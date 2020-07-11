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    Creative SXFI GAMER oyuncu kulaklığı tanıtıldı

    Creative SXFI GAMER oyuncu kulaklığı 7.1 kanal holografik ses oluşturabiliyor ve kulağınızın şekline göre sesi optimize edebiliyor. Creative SXFI GAMER özellikleri haberimizde.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Creative SXFI GAMER oyuncu kulaklığı tanıtıldı
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    Son dönemde oyuncu kulaklıkları sınıfında bazı markaların ismi daha fazla öne çıkıyor olsa da ses teknolojileri konusunda tecrübeli Creative meydanı boş bırakmak istemiyor. Firma Super X-Fi teknolojisi ile bu sınıfta farklılık peşinde.

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    Creative SXFI GAMER özellikleri

    Creative SXFI GAMER oyuncu kulaklığı USB Tip-C üzerinden yüksek bant genişliği ve ses kalitesine ulaşıyor. Firmanın ses sürücüleri ve yapay zeka kombinasyonu ile elde ettiği Super X-Fi teknolojisi kulaklığın can alıcı noktası.

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    Üst seviye ses sistemlerinin kalitesini yakalayan Super X-Fi ayrıca kullanıcının kafa ve kulak resimlerini işleyerek en optimal sesi sunuyor. Son 2 yıldır bu teknoloji 23 adet CES ödülü kazanmayı başardı.

    7.1 holografik ses oluşturan kulaklık bu sayede oyunlarda en küçük ayrıntıyı bile duymanızı sağlıyor. Oyun dışında film ve müziklerde de bir salondaymışsınız hissiyatını uyandırıyor. CommanderMic mikrofon ise profesyonel seviyede berraklık, ses ayrıştırma ve filtreleme sunuyor. Göz alıcı RGB aydınlatma sunan ve tasarımı ile uzun süreler rahatsızlık vermemeyi amaçlayan Creative SXFI GAMER oyuncu kulaklığı için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/269631/creative-announces-sxfi-gamer-usb-c-flagship-headset-with-computational-audio Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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