkatini dağıtmayan yolcu ekranı tasarladı
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    Yolcu eğlence sistemlerine ağırlık vermeye başlayan otomobil üreticileri ön konsola ek ekranlar yerleştirmeye başladı. Ancak bu ekranlardan yayılan ışık özellikle gece yolculuklarında sürücülerin dikkatini dağıtarak kaza riskini artırıyor.

    Continental bunun için kendi çözümünü geliştirdi. Dünya genelinde lastik üreticisi olarak tanınan şirket sürücüyü hiçbir şekilde rahatsız etmeyen bir yolcu ekranı geliştirdi. Hem de bunu yolcu için görüntü kalitesini düşürmeden yapabiliyor.

    Continental sürücünün dikkatini dağıtmayan yolcu ekranı tasarladı
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    Sürücüye ışık yansıtmıyor

    Continental'in dinamik ekran çözümü özel moda sahip. Bu mod etkinleştirildiğinde ekrandan yayılan ışığın yüzde birinden daha azı sürücüye ulaşıyor. Bu da otomobili kullanan kişinin zifiri karanlıkta bile yola rahatça odaklanabilmesi demek.

    Continental sürücünün dikkatini dağıtmayan yolcu ekranı tasarladı
    Tam Boyutta Gör

    Continental ekranın kontrast, ışık yoğunluğu, görüntü homojenliği ve enerji verimliliği açısından en yüksek standartları karşıladığını ve özel modun açılmasının yolcu tarafından görülen görüntünün kalitesini etkilemediğini özellikle belirtiyor.

    Alman şirket geliştirdiği yeni ekran çözümünü 2024 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Şu an için bu teknolojinin hangi markaların otomobillerinde kullanılacağı konusunda bir bilgi yok.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 11 saat önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 4 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 4 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 4 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 4 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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